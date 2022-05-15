РУС
Германия осознала, что российский газ – это оружие, которое РФ держит у виска ЕС, - Кулеба

Германия является одним из ведущих европейских государств в вопросе введения эмбарго на энергоресурсы из РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-обращения, передает Цензор.НЕТ.

"Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно, а сейчас, и это нужно отметить, Германия является одним из ведущих государств, действительно "проталкивающих" нефтяное эмбарго", - сказал Кулеба.

По его словам, обсуждается также введение эмбарго на российский газ, и, по мнению Кулебы, Берлин принял "принципиальное политическое решение о необходимости отказа от российского газа, поскольку зависимость Германии от него является проблемой".

"Им нужно немного больше времени на то, чтобы решить свои газовые вопросы. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала, что российский газ - это поражающее оружие, которое всегда Россия держит у виска и Украины, и Германии, и любого другого европейского государства", - подчеркнул дипломат.

В то же время он отметил, что в немецком обществе есть ярые противники отказа от российских энергоресурсов и передачи Украине необходимого вооружения, однако "они не являются большинством в этой стране".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Stop Russian oil & gas import", - в Литве был создан плакат с призывом к введению эмбарго на российскую нефть и газ. ФОТО

"Здесь есть с кем работать, чтобы двигаться в правильном направлении", – резюмирует украинский министр.

+3
То, о чём зелёные талдычили в бундестаге год за годом.
15.05.2022 14:21 Ответить
+3
15.05.2022 16:32 Ответить
+2
фріци язиками чешуть одно, а справи роблять такі,котрі вказують , що вони мають в собі рашистські гени від "деды воэвали"
15.05.2022 14:41 Ответить
То, о чём зелёные талдычили в бундестаге год за годом.
15.05.2022 14:21 Ответить
Ти ж уточняй, що то німецькі зелені, бо тебе не так зрозуміють.
15.05.2022 15:52 Ответить
Да, пардон. Это две очень разные вещи.
15.05.2022 19:19 Ответить
Та ничего они "не усвідомили"
https://youtu.be/ECdcJjhrErg
15.05.2022 14:25 Ответить
фріци язиками чешуть одно, а справи роблять такі,котрі вказують , що вони мають в собі рашистські гени від "деды воэвали"
15.05.2022 14:41 Ответить
не можна бути такими тупими у житті

Німеччина себе надто розумними вважає

А зрозуміть не в змозі

Що по тій трубі

Солярка піде до Європи

Щоб заправляти ординські танки .......
15.05.2022 14:44 Ответить
Цікаво:
А який зараз рейтинг у пані Меркель?
15.05.2022 14:44 Ответить
Здаётся мне Шольц другого мнения ).
15.05.2022 15:20 Ответить
Фрау Штазі=кгб знала що робила 16 років поспіль...
15.05.2022 15:22 Ответить
15.05.2022 16:32 Ответить
газові "наркомани" хотіли ще другу голку собі вколоти-щоб напевно торкнуло...ну, і як зараз? Уявляю, який там зараз кіпіш-грошики газпромівські не будуть падати різним там шредерам, меркелям та іже з ними...хтось там сильно задницю рвав про корупцію(хоча нікуди вона не ділась) в Україні...Да уж, до вашої корупції нам ще дорости потрібно-цілі держави "кидали"
15.05.2022 18:47 Ответить
 
 