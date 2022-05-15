РУС
Новости
9 153 15

Поток на въезд в Украину рекордно превышает поток на выезд, - Госпогранслужба

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

Поток на въезд в Украину через западную границу пятый день превышает поток на выезд. Суммарно приток в Украину за эти дни составил 31 тыс. человек – рекордные показатели с начала войны.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, 14 мая Украину покинуло более 37 тыс.человек по сравнению с 34 тыс.чел. накануне, в то время как число прибывших в страну составило почти 46 тыс.чел. по сранвнию с 40 тыс.чел. днем ранее

По данным пограничной службы Польши, опубликованным в Твиттере, 14 мая из этой страны в Украину въехало 31,5 тыс.человек, тогда как днем ​​ранее – 27 тыс. В обратном направлении поток составил 22,9 тыс. по сравнению с 21,2 тыс.чел.днем ранее

Читайте на Цензор.НЕТ: В Харьков ежедневно возвращаются около 2 тыс. человек, - Синегубов

Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 13 мая всего из Украины с начала войны уехало (без учета потока на въезд) 6,111 млн человек, из них в Польшу - 3,316 млн, Румынию и Молдову – 957,98 тыс., Россию – 800,1 тыс., Венгрию – 594,66 тыс., Словакию – 415,4 тыс., Беларусь – 27,31 тыс.человек.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, с 28 февраля по 13 мая въехало 1,699 млн человек.

беженцы (1694) Госпогранслужба (6875)
Топ комментарии
+8
Ті хто виїхали в расєю та білорусію нехай не повертаються.
15.05.2022 12:13 Ответить
+7
Мабуть не такі вже кисільні береги за бугром.
15.05.2022 11:58 Ответить
+4
аренду в 500 евро не тянут и с ВНЖ не срослось
15.05.2022 12:00 Ответить
Як би не було, а дома краще.
15.05.2022 12:00 Ответить
ага, у же нас лучше чем в Польше, либо едут к родственникам, навестить.
15.05.2022 12:10 Ответить
Знайома розповіла, що їй як біженці з дітьми, німці дали кімнату у підвальному приміщенні. Звичайно це краще, а ніж сидіти під обстрілами у її Харкові, однак підвал, то таке собі задоволення.
Іншу знайому-біженку заселили у хостел. В її 6 містному номері, окрім неї з дитиною, ще дві сім'ї. Проспати ніч у тиші для неї - це розкіш. Єдиний плюс - це те що вона живе в Берліні, а не якійсь провінційній дупі східної Німеччини.
Ще є купа знайомих, що платять 400-900 євро в місяць аренди в різних країнах ЄС. Однак і у цих не все гаразд - гроші на аренду мають властивість закінчуватися.
Як видно, особливої радості від сидіння закордом у багатьох немає. Тому люди будуть повертатися у свої міста де є житло і не стріляють.
15.05.2022 12:29 Ответить
привык на таможне откаты брать? а теперь х.й сос..?
15.05.2022 12:07 Ответить
У мене є троюрідний брат з Ізюму. Коли рашисти почали входити до міста і херачити з усього чого можна було, він вимушений був тікати з сім'єю, бо підвал вже не рятував. Єдина можливість була поїхати куди-небудь в тишу - це тільки на росію до родичів дружини.
Інший мій родич із Маріуполя чудом втік в березні з міста у Донецьк, а звідти дістався ростова де живе його рідний брат.
Ніхто з них не є прихильником парашії. Просто втеча у парашию була для них єдиним способом вижити. Однак тобі, виродку собачому, сидячи у мирній данії, ніколи не зрозуміти тих, хто жив у цілодобовому страху смерті.
15.05.2022 12:52 Ответить
"Єдина можливість" - це бігти аж через лінію фронта в московію з українським паспортом? Ти для раша_тудей сюжети пишеш?
15.05.2022 18:36 Ответить
За Ірландію чомусь мовчать?
Але зараз Аня все розповість:
Наприклад - соціальна допомога в Ірландії набагато вища ніж у Польщі чи Німеччині.
Правда в автомобілi кермо з правого боку і англійську потрібно знати.

https://www.youtube.com/watch?v=wFvd12rKghA
15.05.2022 12:17 Ответить
Давай почнемо з того, що потрапити у ірландію не так просто як у польщу чи німеччину
15.05.2022 12:56 Ответить
Чимало бажаючих активно прикластись до плану Маршалла.
15.05.2022 12:55 Ответить
НЕ чіпайте Бєнін хліб!!
та й шефіри з арахаміями та тищенками...вже потирають руки...
15.05.2022 13:47 Ответить
Бо халяву з тачками прикриють скоро.
15.05.2022 16:50 Ответить
 
 