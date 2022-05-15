РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 27,4 тыс. человек, 200 самолетов, 164 вертолета, 1 220 танков и 2 958 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 мая потери личного состава противника составляют около 27,4 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 27400 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1220 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 2958 (+24) ед,

артиллерийских систем - 555 (+4) ед,

РСЗО - 195 (+0) ед,

средств ПВО - 89(+1) ед,

самолетов - 200 (+0) ед,

вертолетов - 164 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5),

крылатых ракет  - 95(+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) ед,

специальной техники – 42 (+0).

Читайте также: Россияне вряд ли смогут наступать ближайшие 30 дней, - разведка Великобритании

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.

армия РФ (20679) Генштаб ВС (7006) уничтожение (8001) техника (1818) потери (4564)
Утилізація мокшебурятських ординців триває !!!)))
15.05.2022 11:31 Ответить
+7
В войне в Украине наступает переломный момент: армию РФ ждет паника и крах - британский эксперт
15.05.2022 11:34 Ответить
+6
Не все ще зарахували, зокрема, й 201-й літак.
15.05.2022 11:42 Ответить
15.05.2022 11:31 Ответить
15.05.2022 11:34 Ответить
15.05.2022 11:36 Ответить
Уралвагон завод не працює , тож танки дефіцит .
показать весь комментарий
15.05.2022 11:39 Ответить
15.05.2022 11:42 Ответить
Возможно это и хорошо, если у орков танки заканчиваются
показать весь комментарий
15.05.2022 14:33 Ответить
15.05.2022 11:54 Ответить
Ще трошки и танки в бій пускати не будуть, як і літаки.
показать весь комментарий
15.05.2022 11:55 Ответить
Будуть пускати Т-34
показать весь комментарий
15.05.2022 12:02 Ответить
Наскрести еще можно, было бы желание. Тачанки первой мировой, с Анками и пулеметами, гусарские полки можно организовать, а потом палки и камни будут в наличие.
показать весь комментарий
15.05.2022 12:33 Ответить
Боевые алебарды расконсервировать...
показать весь комментарий
15.05.2022 19:14 Ответить
Статистика в сводку Генштаба, по ходу, поступает с суточным опозданием иногда - вчера сообщалось о 201-м самолёте в новостях, а в статистику сегодня он не попал . . . Или может из-за выходных задержка поступления информации с мест ?
показать весь комментарий
15.05.2022 12:02 Ответить
Літак збили приблизно о першій годині ночі 15.05.2022, отже він буде в статистиці завтра.
показать весь комментарий
15.05.2022 12:28 Ответить
ні, збили ще звечора, я бачив інфу до опівночі...
показать весь комментарий
15.05.2022 13:39 Ответить
навіть на цьому сайті повідомлялося: "14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється".
Джерело:
показать весь комментарий
15.05.2022 13:42 Ответить
Цифра 200 просто красивая
показать весь комментарий
15.05.2022 14:38 Ответить
Русні ще є до чого йти. Пуйло здається замовив 45 000 мішків для трупів. Тільки перевалили за половину.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:39 Ответить
І це ще ж 45 тис повинно бути саме на території рф,щоб їх в ці кульочки запаковали. А так як вони своїх трупаків не забирають,то набити треба десь 100 т
показать весь комментарий
15.05.2022 14:41 Ответить
15.05.2022 14:46 Ответить
 
 