Садовый о ракетном ударе по Львовщине: Цель была в 15 километрах от границы с Польшей
Военный объект, по которому армия РФ сегодня нанесла удар на Львовщине, расположен в 15 километрах от границы с Польшей.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что 4 ракеты попали в военный объект в Яворовском районе. Он полностью уничтожен. К счастью, без жертв.
"Силы ПВО сбили 2 ракеты. Взрывы, которые были слышны во Львове – это, собственно, следствие работы противовоздушной обороны. Спасибо, что бережете нашу безопасность!", - отметил он.
Садовый отметил, что в этот раз цель была в 15 километрах от границы с Польшей, ЕС и НАТО.
"Дальность запущенных ракет – 1,5 тысячи километров. Теперь разговоры пропагандистов о необходимости денацификации Польши не выглядят просто пьяными криками. Москаль дуреет от безысходности. Ходите в укрытия и берегите себя! Впереди у нас еще много работы, но также и главная победа ", – резюмирует он.
Гадаю це Україна, Британія, Польща, Румунія, США , Японія
- нічого не змінилося у кацапів по відношенню до нашоі націі !!
Але на цей раз , вони сильно отримують по морді , а кремлівське
одоробало від люті і безсилля скоро здохне 😠
Та навіть за 5 км. від Польщі. В першу чергу б'ють по нашій землі, по наших людях, по наших об'єктах і напевно, все ж таки, по заходу нашої країни, а по ЗУ.
Шановний мер мого міста - скільки/куди Ваша бізнес-родина/пов'язані підприємства дали грошей на оборону??
СБУ, коли ви займетесь цією підстилкою Фрідмана ?!
це був "привіт" Садовому від львівського жида фрідмана(він також злий на Садового як і путін на медведчуків...НЕ виконали поставлених завдань..) та альфа банку....
цікаво, скільки УКРАЇНЦІВ ризикували своїм життям в 1939-1944 рятуючи родичів цієї Потвори?!....
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!