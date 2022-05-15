РУС
Оккупанты пытались прорвать позиции наших воинов возле Барвенкового и вновь понесли большие потери, - Синегубов

В Харькове уже несколько дней относительная тишина, но это не значит, что в городе абсолютно безопасно. Угрозы обстрелов оккупантов остаются.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг продолжает наносить удары по населенным пунктам области. За прошедшие сутки снова пострадал Чугуевский район - 2 человека получили ранения, из них - 15-летний ребенок. В результате обстрелов Первомайского также двое пострадавших.

"Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Возле Барвенкового враг постоянно пытается прорвать позиции наших Вооруженных Сил, однако успехов не имеет, противник вновь понес большие потери среди своей живой силы и техники. В частности, вчера наши военные сбили самолет на временно оккупированной территории Харьковщины", - отметил Синегуб.

армия РФ (20679) обстрел (29713) Харьков (7752) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (563)
.....банутые
показать весь комментарий
15.05.2022 12:15 Ответить
200-тый ае!
показать весь комментарий
15.05.2022 12:18 Ответить
Хороший кацап - это дохлый кацап.
показать весь комментарий
15.05.2022 12:34 Ответить
Окончательное решение кацапского вопроса в прогрессе.
показать весь комментарий
15.05.2022 12:46 Ответить
Зазначили великих втрат ?!
показать весь комментарий
15.05.2022 12:58 Ответить
ну по вашим меркам кацап - ваши свиноцабаки вообще не считаются за потери...
показать весь комментарий
15.05.2022 13:11 Ответить
По мойму у этих хромосом напрочь отсуствуют молекулы нейронов мозга.
вывод; тупиковая ветвь развития человечества?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:04 Ответить
 
 