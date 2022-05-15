РУС
Жены защитников "Азовстали": там почти нет еды, воды и медикаментов. Ситуация ужасная

Необходимо эвакуировать весь гарнизон защитников "Азовстали". Каждый день там увеличивается число раненых. Ампутации им производят без обезболивания, антибиотиков нет, вода – только техническая и не более одного стакана в день.

Об этом рассказали на пресс-конференции жены защитников "Азовстали" Анна Науменко, Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Ольга Андрианова и Дарья Цикунова, сообщает Цензор.НЕТ.

Они рассказали что ежедневно или через несколько дней переписываются с мужчинами в мессенджерах. Бойцы почти не выходят наверх из-за бомбежки россиян. На "Азовстали" критическая ситуация с водой, едой и медикаментами.

"Антибиотики в очень ограниченном количестве для особо тяжелых операций. Люди с ампутациями лежат без них, без обезболивающих. Люди с тяжелыми ранениями просто терпят боль. Конечности ампутируют даже с маленькими повреждениями, без обезболивающих – просто режут вживую. Их побратимы это все наблюдают. У них нет никакой медицины. У них есть стакан воды на всех – они делают глоток раз в 5-6 часов, - рассказали женщины.

"Save Mariupol, save Azovstal now!", - Kalush Orchestra во время финала Евровидения призвали спасти бойцов из "Азовстали". ВИДЕО

По их словам, количество раненых постоянно меняется: одни умирают, другие добавляются из-за обстрелов и бомбардировок. Несколько дней назад их было около 700, сколько сейчас – неизвестно.

"Конечно, в первую очередь нужно выводить тяжелораненых, которые могут погибнуть на следующие сутки, но мы настаиваем на эвакуации абсолютно всех. Потому что это абсурд: сегодня мы выводим всех раненых – завтра у нас еще двести раненых, потому что постоянно происходит бомбардировка", – говорят жены.

В помещении, в котором обустроен госпиталь, очень жарко, туда мало возможности передавать еду и воду, которых действительно мало. У людей развивается сепсис.

Пресс-конференция жен украинских защитников, заблокированных на "Азовстали". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Женщины настаивают на необходимости эвакуировать весь гарнизон.

"Был проработан вариант, когда азовцы сложат оружие именно в третьей стране и выйдут через нее. Мы просим страны присоединяться к нему, сформировать настаивающую на этом коалицию и просим всех, кто может предложить себя в качестве третьей страны, это сделать", – говорят они.

Россияне неоднократно предлагали защитникам "Азовстали" сдаться в плен, но они отказываются.

"Сколько именно раз им предлагали, нет информации. Но это происходит постоянно. Мы знаем, что они не заслуживают умереть в пытках. Они будут там до последнего, потому что шли по зову сердца, зная, что это может быть билет в один конец". Они за Украину до конца", – говорят женщины.

Брифинг родственников находящихся на заводе "Азовсталь" защитников Мариуполя. ВИДЕО

Зебіл за 5 днів до війни казав що, якщо збільшити армію в 2-3 рази, то він не зможе красти на будівництві доріг.
Молоді виборці зебілів у твіттері пишуть що вони айтішники, інваліди і дебіли, не можуть воювати і це не чесно, коли повістка їм приходить. Дуже невдоволені. Па пріколу наголосували зато! На питання хто ж південь буде звільняти, мовчать та переводять стрілки на інших.
Т.е. никто не предупреждал нашего зеленого шута за минимум 4 месяца, что будет война и что будет наступление на юге на Марик, Мелитополь, Каховку и Херсон? И что нужно готовить армию, а не воровать бабло на асфальте? Напомните кто обзывал американцев "скаабеевыми" и обещал нам шашлычки с винцом на майские?
Помоги вам Бог!🙏🏻
Ну і хто з нас дебіл? Де тут хоч слово про відповідальність?
Йой, біда. Все похрестили. Шкода. Істина була поряд.
Куди пропав? Зачитався Конституцією? Не витрачай час, ти там такого не знайдеш.
Чекаєш що клоун тобі орден Хмельницького дасть за коменти на його виправдання ?
Чекаю, що ви почнете думати і аналізувати замість вигукування зрадницьких гасел.
Молоді виборці зебілів у твіттері пишуть що вони айтішники, інваліди і дебіли, не можуть воювати і це не чесно, коли повістка їм приходить. Дуже невдоволені. Па пріколу наголосували зато! На питання хто ж південь буде звільняти, мовчать та переводять стрілки на інших.
Интересно как Херсонщина проголосует на следующих выборах президента?Опять дадут 73% или больше?И хотелось бы знать или осознают они что их сдали с потрохами?
Херсонщину ще треба повернути, бо зелені курви здали її конкретно, слабо уявляю, як її відбивати. Орки отримали канал і сруть радістю в своїх помийних ЗМІ, а зелені свій "інтерес" і мовчать про "про*об".
Потрібно 30 бтг і можна деблокувати , але ж де їх швидко взяти коли ***** кинуло тільки 100+ бтг на донбас

