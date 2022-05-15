РУС
10 674 46

Кулеба встретился в Берлине с Блинкеном: Больше оружия направляется в Украину

кулеба,блінкен

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку", - цитирует Кулебу внешнеполитическое ведомство.

Кулеба встретился в Берлине с Блинкеном: Больше оружия направляется в Украину 01

Госдепартамент США (1878) оружие (10442) США (27973) продовольствие (262) Кулеба Дмитрий (2882) Блинкен Энтони (937)
+37
Арестович у якого позивний, Люся,вчора Фейгіну: "Партія Шарія зайшла в облради при Порошенку, а при Зеленському її заборонили". Відповідаю: партію Шарія зареестрували 06.06.19 р., а балотувалася вона на виборах 2020 р. Як на мене непогано би було ввести статтю в Кримінальний Кодекс за неправдиві новини.
15.05.2022 12:26 Ответить
+27
15.05.2022 12:24 Ответить
+19
Люся не збреше, не дихне. Тим більше, дерьмак, їй за це гарно платить бюджетними, нарідними грошима.
15.05.2022 12:28 Ответить
15.05.2022 12:24 Ответить
Не. А шо? Хорошая штука. Кому то не нравится???
15.05.2022 15:59 Ответить
а комусь зайде, по самісіньскі..
15.05.2022 19:15 Ответить
Арестович у якого позивний, Люся,вчора Фейгіну: "Партія Шарія зайшла в облради при Порошенку, а при Зеленському її заборонили". Відповідаю: партію Шарія зареестрували 06.06.19 р., а балотувалася вона на виборах 2020 р. Як на мене непогано би було ввести статтю в Кримінальний Кодекс за неправдиві новини.
15.05.2022 12:26 Ответить
Люся не збреше, не дихне. Тим більше, дерьмак, їй за це гарно платить бюджетними, нарідними грошима.
15.05.2022 12:28 Ответить
Люся аДрестович бреше , як дихає по всім напрямках , пора писок натовкти цьому голубку
15.05.2022 12:30 Ответить
ЗЄлікі не дружать зі звуком "Р". А[p]істовіч
15.05.2022 13:56 Ответить
та це ж обдристович, рашист в 2005ому року, з дугіним і вітренко Антипомаранчевий Євразійський фронт проти США і НАТО робили, думаєте є рашисти які можуть змінитися?!
15.05.2022 12:34 Ответить
так, люди змiнюються, коли отримують 500 кiлограмову валентинку вiд Путiна на свою вулицю.
15.05.2022 15:16 Ответить
Аферистович еще в тюрячку сядет при Порошенко =)
15.05.2022 12:50 Ответить
"Арестович-шоу" дивіться на каналі в ютюб
15.05.2022 12:56 Ответить
Невже ви досі нічого не навчилися? Це сумно.
15.05.2022 13:07 Ответить
ще один "експертний" рівень зможе додати до свого СV =) він уже "військовий", "актор", "авіатор" (що особливо смішно) буде ще "арестантом" =)
15.05.2022 13:36 Ответить
Чому люди досі тягнуться до старих політиків? У нас зараз нова нація гартується війною, а вам далі дідів корупціонерів подавай.
15.05.2022 14:24 Ответить
Дурню, справа не в обличчях, а в цінностях.
Допоки такі ідіоти, як ти цього не зрозуміють, - буде біда.
А нові обличчя ми з 2019 бачимо...
15.05.2022 14:41 Ответить
Цінності? Хм, і які у старих політиків цінності?
15.05.2022 14:51 Ответить
Армія, Мова, Віра.
15.05.2022 15:01 Ответить
Це лише лозунг. Можна ще кращий зробити. Я можу почати дискусію про досягнення кондитера, але тоді отримаю бан. Модери тут не ******* критику кондитера.
15.05.2022 15:09 Ответить
Це не лозунг.
Це ПКР "Нептуп", який потоповив "Москву" і "Вільха", яка б"є рашистів і ПТРК "Стугна", яка вибиває танкі...
Це українізація України, бо як ми переконалися, москаль лізе туда де русскія язик. І є різниця як називається Вулиця.
Це ПЦУ, а не філал КГБ, - РПЦ МП.
15.05.2022 15:18 Ответить
Якщо реформи були вдалі, тоді чому ми досі вулицям змінюємо назви?. Чому нам потрібна зброя нато, закон про мову мав бути ще жорсткіший. Чому рпц мп досі існує, з ними взагалі ніхто не боровся, і досі майже нічого не роблять.
15.05.2022 16:57 Ответить
тому, що "нові обличчя" намагалися путіну в очі подивитись, точніше в шоколадне око.
КБ "Луч" саботували пів року не виділяючи кошти на ПКР "Нептун". Якби у нас був дивізіон Нептунів на 24.02.2022 - ніякої агресії росіі просто би не відбулось. "Причина", "наслідки" і зв"язок. Разом, - причинно-наслідковий зв"язок.
15.05.2022 18:52 Ответить
як почитаєш коментарі , то всі "блюють" на "люсю" але чомусь продовжують втіхаря слухати і дивитись його побрехеньки...
15.05.2022 13:49 Ответить
єрмак з арестовичем втоплять Зеленського на наступних виборах, якщо той знову візьме їх у свою команду.
15.05.2022 16:56 Ответить
може Люсю на підвал? днів на "сєм-восєм"
15.05.2022 19:19 Ответить
Щира подяка за підтримку і допомогу!
15.05.2022 12:27 Ответить
ППО дайте. літаки дайте!
15.05.2022 12:35 Ответить
Дайте нам одну ядерную гранату.
Я ее в мавзолей пронесу.
15.05.2022 12:47 Ответить
замах на лєніна ж вже був..ви родич Фані Каплан?
15.05.2022 12:59 Ответить
напевно пасдедователь
15.05.2022 19:21 Ответить
красавчик
15.05.2022 12:50 Ответить
Немає кращої гарантії безпеки України, аніж знищена москва:

