Германия осознала, что российский газ – это оружие, которое РФ держит у виска ЕС, - Кулеба
Германия является одним из ведущих европейских государств в вопросе введения эмбарго на энергоресурсы из РФ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-обращения, передает Цензор.НЕТ.
"Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно, а сейчас, и это нужно отметить, Германия является одним из ведущих государств, действительно "проталкивающих" нефтяное эмбарго", - сказал Кулеба.
По его словам, обсуждается также введение эмбарго на российский газ, и, по мнению Кулебы, Берлин принял "принципиальное политическое решение о необходимости отказа от российского газа, поскольку зависимость Германии от него является проблемой".
"Им нужно немного больше времени на то, чтобы решить свои газовые вопросы. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала, что российский газ - это поражающее оружие, которое всегда Россия держит у виска и Украины, и Германии, и любого другого европейского государства", - подчеркнул дипломат.
В то же время он отметил, что в немецком обществе есть ярые противники отказа от российских энергоресурсов и передачи Украине необходимого вооружения, однако "они не являются большинством в этой стране".
"Здесь есть с кем работать, чтобы двигаться в правильном направлении", – резюмирует украинский министр.
https://youtu.be/ECdcJjhrErg
Німеччина себе надто розумними вважає
А зрозуміть не в змозі
Що по тій трубі
Солярка піде до Європи
Щоб заправляти ординські танки .......
А який зараз рейтинг у пані Меркель?