в принципі гарагти будапештського меморандуму цілком легітимно могли б кинути 30 бтг і швиденько розблокувати марік
О, я бачу ти з окопів пишеш... В чом проблема? В перед на штурм Маріуполя!
А ти падло я так бачу з під руїн Азвсталі пишеш? Заткни пельку та заповзи в свій диван кацапська гнида!
Не вгадав - з центру керування ракетами. Проблема шо ще твої координати не визначили шоб заслати Swichblade
А по Марику єтой штукой?
І це було заявлено в інтерв'ю РБК Україна.
як сказав Арестович: "Про#бали"
Это "про#бали" на юридическом языке имеет вполне точное определение и точную статью в УК Украины. И вполне конкретное должностное лицо, это совершившее.
Там ще така штука як умисел є. Довести зможеш?
Так - різке збільшення кількості бабла у вовочкиних офшорах після зустрічі з Патрушевим в Омані
Зв'язок
Ну це понятно , що вони дебіли там поголовно, але ж що заважає в рамках будапештмького меморандуму звернутися до гарантів про негайну допомогу Маріуполю , цього немає ось в чому питання , немає крику про допомогу. Як це зебілу що насрати на 1000 захисників яки потрепають в цю мить під мінами і кулями ?

Може і відмовлять так це вже інше питання , але немає намагання це зрада рахую

Нагадую Україна аоює не з хер зна чим а оеально потужним супротивником тому не дивно що на все сил не вистачає поки
Украина три года подготовки армии "про#бала", выбрав президентом тупого шута и настоящего вора. Были свернуты программы современных вооружений и сорваны все оборонзаказы с 2019 года. Армия с 2019 гола была постоянно недофинансирована. В этом тоже виноваты подписанты?
Це реалізовували програму Зеленського "просто пєрєстать стрєлять".
Хто говорить , що підписанти в чомусь винні? Вас зациклило?
те , що ви говорите про владу слушно, але рятувати азов потрібно в цю хвилину зараз , які є ще варіанти крім негайного звернення за порятунком...
То, что вы предлагаете - третья мировая ядерная война. Никто не развяжет ядерную войну из-за про#бов нашей тупой власти. Создало эту проблему наше зеленое чмо, ему ее и решать, ему за это и нести ответственность. Подвиг несгибаемых героев "Азова" является прямым следствием предательства высшего должностного лица страны. И оно за это еще обязательно ответит перед народом Украины.
Ты этот меморандум читал? Что ты несёшь? Его нарушила только рашка.
По країні у кафешках тиняється куча чоловіків, немає ніякої мобілізації. Вже місяці 2-3 можна на полігонах було відтренувати резерв зо 200-300 тисяч чоловіків - хоча б, щоб замініти тих військових, що у тилу на усіх блок-постах торчать, та займаються речами, які могли б робити мобілізовані.
А танки и бтр где взять на всю эту ораву?
Я не знаю що писати. Вірю Залужному, вірю ЗСУ але не зрозуміло чому ніяк до Маріуполя за увесь час не дісталися ЗСУ.... ?
О, я бачу ти з окопів під Лондоном пишеш... В чом проблема? В перед на штурм Маріуполя!
а я бачу,ти давно ***** не ходив,сходи відміться,там тобі прогули пишуть
план розблокування Маріуполя був готовий через три тижні від початку війни, але завжди блокувався "верховним" чмом
Де можна більше про це почитати?
Чесно,я не розумію стратегію утримання азовсталі.Або її тримають,бо є наказ та надія,що підійдуть основні сили ЗСУ та звільнять весь
Маріуполь,або азовцям про це брешуть.А азовцям вибір невеликий:або смерть,або каторга в московії,або смерть : або від голоду або від куль.Не можливо заглянути в голову ні командуванню в Києві,ні в голову азовців.Повторюся,що сподіваюся на якесь ну може не чудо,але щось зовсім несподіване та позитивне.
@Ihor Hrytseliak
Тут насправді є 2 питання: про стратегію з боку командування і стратегію з боку захисників.

