"Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году", – Подоляк

Для завершения войны до конца года Украина нуждается в реальном нефтяном эмбарго и поставках танков, самолетов и артиллерии.

Об этом пишет в твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - написал он.

