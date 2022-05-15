Оккупанты пытались прорвать позиции наших воинов возле Барвенкового и вновь понесли большие потери, - Синегубов

В Харькове уже несколько дней относительная тишина, но это не значит, что в городе абсолютно безопасно. Угрозы обстрелов оккупантов остаются.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг продолжает наносить удары по населенным пунктам области. За прошедшие сутки снова пострадал Чугуевский район - 2 человека получили ранения, из них - 15-летний ребенок. В результате обстрелов Первомайского также двое пострадавших.

"Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Возле Барвенкового враг постоянно пытается прорвать позиции наших Вооруженных Сил, однако успехов не имеет, противник вновь понес большие потери среди своей живой силы и техники. В частности, вчера наши военные сбили самолет на временно оккупированной территории Харьковщины", - отметил Синегуб.

