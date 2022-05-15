Ракетный удар по Львовщине: 4 ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, объект полностью разрушен, - Козицкий (обнолвено)
В результате сегодняшнего ракетного удара войск РФ по Львовщине полностью разрушен военный объект.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что подразделения ВК "Захід" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты оккупантов над Львовщиной. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно - с подлодок.
"Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовщины. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался", - добавляет Козицкий.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине, - Козицкий
"Уточнение: четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", - позже добавил Козицкий.
p.s.: і не розказуйте мені казочки, що рашисти не знають у якій об'єкт цілили.
Трохи раніше наводчик Подоляк злив фото в мережу з Яворівського полігона і наводчики з Г+Г показали сюжет про танковий ремонтний, а після їх точково робомбили орки і загинули десятки людей. СБУ звичайно цього якось не помітили, от каналу Г+Г орки в телеграм подякували за цінну інформацію. Такі покидьки помагають оркам , але вони у нас "герої".
Они наверное с своим выводком сейчас в Европе.
Итог:
1 - закупок вооружений 2,5 года не было
2 - ракетные программы свернуты
4 - жалование в армии не увеличивалось
4 - очень много военослужащих уволилось
5 - материальное обеспечение переведено на минимум
6 - боевые генералы были под следствием
7 - дорог нет, а те которые построили уже сыпятся