Жены защитников "Азовстали": там почти нет еды, воды и медикаментов. Ситуация ужасная
Необходимо эвакуировать весь гарнизон защитников "Азовстали". Каждый день там увеличивается число раненых. Ампутации им производят без обезболивания, антибиотиков нет, вода – только техническая и не более одного стакана в день.
Об этом рассказали на пресс-конференции жены защитников "Азовстали" Анна Науменко, Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Ольга Андрианова и Дарья Цикунова, сообщает Цензор.НЕТ.
Они рассказали что ежедневно или через несколько дней переписываются с мужчинами в мессенджерах. Бойцы почти не выходят наверх из-за бомбежки россиян. На "Азовстали" критическая ситуация с водой, едой и медикаментами.
"Антибиотики в очень ограниченном количестве для особо тяжелых операций. Люди с ампутациями лежат без них, без обезболивающих. Люди с тяжелыми ранениями просто терпят боль. Конечности ампутируют даже с маленькими повреждениями, без обезболивающих – просто режут вживую. Их побратимы это все наблюдают. У них нет никакой медицины. У них есть стакан воды на всех – они делают глоток раз в 5-6 часов, - рассказали женщины.
По их словам, количество раненых постоянно меняется: одни умирают, другие добавляются из-за обстрелов и бомбардировок. Несколько дней назад их было около 700, сколько сейчас – неизвестно.
"Конечно, в первую очередь нужно выводить тяжелораненых, которые могут погибнуть на следующие сутки, но мы настаиваем на эвакуации абсолютно всех. Потому что это абсурд: сегодня мы выводим всех раненых – завтра у нас еще двести раненых, потому что постоянно происходит бомбардировка", – говорят жены.
В помещении, в котором обустроен госпиталь, очень жарко, туда мало возможности передавать еду и воду, которых действительно мало. У людей развивается сепсис.
Женщины настаивают на необходимости эвакуировать весь гарнизон.
"Был проработан вариант, когда азовцы сложат оружие именно в третьей стране и выйдут через нее. Мы просим страны присоединяться к нему, сформировать настаивающую на этом коалицию и просим всех, кто может предложить себя в качестве третьей страны, это сделать", – говорят они.
Россияне неоднократно предлагали защитникам "Азовстали" сдаться в плен, но они отказываются.
"Сколько именно раз им предлагали, нет информации. Но это происходит постоянно. Мы знаем, что они не заслуживают умереть в пытках. Они будут там до последнего, потому что шли по зову сердца, зная, что это может быть билет в один конец". Они за Украину до конца", – говорят женщины.
в принципі гарагти будапештського меморандуму цілком легітимно могли б кинути 30 бтг і швиденько розблокувати марік
Може і відмовлять так це вже інше питання , але немає намагання це зрада рахую
Нагадую Україна аоює не з хер зна чим а оеально потужним супротивником тому не дивно що на все сил не вистачає поки
те , що ви говорите про владу слушно, але рятувати азов потрібно в цю хвилину зараз , які є ще варіанти крім негайного звернення за порятунком...
Маріуполь,або азовцям про це брешуть.А азовцям вибір невеликий:або смерть,або каторга в московії,або смерть : або від голоду або від куль.Не можливо заглянути в голову ні командуванню в Києві,ні в голову азовців.Повторюся,що сподіваюся на якесь ну може не чудо,але щось зовсім несподіване та позитивне.
Тут насправді є 2 питання: про стратегію з боку командування і стратегію з боку захисників.
Про 2-гу ви вже самі відповіли («азовцям вибір невеликий...»).
Щодо першоі, то відповідь проста: іі немає. Пам'ятаєте, наш г-нокомандуючий ще місяць тому чи й більше заявив - «я дозволив нашим воякам з Маріуполя відійти, та вони відмовились».
Звичайно, та пропозиція - то була просто копія з радянського анекдоту («пенсіонерам дали пільгу - право переходити дорогу на червоне світло»).
Але формально тепер у командування руки умиті. «Ми пропонували вийти, коли ще можна було, вони не погодились, то що ж ми зараз можемо зробити»?
Зараз ситуація стала патовою. Вирішити іі може лише командувач з дійсно непересічним військовим талантом і рішучостю. Вірю, що при наявності такого військового генія операцію по деблокуванню азовців провести МОЖНА.
Але проблему заболтали «дипломатичними рішеннями», на які апріорі х#$&ло не піде. Не піде, бо путлер не є гуманістом; він є прагматиком і боягузом. Тому х@#$ло можна або налякати, або купити.
На жаль, Заходу він вже не боіться. Надто довго Захід подавав йому сигнали, це - «не наша війна».
Тому єдина сила, яка може в принципі і налякати, і запропонувати путлеру щось таке, від чого він не зможе відмовитися - це Китай.
Китай має теж прагматичний уряд і може вимагати взамін чогось суттєвого. Біда в тому, що Украіна не має що запропонувати Китаю, практично нічого. Штати могли б щось викрутити, бо США має з Китаєм взаємний величезний ринок (інструменти відомі: тарифи, преференціі, мита тощо). Але чи захочуть Штати поступатись Китаю у бізнесі тільки для того, щоб виручити 1000 украінських вояків? Я маю сумнів у цьому.
Тому IMHO (академій я не закінчував) вихід є лише олин: військовий і ще раз військовий.
@volodarskijo
https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч
Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...
в штабах не дурні сидять - повірте....вони все більше знають, оцінюють ризики та розуміють...(((
Надія тільки на турків, може ще когось.
- Ви дійсно думали що запустивши кацапів з Криму на Південь Україна капітулює і ви
отримаєте другу частину свого гонорару від кремля ?
То що бабки за пуск води у Крим ви уже отримали це я не сумніваюсь