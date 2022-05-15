РУС
"Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году", – Подоляк

Для завершения войны до конца года Украина нуждается в реальном нефтяном эмбарго и поставках танков, самолетов и артиллерии.

Об этом пишет в твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - написал он.

Мене напружують слова як цього Подоляка, так і загалом зеленої влади. Вони хором говорять про закінчення війни, але уникають слів по нашу перемогу. Чому? 🤔
15.05.2022 11:37
зупинити війну,припинити війну,покінчити з війною,від таких слів підгорає у мене...Я вірю що всі Українці чекають лише один вислів,
ПЕРЕМОГТИ У ВІЙНІ!!!!!
15.05.2022 11:39
подоляка, існує слово в українській мові - ПЕРЕМОГА, ПЕ-РЕ-МО-ГА. "я панимаю, что ваші челюсти тяжело віговаривают ето слово", але напружуйтесь - потрібно вчитися його вживати.
15.05.2022 11:46
Мене напружують слова як цього Подоляка, так і загалом зеленої влади. Вони хором говорять про закінчення війни, але уникають слів по нашу перемогу. Чому? 🤔
15.05.2022 11:37
На що ви здатні? На чергове про#балі !!!)))
15.05.2022 11:42
подоляка, існує слово в українській мові - ПЕРЕМОГА, ПЕ-РЕ-МО-ГА. "я панимаю, что ваші челюсти тяжело віговаривают ето слово", але напружуйтесь - потрібно вчитися його вживати.
15.05.2022 11:46
ПЕ-РЕ-МО-ГА и перестать стерелять в одном предложении не укладываются
15.05.2022 11:59
дешевенькі і гнилуваті заяви від цих падаляк з АП вже починають діставати, коли всяка шелупень пнеться без міри і толку виходячи далеко за межі своїх проффесійних обовязків постійно нагадуючи про себе "мастштабних і велікіх", виглядає то, мягко кажучи, "кумедно", особливо під час війни.
15.05.2022 12:22
у нас є ставка головнокомадуючого з розумними генералами, чи замість неї ОПа?
15.05.2022 15:14
https://youtu.be/frq52ecyJoU ПОКА МЫ СЛУШАЛИ АРЕСТОВИЧА, ЗЕ КОМАНДА СДАВАЛА ХЕРСОН?!!
15.05.2022 11:50
Гниду Черновола, который предал отца, слушать не западло?
15.05.2022 14:33
теза, котра написана вище - класика маніпуляції. Бо перехід на особистості один із способів відвести увагу від суті. Так що вали за поребрик, чУДАЧОК...
15.05.2022 16:05
ты гандон кацапский - тебя гниду слушать тяжело
15.05.2022 21:56
Чому єдині новини Зеленського використовують спікерів і телеведучих Медведчука?
15.05.2022 12:03
тому що "неначасі"
15.05.2022 12:11
нет потому-что это одна идеологическая шобла которая готовила Украину к сдаче
15.05.2022 21:58
Тому, що лише їм не стидно читати з папірця те, за що на вулиці б'ють у морду.
15.05.2022 12:14
це точно!
15.05.2022 12:24
Вони і досі не спромоглись сформулювати хто ж у нас ворог, щоб випадково самим не потрапити в цю категорію.
Подібна практика погано закінчується. Бо непокаране зло вертається.
15.05.2022 12:09
15.05.2022 11:39
Перемога бууде,коли українці разом з своїми славними ЗСУ знищат кремлівську орду і їх посіпак,кремлівських гнид в Україні !!!)))
15.05.2022 11:50
Так половина зе-команди давно відомі кремлівські гниди: бужанський, дєрьмак, агрохімія, подоляк, дубінський, татаров, каломойше...
15.05.2022 11:59
кал трохи не там.
15.05.2022 12:10
ще й як там: https://www.youtube.com/watch?v=PcdK58ld5jU
15.05.2022 13:15
Отож, де кал, а де його іграшки((
15.05.2022 16:52
Портнов.
Він більш небезпечний ніж медвечук.
Пригадую, як якась зелена депутатка дякувала йому за переслідування бійців та політиків патріотів. Взагалі зелені прийшли до влади на гаслах шарія.
15.05.2022 12:22
і за підтримки шарія та інших посіпак фсб
15.05.2022 18:04
ни о чем... пустозвон а-ля люся
15.05.2022 11:39
Зачем Арестович нужен ОПе? Он несёт всякую ерунду и ОПа всегда может сказать, что он неадекват А они все чистенькие .
15.05.2022 11:44
Та ти шо ? Цеж справжній майжеполковник !!!)))
15.05.2022 11:53
🤣🤣🤣
15.05.2022 12:19
майжепідпілківник
15.05.2022 13:01
Він і на підєфрейтора не тягне,він підінше!!!)))
15.05.2022 13:06
ОПа всегда скажет, что он там не работает. Он ведь советник Ермака на общественных началах. То есть, в самом деле ни за что не отвечает.
15.05.2022 14:53
Наповнюють інфопростір своїми рилами і пліснявими месиджами.
15.05.2022 12:01
зупинити війну,припинити війну,покінчити з війною,від таких слів підгорає у мене...Я вірю що всі Українці чекають лише один вислів,
ПЕРЕМОГТИ У ВІЙНІ!!!!!
15.05.2022 11:39
Ви забули. Можна ж просто перестати стріляти.
15.05.2022 13:42
Да ты жарь, жарь, рыба будет.(с)
15.05.2022 11:40
Украина должна очиститься от олигархов