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.05.2022 12:56 Ответить
Фахівці підрахували, що 1000 забитих орків на добу є для них неприйнятною ціною війни, бо не встигнуть поповнювати військо. Може з новою зброєю вдасться цю цифру досягнути на щоденній основі. Поки що таке було лише у перші дні вторгнення в Україну.
15.05.2022 17:03 Ответить
ВСЕМ пора понять ,что много оружия для Украины не бывает !!!!
15.05.2022 12:58 Ответить
В каждую хату - по джавелину, в каждую торбу - по NLAW!
15.05.2022 14:42 Ответить
і решту в сільпо - набоями
15.05.2022 19:32 Ответить
Так а що з тим ленд-лізом?
15.05.2022 13:04 Ответить
Що з німецькими гаубицями? Хтось щось знає? Таке враження, що німці пообіцяли, щоб від них відчепилися. А тепер сподіваються, що може і не прийдеться поставляти їх сюди?
15.05.2022 13:06 Ответить
"⚡️Германия задерживает передачу оружия Украине.

Речь идет о немецких зенитных самоходных установках Gepard. Немецкое правительство не проинформировало Киев о необходимости самостоятельно заказать Gepard в KMW, - Welt"
15.05.2022 14:40 Ответить
есть целый дивизион, на паях с голландцами.
15.05.2022 15:21 Ответить
Кулеба вызывает доверие,кроме некоторых моментов скорее связанных с давлением на него Зе и ОП.
Все делаешь правильно,продолжай в том же духе
15.05.2022 13:07 Ответить
добрий піар пан міністр , ще список додайте і де їхати буде..
15.05.2022 13:53 Ответить
Хипстер и представитель Держдепа. Все поняли о чем я
15.05.2022 14:13 Ответить
заздрість на загал то руйнівне почуття
15.05.2022 19:51 Ответить
Де ракетні системи залпового вогню HAMARS ? В Азовсталь можна випалити коридор.
15.05.2022 14:39 Ответить
За моєї молодості в порядний ресторан в джинсах не пускали а Кулеба собі дозволяє такий зовішній вигляд на запланованій зустрічі невже не розуміє хто поруч з ним. він же не на приватній вечірці у ОП.
15.05.2022 14:50 Ответить
 
 