После вторжения РФ в Украину в российских магазинах зафиксирован скачок количества краж

В России после начала вторжения РФ в Украину зафиксировали скачок количества краж в магазинах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Выносят все, воруют чаще и больше", - приводит издание слова одного из топ-менеджеров продовольственного ретейлера.
Количество краж в феврале-апреле выросло на 18% по сравнению с прошлым годом.
"Средний чек" украденного – 1,5 тыс. рублей. Товары выносят вместе с корзинами продуктов, все чаще используя для этого кассы самообслуживания.
Среди топовых категорий на вынос продавцы называют кондитерку, алкоголь, сыры и кофе из какао. Эксперты связывают рост количества краж с резким удорожанием потребительских товаров.
нічо, це ще гвалтівники і вбивці додому не доїхали, ті, що з України виберуться відносно неушкодженими
то ще тільки початок для вас, руські хробаки.
далі буде
тупая русня не понимает, что те орки, которые смогут выбраться живимы с Украины обратно на росию, которые привыклю грабить и убивать на росии будут продолжать делать всё тоже самое.. им распустили руки, пусть готовятся
и закусить плавленым сырком? И мятной жвачкой зажевать.
И на кассе смачно выдохнуть на охрану.