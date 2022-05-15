10 674 46
Кулеба встретился в Берлине с Блинкеном: Больше оружия направляется в Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку", - цитирует Кулебу внешнеполитическое ведомство.
Топ комментарии
Максім ХОЙ #398010
15.05.2022 12:26
Йцу Кенг #461207
15.05.2022 12:24
Чайка Київ
15.05.2022 12:28
Допоки такі ідіоти, як ти цього не зрозуміють, - буде біда.
А нові обличчя ми з 2019 бачимо...
Це ПКР "Нептуп", який потоповив "Москву" і "Вільха", яка б"є рашистів і ПТРК "Стугна", яка вибиває танкі...
Це українізація України, бо як ми переконалися, москаль лізе туда де русскія язик. І є різниця як називається Вулиця.
Це ПЦУ, а не філал КГБ, - РПЦ МП.
КБ "Луч" саботували пів року не виділяючи кошти на ПКР "Нептун". Якби у нас був дивізіон Нептунів на 24.02.2022 - ніякої агресії росіі просто би не відбулось. "Причина", "наслідки" і зв"язок. Разом, - причинно-наслідковий зв"язок.
Я ее в мавзолей пронесу.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Речь идет о немецких зенитных самоходных установках Gepard. Немецкое правительство не проинформировало Киев о необходимости самостоятельно заказать Gepard в KMW, - Welt"
Все делаешь правильно,продолжай в том же духе