Захватчики вывели в Черное море два корабля с ракетами и десантные катера

ракета,ракети

В Черном море продолжают находиться два корабля – носителя крылатых ракет - и пять крупных десантных кораблей РФ.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

В командовании подчеркнули, что российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление путем угрозы ракетных ударов с моря.

"На Одесщине штормовая погода вынесла на поверхность и прибила к берегу вражескую морскую мину. Ситуация под контролем соответствующих подразделений Военно-Морских Сил ВСУ. Мина будет обезврежена специалистами подрывной команды. Однако это еще раз напоминает об опасности купания и любого иного способа использования прибрежных вод" – отметили в оперативном командовании.

Там также добавили, что украинцам не стоит забывать о текущей ситуации в стране и пренебрегать правилами безопасности.

Читайте также: На боевых российских кораблях в Черном море - более 30 ракет "Калибр", - ОК "Південь"

"Не стоит забывать и о том, что силами обороны приняты меры противодействия, поэтому южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит - и зона опасности", - подчеркнули в оперативном командовании "Юг".

