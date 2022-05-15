Общие боевые потери РФ с начала войны – около 27,4 тыс. человек, 200 самолетов, 164 вертолета, 1 220 танков и 2 958 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 мая потери личного состава противника составляют около 27,4 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 27400 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1220 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 2958 (+24) ед,

артиллерийских систем - 555 (+4) ед,

РСЗО - 195 (+0) ед,

средств ПВО - 89(+1) ед,

самолетов - 200 (+0) ед,

вертолетов - 164 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5),

крылатых ракет - 95(+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) ед,

специальной техники – 42 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.