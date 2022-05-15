Если РФ откажется платить репарации, все российское имущество арестуют и продадут, - Стефанчук
Украина имеет план на случай отказа России платить репарации за нанесенный в результате войны ущерб. В этом случае арестуют и реализуют все российское имущество.
Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас же есть имущество Российской Федерации. Если будет принято совместное решение, решение Международного уголовного суда, то нам и не нужно будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано, и с него будут покрыты все убытки Украины", - пояснил Стефанчук.
Он подчеркнул, что сейчас украинские власти проводят большую работу на международном уровне.
"В частности, о сотрудничестве с Международным уголовным судом, где очень важно доказать преступления Российской Федерации, начиная с военной агрессии, завершая геноцидом украинского народа", - сказал Стефанчук.
По его словам, Рада приняла все необходимые законодательные инициативы по этому вопросу, а теперь ожидаются действия прокурора МУС Карима Хана и соответствующего решения суда.
"Параллельно очень важно подсчитать все убытки, причиненные Украине со стороны РФ. Существует множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксаций отдельных вещей. Насколько мне известно, каждый человек в приложении "Дія" может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости вследствие из-за военной агрессии России", - отметил Стефанчук.
После этого будет подсчитана вся сумма, которую должна возместить Россия за содеянное в Украине.
"Общий, если можно так сказать, чек войны должен быть предъявлен в Российской Федерации с требованием уплаты. Кроме этого, мы приняли много обращений в другие страны по удовлетворению интересов Украины по выплате репараций с имущества, которое было арестовано у граждан РФ. Будем и в дальнейшем требовать, чтобы с этого имущества был возмещен ущерб, причиненный Украине", - добавил Стефанчук.
ремонтувати дороги, будинки і готуватися до зими, томущо ремонтних робіт дуже багато
параша не погодиться все добровільно виплатити, москалям це як сказати що крим це Україна- в їх зомбі мізках це гірше поразки
@volodarskijo
https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч
Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...
Вже пора вводити одиницю виміру брехні - Арестович. 3,14здить як Арестович.
Один арестович, це IQ=50
1 арестович =1 IQ
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39644910/
Проблема в тому що ті в кого мозок не працює ніколи не вимкнуть телевізор бо "природа не терпить порожнечі"...
Все їхне майно по всьому світі не коштує і сотої долі того, що вони повинні будуть сплатити Україні!
Здається, Стефанчук тільки косить під дурня, якщо таку муйню несе!
Насправді, санкції цивілізованого світу повинні продовжуватись щонайменьше доти, доки вони не визнають, що повинні платити, і не сплатять хоча б половину від присудженої суми... щонайменьше! Інакше все, що раптом з'явиться поза межами РФ, повинно бути заарештоване, від літакі-кораблів і до автівок-фотоаппаратів туристів... якщо такі на Московії ще будуть!
До речі цей суд ще іде ??