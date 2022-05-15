Ракетный удар по Львовщине: 4 ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, объект полностью разрушен, - Козицкий (обнолвено)

В результате сегодняшнего ракетного удара войск РФ по Львовщине полностью разрушен военный объект.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что подразделения ВК "Захід" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты оккупантов над Львовщиной. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно - с подлодок.

"Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовщины. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался", - добавляет Козицкий.

"Уточнение: четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", - позже добавил Козицкий.