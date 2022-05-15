После вторжения РФ в Украину в российских магазинах зафиксирован скачок количества краж

В России после начала вторжения РФ в Украину зафиксировали скачок количества краж в магазинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Выносят все, воруют чаще и больше", - приводит издание слова одного из топ-менеджеров продовольственного ретейлера.

Количество краж в феврале-апреле выросло на 18% по сравнению с прошлым годом.

"Средний чек" украденного – 1,5 тыс. рублей. Товары выносят вместе с корзинами продуктов, все чаще используя для этого кассы самообслуживания.

Среди топовых категорий на вынос продавцы называют кондитерку, алкоголь, сыры и кофе из какао. Эксперты связывают рост количества краж с резким удорожанием потребительских товаров.

