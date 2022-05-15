Ткаченко о Евровидении-2023: это и не просто, и не дешево, мы все сделаем на самом высоком уровне

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что Украина сможет на самом высоком уровне провести Евровидение-2023.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в воскресенье днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Организация такого масштабного форума - это и не просто, и не дешево, но у Украины уже есть опыт, мы дважды принимали Евровидение. Поэтому сомнений, что мы все сделаем на самом высоком уровне, у меня нет", - сказал Ткаченко.

Относительно возможного места проведения Евровидения-2023 в Украине министр отметил, что и город Мариуполь, и город Калуш были бы символическими, как и множество других городов, но пока рано об этом говорить.

"Мне отписалось несколько европейских министров культуры, которые поздравили с победой... и предложили помощь в организации Евровидения, - добавил Ткаченко.

Как сообщалось, в ночь на 15 мая украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила в Международном песенном конкурсе Евровидение-2022 в Турине (Италия).