Про 2-гу ви вже самі відповіли («азовцям вибір невеликий...»).

Щодо першоі, то відповідь проста: іі немає. Пам'ятаєте, наш г-нокомандуючий ще місяць тому чи й більше заявив - «я дозволив нашим воякам з Маріуполя відійти, та вони відмовились».
Звичайно, та пропозиція - то була просто копія з радянського анекдоту («пенсіонерам дали пільгу - право переходити дорогу на червоне світло»).

Але формально тепер у командування руки умиті. «Ми пропонували вийти, коли ще можна було, вони не погодились, то що ж ми зараз можемо зробити»?
Зараз ситуація стала патовою. Вирішити іі може лише командувач з дійсно непересічним військовим талантом і рішучостю. Вірю, що при наявності такого військового генія операцію по деблокуванню азовців провести МОЖНА.

Але проблему заболтали «дипломатичними рішеннями», на які апріорі х#$&ло не піде. Не піде, бо путлер не є гуманістом; він є прагматиком і боягузом. Тому х@#$ло можна або налякати, або купити.
На жаль, Заходу він вже не боіться. Надто довго Захід подавав йому сигнали, це - «не наша війна».
Тому єдина сила, яка може в принципі і налякати, і запропонувати путлеру щось таке, від чого він не зможе відмовитися - це Китай.

Китай має теж прагматичний уряд і може вимагати взамін чогось суттєвого. Біда в тому, що Украіна не має що запропонувати Китаю, практично нічого. Штати могли б щось викрутити, бо США має з Китаєм взаємний величезний ринок (інструменти відомі: тарифи, преференціі, мита тощо). Але чи захочуть Штати поступатись Китаю у бізнесі тільки для того, щоб виручити 1000 украінських вояків? Я маю сумнів у цьому.

Тому IMHO (академій я не закінчував) вихід є лише олин: військовий і ще раз військовий.
volodarskijo

@volodarskijo

https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч

Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...

+++++
Таке враження, що владі краще нагородити посмертно, чим кинути сили на визволення.
"кинути" можна маючи резерви - та все озброення що потрітно - "клинами" розрізати кацапську облогу та "деблокувати"- але при відсутності всього просто "положимо" в десятки разів більше своїх Героїв і не факт що досягнемо поставленої цілі....- там все прострілюеться -рівнина ....
в штабах не дурні сидять - повірте....вони все більше знають, оцінюють ризики та розуміють...(((
Чудо там рівнина і все прострілюється то чому ворога не знищено на тій рівнині?
від Гуляйполя до Маріка по прямій 115км,точка летить на 120,вільха-м теж,то хто тут чудо?
Путо дивитися і кайфує
Бедные жёны, как им сейчас тяжело приходится, все мысли и днём и ночью, только лишь о своих мужьях - защитниках Азовстали. Терпите милые, Бог терпел и вам велел. Не может быть, чтоб их не смогли освободить из этого страшного ада.
А что говорить о матерях и отцах Героев Азовстали 😰
Який ***** бог? Терпіло ти релігійне упороте!
Ты ******** *****? они жены фашистов, каждый из азова потребен быть знищен и крапка.
Присядь на бутылку, свинособака
У азовців вибір не великий, якщо здатися в полон оркам - катування і смерть, в іншому випадку - смерть в чікуванні допомоги. Зелені зрадники вже давно вирішили їх зробити героями посмертно.
Надія тільки на турків, може ще когось.
Питання до актора з Кривого Рогу і його Зе влади -
- Ви дійсно думали що запустивши кацапів з Криму на Південь Україна капітулює і ви
отримаєте другу частину свого гонорару від кремля ?
То що бабки за пуск води у Крим ви уже отримали це я не сумніваюсь
Зе вова нащо ти здава Південь України ?
І шо ты ему зделаеш?
спасения всем!
