Поток на въезд в Украину рекордно превышает поток на выезд, - Госпогранслужба
Поток на въезд в Украину через западную границу пятый день превышает поток на выезд. Суммарно приток в Украину за эти дни составил 31 тыс. человек – рекордные показатели с начала войны.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, 14 мая Украину покинуло более 37 тыс.человек по сравнению с 34 тыс.чел. накануне, в то время как число прибывших в страну составило почти 46 тыс.чел. по сранвнию с 40 тыс.чел. днем ранее
По данным пограничной службы Польши, опубликованным в Твиттере, 14 мая из этой страны в Украину въехало 31,5 тыс.человек, тогда как днем ранее – 27 тыс. В обратном направлении поток составил 22,9 тыс. по сравнению с 21,2 тыс.чел.днем ранее
Читайте на Цензор.НЕТ: В Харьков ежедневно возвращаются около 2 тыс. человек, - Синегубов
Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 13 мая всего из Украины с начала войны уехало (без учета потока на въезд) 6,111 млн человек, из них в Польшу - 3,316 млн, Румынию и Молдову – 957,98 тыс., Россию – 800,1 тыс., Венгрию – 594,66 тыс., Словакию – 415,4 тыс., Беларусь – 27,31 тыс.человек.
В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, с 28 февраля по 13 мая въехало 1,699 млн человек.
Іншу знайому-біженку заселили у хостел. В її 6 містному номері, окрім неї з дитиною, ще дві сім'ї. Проспати ніч у тиші для неї - це розкіш. Єдиний плюс - це те що вона живе в Берліні, а не якійсь провінційній дупі східної Німеччини.
Ще є купа знайомих, що платять 400-900 євро в місяць аренди в різних країнах ЄС. Однак і у цих не все гаразд - гроші на аренду мають властивість закінчуватися.
Як видно, особливої радості від сидіння закордом у багатьох немає. Тому люди будуть повертатися у свої міста де є житло і не стріляють.
Інший мій родич із Маріуполя чудом втік в березні з міста у Донецьк, а звідти дістався ростова де живе його рідний брат.
Ніхто з них не є прихильником парашії. Просто втеча у парашию була для них єдиним способом вижити. Однак тобі, виродку собачому, сидячи у мирній данії, ніколи не зрозуміти тих, хто жив у цілодобовому страху смерті.
Але зараз Аня все розповість:
Наприклад - соціальна допомога в Ірландії набагато вища ніж у Польщі чи Німеччині.
Правда в автомобілi кермо з правого боку і англійську потрібно знати.
https://www.youtube.com/watch?v=wFvd12rKghA
та й шефіри з арахаміями та тищенками...вже потирають руки...