15.05.2022 11:41
А де каломойше на фото?
15.05.2022 12:00
Цікаве питання - мабудь ще
15.05.2022 12:20 Ответить
Полетіли десь кави попити !!!)))
15.05.2022 13:12 Ответить
Вот не люблю я этих переможных балаболов
15.05.2022 11:42 Ответить
Позитивний блохєр, *****?
15.05.2022 11:52 Ответить
Дивився тільки що чергове "мантрування" нашого "блазня" Уже навіть не зображає з себе "промовця" - тупо очі поверх екрану і вбік Іде тупа "начитка" тексту з відеосуфлера навіть без розуміння тих слів які він вимовляє! Так може краще посадить на виступ автора тексту а не ""гаварящую голову"?! Користь буде ідентична Тьфу!
15.05.2022 11:42 Ответить
Він устал атвайни.
15.05.2022 11:52 Ответить
шо уже?якось швидко, "мудрий нарід" якось 5 років "мучився"))))
15.05.2022 19:52 Ответить
Потрібна не "гаварящая галава", а політик-державник з розумною головою і не притрушеними "біленьким пилом" мізками!
15.05.2022 11:55 Ответить
кому потрiбен? зомбированому населению?
15.05.2022 14:04 Ответить
Мы должны покончить с расией как с недоразумение, а не просто завершить войну
15.05.2022 11:44 Ответить
Блдь, основний кінчала найшовся.
15.05.2022 11:45 Ответить
15.05.2022 11:45 Ответить
Шо - и Орбана задвинет в ящик?
15.05.2022 13:20 Ответить
а-га счас -там не только Орбан на подсосе - но еще и министр обороны венгрии по уши в дерьме кремле - и это страна НАТО
15.05.2022 14:06 Ответить
мадари самі не кращі,орбана хтось то вибрав...
15.05.2022 19:54 Ответить
так и у нас мертветчука шария и зеленского с ермаками "кто-то" выбирал
15.05.2022 22:00 Ответить
... + бакси
15.05.2022 11:46 Ответить
Найвеличніший сказав що нада просто пєрєстать стрілять і всі діла.
15.05.2022 11:46 Ответить
Не розумію чому ОПісні холуї роблять такі заяви, хто їх курва уповноважив на такі дії. ЗСУ робить, що може і навіть більше враховуючи як зачмарили і ослаблювали оборону. Цей президент реально кончений і не має на те ради.
15.05.2022 11:49 Ответить
Артистовичей и Подоляков много...а Украина одна...іншої нема та й не буде...
15.05.2022 11:50 Ответить
Як воно там?
15.05.2022 11:54 Ответить
Помалесеньку...живий...скоро випишуть ...лікарі в Чехії Супер...Щира дяка...
15.05.2022 12:09 Ответить
Якщо тебе падаль і аграхамію і ще дЄрмака разом з арестовичем з 333333333 виходами в тил сєпарні розстріляти то все закінчити можна до осені.
15.05.2022 11:54 Ответить
Це ДУУУУЖЕ легко: "Проста пєрєстать стрєлять".
Це ж Порох на війні наживався, а ви, зелені гниди, не такі.
15.05.2022 11:55 Ответить
закінчити війну можна тільки в кремлі!! а ось вибити рашистів з України, справді можна до кінця року, акторам зе-цирку краще мовчати, щоб не світити дебілізмом.
15.05.2022 11:56 Ответить
Бічнуються падли бо бабло тече мимо них і ті 40млрд. і інші сотні мільярдів на відбудову. Тю тю,козли..
15.05.2022 11:57 Ответить
Нічого, вони випустять Гєтманцева, щоб той потряс український бізнес, який на ладан дихає. З того і відірвуть.
15.05.2022 12:19 Ответить
що не пібздоляк, то арістовічь.
15.05.2022 11:57 Ответить
А в цьому десятиріччі можете? Якщо постараєтесь.
15.05.2022 12:00 Ответить
дни пуйла и его единомышленников сочтены
15.05.2022 12:01 Ответить
17 лютого 2020
У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський...
15.05.2022 12:03 Ответить
Покончить надо не с войной, а с агрессором.
15.05.2022 12:04 Ответить
То ваш головний ворог війна?
Не кацапи ?
Покінчити з війною і перемогти ворога не тотожні речі.
Або ви бовдури, ляпаєте язиком нісенітниці, або зумисне готуєте номінальний мир, який закінчиться ще більшим кровопролиттям.
15.05.2022 12:07 Ответить
Чорти , манкурти , чужинці
15.05.2022 12:10 Ответить
Мене більше всього турбує одне питання: "А що конкретно зебіли вважають перемогою?" Бо якщо ми подивимося заяви зеленого гнійника за останні 2 місяці, і все це зведемо до єдиного узагальнення, то побачимо, що перемога по зебільному: це зупинка війни на тих рубежах на яких зможуть утриматися і закріпитись рашисти (прощавай південь України), це мирний договір між куйлом і клоуном за яким рашисти не платять репарацій і отримують декількарічну передишку для майбутнього широкомасштабного наступу і вишенка на торті - Україна офіційно відмовляється від курсу до НАТО!
15.05.2022 12:11 Ответить
це і є ціллю кремлівських на сьогодні
15.05.2022 12:19 Ответить
Чтобы выиграть войну, нам нужно победить противника. Чтобы победить противника, его нужно разгромить. Чтобы разгромить противника, нужно выиграть стратегическую битву. Чтобы выиграть стратегическую битву, нужны тактические победы. Чтобы иметь тактические победы, нужны оперативные успехи. Чтобы иметь оперативные успехи, надо знать, как воевать. Чтобы знать как воевать, нужно выиграть бой. Чтобы выиграть бой, нужен тактический план. Тактический план есть у тех, кто выиграл войну. Если мы найдём кто выиграл войну, мы разгромим противника. Когда мы разгромим противника, мы победим. А теперь скажите, мой план лучше чем у Подоляка? При том что я готов работать на общественных началах.
15.05.2022 12:20 Ответить
Чтобы победить противника, надо парочку друзей - как США и Великобритания.
15.05.2022 12:59 Ответить
Не тобі ПоДляк про це говорити..Сиди та сопи в дирочку гнида!!
15.05.2022 12:44 Ответить
Про це пише https://twitter.com/Podolyak_M/status/1525741382232690688 у твіттері голова Офісу президента Михайло Подоляк Джерело:

