После вторжения РФ в Украину в российских магазинах зафиксирован скачок количества краж

В России после начала вторжения РФ в Украину зафиксировали скачок количества краж в магазинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Выносят все, воруют чаще и больше", - приводит издание слова одного из топ-менеджеров продовольственного ретейлера.

Количество краж в феврале-апреле выросло на 18% по сравнению с прошлым годом.

"Средний чек" украденного – 1,5 тыс. рублей. Товары выносят вместе с корзинами продуктов, все чаще используя для этого кассы самообслуживания.

Среди топовых категорий на вынос продавцы называют кондитерку, алкоголь, сыры и кофе из какао. Эксперты связывают рост количества краж с резким удорожанием потребительских товаров.

Топ комментарии
+11
15.05.2022 13:10 Ответить
15.05.2022 13:10 Ответить
+8
скоро повернуться кацапські вояки і , за звичкою, будуть заходити і виносити все підряд
15.05.2022 13:06 Ответить
15.05.2022 13:06 Ответить
+4
Поэтому жириновский еще до войны сразу говорил что все росийские солдаты которые идут на войну в Украину идут в одну сторону и в любом то ли в живом то ли в дохлом виде должны в Украине и остаться. Потому как эти твари попробовавшие крови, убийства, мародерство и свою безнаказанность, уже потеряны для граждансткого общества как люди и не смогут вернуться к нормальной жизнь. Так что грабежи это только цветочки. Дальше пойдут массовые убийства, самоубийства, изнасилование и прочие прелести поствоенного синдрома
15.05.2022 13:08 Ответить
15.05.2022 13:08 Ответить
15.05.2022 13:06 Ответить
Куда??
15.05.2022 15:49 Ответить
15.05.2022 15:49 Ответить
15.05.2022 13:08 Ответить
Будут организовывать бригады.
15.05.2022 14:30 Ответить
15.05.2022 14:30 Ответить
Кацапы и воровство это слова СИНОНИМЫ !
15.05.2022 13:08 Ответить
15.05.2022 13:08 Ответить
15.05.2022 13:10 Ответить
15.05.2022 13:10 Ответить
судячи з мови окупанта, вони брати
15.05.2022 18:45 Ответить
15.05.2022 18:45 Ответить
а чого красти в магазині зле а в Україні можна?

нічо, це ще гвалтівники і вбивці додому не доїхали, ті, що з України виберуться відносно неушкодженими

то ще тільки початок для вас, руські хробаки.
далі буде
15.05.2022 13:11 Ответить
15.05.2022 13:11 Ответить
Природа берет свое. Даже турель на выходе не отобьет у кацапа естественную потребность воровать.
15.05.2022 13:12 Ответить
15.05.2022 13:12 Ответить
то ли ещё будет..
тупая русня не понимает, что те орки, которые смогут выбраться живимы с Украины обратно на росию, которые привыклю грабить и убивать на росии будут продолжать делать всё тоже самое.. им распустили руки, пусть готовятся
15.05.2022 13:14 Ответить
15.05.2022 13:14 Ответить
Скоро начнутся массовые грабежи и погромы и здравствуй революция..
15.05.2022 13:18 Ответить
15.05.2022 13:18 Ответить
Скачок? А может рывок?
15.05.2022 13:25 Ответить
15.05.2022 13:25 Ответить
Крадіжки? Тю, то все дрібниці. Ось коли вони почнуть один одного масово калічити, вбивати і ґвалтувати - ото буде вєсєлуха. Сподіваюсь, чекати залишилось не довго.
15.05.2022 13:40 Ответить
15.05.2022 13:40 Ответить
ясный день - лучше год колонии, чем калекой или грузом 200 в Украине
15.05.2022 13:56 Ответить
15.05.2022 13:56 Ответить
Зачем воровать водку, если её можно выпить тут же,
и закусить плавленым сырком? И мятной жвачкой зажевать.
И на кассе смачно выдохнуть на охрану.
15.05.2022 14:02 Ответить
15.05.2022 14:02 Ответить
ну а нам то що? та нехай повбиваються в цих своїх магазинах за шматок пареної брюкви
15.05.2022 14:52 Ответить
15.05.2022 14:52 Ответить
15.05.2022 16:53 Ответить
15.05.2022 16:53 Ответить
Живодери і грабіжники повертаються додому і вже в Расєї.
15.05.2022 17:09 Ответить
15.05.2022 17:09 Ответить
 
 