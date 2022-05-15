Кулеба встретился в Берлине с Блинкеном: Больше оружия направляется в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку", - цитирует Кулебу внешнеполитическое ведомство.

