Садовый о ракетном ударе по Львовщине: Цель была в 15 километрах от границы с Польшей

Военный объект, по которому армия РФ сегодня нанесла удар на Львовщине, расположен в 15 километрах от границы с Польшей.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что 4 ракеты попали в военный объект в Яворовском районе. Он полностью уничтожен. К счастью, без жертв.

"Силы ПВО сбили 2 ракеты. Взрывы, которые были слышны во Львове – это, собственно, следствие работы противовоздушной обороны. Спасибо, что бережете нашу безопасность!", - отметил он.

Садовый отметил, что в этот раз цель была в 15 километрах от границы с Польшей, ЕС и НАТО.

"Дальность запущенных ракет – 1,5 тысячи километров. Теперь разговоры пропагандистов о необходимости денацификации Польши не выглядят просто пьяными криками. Москаль дуреет от безысходности. Ходите в укрытия и берегите себя! Впереди у нас еще много работы, но также и главная победа ", – резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Львовщине: 4 ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, он полностью разрушен, - Козицкий (обновлено)