Поток на въезд в Украину рекордно превышает поток на выезд, - Госпогранслужба

Поток на въезд в Украину через западную границу пятый день превышает поток на выезд. Суммарно приток в Украину за эти дни составил 31 тыс. человек – рекордные показатели с начала войны.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, 14 мая Украину покинуло более 37 тыс.человек по сравнению с 34 тыс.чел. накануне, в то время как число прибывших в страну составило почти 46 тыс.чел. по сранвнию с 40 тыс.чел. днем ранее

По данным пограничной службы Польши, опубликованным в Твиттере, 14 мая из этой страны в Украину въехало 31,5 тыс.человек, тогда как днем ​​ранее – 27 тыс. В обратном направлении поток составил 22,9 тыс. по сравнению с 21,2 тыс.чел.днем ранее

Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 13 мая всего из Украины с начала войны уехало (без учета потока на въезд) 6,111 млн человек, из них в Польшу - 3,316 млн, Румынию и Молдову – 957,98 тыс., Россию – 800,1 тыс., Венгрию – 594,66 тыс., Словакию – 415,4 тыс., Беларусь – 27,31 тыс.человек.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, с 28 февраля по 13 мая въехало 1,699 млн человек.