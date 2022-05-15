РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8947 посетителей онлайн
Новости Война
38 733 123

Ракетный удар по Львовщине: 4 ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, объект полностью разрушен, - Козицкий (обнолвено)

ракета

В результате сегодняшнего ракетного удара войск РФ по Львовщине полностью разрушен военный объект.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что подразделения ВК "Захід" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты оккупантов над Львовщиной. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно - с подлодок.

"Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовщины. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался", - добавляет Козицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине, - Козицкий

"Уточнение: четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", - позже добавил Козицкий.

армия РФ (20679) крылатые ракеты (904) Козицкий Максим (98) Львовская область (3023)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+78
Немає кращої гарантії безпеки України, аніж знищена Москва.
показать весь комментарий
15.05.2022 10:19 Ответить
+55
Давно моцкву не палили.
Надо би повторіть...
І шуфрича теж віддубасити
показать весь комментарий
15.05.2022 10:21 Ответить
+39
Наш шлях на захід, до ЕС і НАТО. Ніяких третіх "особых путей", ніяких "посмотреть в глаза".

Тільки так ми зможемо зберегти свій суверенітет, та нарешті почати будувати передову державу.

Слава Україні!
показать весь комментарий
15.05.2022 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
відкрию тобі таємницю, щоб знищити полігон, ядерної ракети не треба, достатньо по казамах стрільнути
показать весь комментарий
15.05.2022 12:38 Ответить
Знищення казарм аж ніяк не призведе до знищення полігону. Відкривай свої "теємниці" бабусям у дворі
показать весь комментарий
15.05.2022 19:05 Ответить
Так що за об'єкт вражено?
показать весь комментарий
15.05.2022 11:05 Ответить
А в ЯКІЙ "об'єкт військової інфраструктури"?!

p.s.: і не розказуйте мені казочки, що рашисти не знають у якій об'єкт цілили.
показать весь комментарий
15.05.2022 11:07 Ответить
Тепер типу шифрують)
Трохи раніше наводчик Подоляк злив фото в мережу з Яворівського полігона і наводчики з Г+Г показали сюжет про танковий ремонтний, а після їх точково робомбили орки і загинули десятки людей. СБУ звичайно цього якось не помітили, от каналу Г+Г орки в телеграм подякували за цінну інформацію. Такі покидьки помагають оркам , але вони у нас "герої".
показать весь комментарий
15.05.2022 11:44 Ответить
"Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає." Щось дуже схоже на брехню - чотири ракети запустили без розвiдки, або "допомоги" навiдникiв?
показать весь комментарий
15.05.2022 11:08 Ответить
КБ Луч, сделай нам ракеты для ответки по мацкве
показать весь комментарий
15.05.2022 11:09 Ответить
Якось би дістатись нарешті й до тих підводних човнів. Надводний кацапський флот уже частково тулиться поближче до їхніх кацапських кордонів. В турне на Зміїний ідуть неохоче, ідуть під примусом.
показать весь комментарий
15.05.2022 11:21 Ответить
Купити у когось або попросити дрони-торпеди та й усе
показать весь комментарий
15.05.2022 11:28 Ответить
Дякую депутатам кто подписывал Харьковские соглашения.
Они наверное с своим выводком сейчас в Европе.
показать весь комментарий
15.05.2022 11:39 Ответить
Основная масса в падмасковье
показать весь комментарий
15.05.2022 12:44 Ответить
Летить ракета через всю країну. Кожна область, де є ппо, дивиться на неї і каже 'а, та то не в нас стріляли' і пропускає далі. Так виходить? Чи ми настільки сліпі, що ні ракет не бачимо, не місце їх запуску?
показать весь комментарий
15.05.2022 11:49 Ответить
ми настількі сліпі що не бачимо кого вибираємо в презеденти! а ви про якісь ракети
показать весь комментарий
15.05.2022 12:45 Ответить
Теска, це так на 1000%
показать весь комментарий
15.05.2022 13:39 Ответить
Ну хотів я бачити у президентах Вячеслава Чорновола і жити по-європейськи. А толку? Я вже в жодні голосування не вірю, їх тупо підроблюють, бо хіба може бути стільки ідіотів і садомазохістів?
показать весь комментарий
15.05.2022 14:35 Ответить
Протиповірхнева оборона: нехай вороги вражать все що можливо, аби не столицю.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:22 Ответить
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показать весь комментарий
15.05.2022 12:24 Ответить
Б'ють туди,бо думають,що там склади імпортної зброї.Хоча в цьому є хороша новина.Так звані мітки для ракет можуть наші малювати,хоч в порожніх кар'єрах ,хоч на об'єктак покинутих,котрі й так підлягали зносу.В підсумку й ракет потратять даремно,й допоможуть економіці України.
показать весь комментарий
15.05.2022 12:48 Ответить
Молодцы, наконец-то начали давать "правильную информацию" без картинок - все ракеты попали в цель, объект полностью зруйнований. При этом, на объекте может макеты гаубиц и танков стояли.
показать весь комментарий
15.05.2022 12:50 Ответить
Ответить по Севастополю, в котором базируется основная часть ЧМ РФ, нечем, потому что одному президенту дороги были важнее армии, а на Пасху он собирался шашлыки все страной жарить.
Итог:
1 - закупок вооружений 2,5 года не было
2 - ракетные программы свернуты
4 - жалование в армии не увеличивалось
4 - очень много военослужащих уволилось
5 - материальное обеспечение переведено на минимум
6 - боевые генералы были под следствием
7 - дорог нет, а те которые построили уже сыпятся
показать весь комментарий
15.05.2022 13:47 Ответить
Презедент той як бажало більшість населення України…
показать весь комментарий
15.05.2022 14:11 Ответить
Кримській міст і Севастополь… принаймі повині бути знищені , щоб по Павлові ….,рефлекс рашистів усвідомив , що таке погано .а що добре..с
показать весь комментарий
15.05.2022 14:18 Ответить
НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА БЕЗДАРНОЮ ТРАТУ ДЕНЕГ !!!
показать весь комментарий
16.05.2022 01:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 