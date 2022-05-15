Жены защитников "Азовстали": там почти нет еды, воды и медикаментов. Ситуация ужасная

Необходимо эвакуировать весь гарнизон защитников "Азовстали". Каждый день там увеличивается число раненых. Ампутации им производят без обезболивания, антибиотиков нет, вода – только техническая и не более одного стакана в день.

Об этом рассказали на пресс-конференции жены защитников "Азовстали" Анна Науменко, Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Ольга Андрианова и Дарья Цикунова

Они рассказали что ежедневно или через несколько дней переписываются с мужчинами в мессенджерах. Бойцы почти не выходят наверх из-за бомбежки россиян. На "Азовстали" критическая ситуация с водой, едой и медикаментами.

"Антибиотики в очень ограниченном количестве для особо тяжелых операций. Люди с ампутациями лежат без них, без обезболивающих. Люди с тяжелыми ранениями просто терпят боль. Конечности ампутируют даже с маленькими повреждениями, без обезболивающих – просто режут вживую. Их побратимы это все наблюдают. У них нет никакой медицины. У них есть стакан воды на всех – они делают глоток раз в 5-6 часов, - рассказали женщины.

По их словам, количество раненых постоянно меняется: одни умирают, другие добавляются из-за обстрелов и бомбардировок. Несколько дней назад их было около 700, сколько сейчас – неизвестно.

"Конечно, в первую очередь нужно выводить тяжелораненых, которые могут погибнуть на следующие сутки, но мы настаиваем на эвакуации абсолютно всех. Потому что это абсурд: сегодня мы выводим всех раненых – завтра у нас еще двести раненых, потому что постоянно происходит бомбардировка", – говорят жены.

В помещении, в котором обустроен госпиталь, очень жарко, туда мало возможности передавать еду и воду, которых действительно мало. У людей развивается сепсис.

Женщины настаивают на необходимости эвакуировать весь гарнизон.

"Был проработан вариант, когда азовцы сложат оружие именно в третьей стране и выйдут через нее. Мы просим страны присоединяться к нему, сформировать настаивающую на этом коалицию и просим всех, кто может предложить себя в качестве третьей страны, это сделать", – говорят они.

Россияне неоднократно предлагали защитникам "Азовстали" сдаться в плен, но они отказываются.

"Сколько именно раз им предлагали, нет информации. Но это происходит постоянно. Мы знаем, что они не заслуживают умереть в пытках. Они будут там до последнего, потому что шли по зову сердца, зная, что это может быть билет в один конец". Они за Украину до конца", – говорят женщины.