Коли це Подляк став головою опи?
Я щось пропустив?
15.05.2022 12:56 Ответить
15.05.2022 13:02 Ответить
А кто тогда тексты вовочке для телесуфлера будет писать? Он же двух слов не может связать из головы
15.05.2022 13:27 Ответить
Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році - подоляки,арахамії , та інші проросійські на переговорах в Туреччині можуть хіба що здати інтереси України і її народу "куйлу".пропонуючи нейтральний статус,відмова від вступу у НАТО,гарантії безпеки для України від прорашистських гарантів , закінчення війни до того , що було до 24 лютого.
15.05.2022 13:34 Ответить
"Завершение войны" - это ярко. Это как? Как "просто прекратить стрелять"?
********-задушевник. Как и все "зеленые".
15.05.2022 13:56 Ответить
Прочла предсказания гражданина Подоляка, с интересом ознакомилась с его послужным списком
в иностранных и украинских информационных изданиях ( ну, чтобы верить оракулу нужно о нём
всё знать). Он может ВСЁ, я серьёзно. Решает все конфликтные ситуации, в ту или иную пользу.
Советник самого господина Ермака, консультирует Президента ( я имею ввиду нашего).
Так что, вы как хотите, а я ему верю. Не каждый человек с медицинским образованием и даже
с таким большим опытом в журналистике может добраться до таких высот. Иностранная пресса
называет его третьим человеком по влиянию в нашем государстве. Мы должны ему верить,
особенно в военных вопросах. Он знает "рецепт Победы". Знает ли об этом наша Армия?
15.05.2022 14:37 Ответить
Глубина лизания соответсвует усердию. Методичка освоена хорошо. Зачет.
15.05.2022 14:58 Ответить
то ж був сарказм
15.05.2022 18:10 Ответить
Зачем тебе танки с артиллерией? Ты же сам говорил, что свою артиллерию и ракеты строить смысла нет, потому что это никак не повлияет на количество оружия у русни. И тролли твои вовсю рассказывают, что защищать юг не было смысла, потому что русня все равно прорвалась бы. Тебе, похоже, руцкий корабль нужен, который по известному маршруту ходит.
15.05.2022 14:57 Ответить
як я їх усіх ненавиджу, рила їхні відразні, со скошеннимі к носу от постоянного вранья глазамі.
так і наміряються нас здати і приступити до дерибану.
не здали тільки тому, що путлер ще не готовий приступити до свого плану Б.
15.05.2022 18:12 Ответить
 
 