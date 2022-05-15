РУС
6 620 51

Если РФ откажется платить репарации, все российское имущество арестуют и продадут, - Стефанчук

росія,санкції

Украина имеет план на случай отказа России платить репарации за нанесенный в результате войны ущерб. В этом случае арестуют и реализуют все российское имущество.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас же есть имущество Российской Федерации. Если будет принято совместное решение, решение Международного уголовного суда, то нам и не нужно будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано, и с него будут покрыты все убытки Украины", - пояснил Стефанчук.

Он подчеркнул, что сейчас украинские власти проводят большую работу на международном уровне.

"В частности, о сотрудничестве с Международным уголовным судом, где очень важно доказать преступления Российской Федерации, начиная с военной агрессии, завершая геноцидом украинского народа", - сказал Стефанчук.

Читайте: Международное сообщество должно заставить Россию выплатить контрибуцию Украине, - Дуда

По его словам, Рада приняла все необходимые законодательные инициативы по этому вопросу, а теперь ожидаются действия прокурора МУС Карима Хана и соответствующего решения суда.

"Параллельно очень важно подсчитать все убытки, причиненные Украине со стороны РФ. Существует множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксаций отдельных вещей. Насколько мне известно, каждый человек в приложении "Дія" может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости вследствие из-за военной агрессии России", - отметил Стефанчук.

После этого будет подсчитана вся сумма, которую должна возместить Россия за содеянное в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 поддерживают идею передавать Украине арестованные российские активы, - Кулеба

"Общий, если можно так сказать, чек войны должен быть предъявлен в Российской Федерации с требованием уплаты. Кроме этого, мы приняли много обращений в другие страны по удовлетворению интересов Украины по выплате репараций с имущества, которое было арестовано у граждан РФ. Будем и в дальнейшем требовать, чтобы с этого имущества был возмещен ущерб, причиненный Украине", - добавил Стефанчук.

россия (97412) Стефанчук Руслан (682) репарации (34)
Топ комментарии
+41
Вони наше зерно вивозять кораблями, а ми якісь мишачі загрози їм у відповідь. Ця влада така пришелепкувата..
15.05.2022 17:20 Ответить
15.05.2022 17:20 Ответить
+28
Все майно кацапських свиней в Україні вже зараз потрібно передати українській громаді...
15.05.2022 17:18 Ответить
15.05.2022 17:18 Ответить
+25
Арестович: "Партія Шарія зайшла в облради при Порошенку, а при Зеленському її заборонили". Відповідаю: партію Шарія зареестрували 06.06.19 р., а балотувалася вона на виборах 2020 р. Як на мене непогано би було ввести статтю в Кримінальний Кодекс за неправдиві новини.
Вже пора вводити одиницю виміру брехні - Арестович. 3,14здить як Арестович.
15.05.2022 17:51 Ответить
15.05.2022 17:51 Ответить
Имеется ввиду вагон-ресторан Оксаны Марченко?
15.05.2022 17:18 Ответить
15.05.2022 17:18 Ответить
А київстар з "мудафоном" вже арештували?
показать весь комментарий
15.05.2022 20:47 Ответить
Газ та обленерго, нафто вишки. А де можна подивитися підрахунки влади скільки ж заподіяв нам ворог за 8 років окупації Криму та частину донбаса, з вишками, викачаними газом, вкраденими заводами, вбитими українцями? Де ця цифра?
15.05.2022 22:14 Ответить
15.05.2022 22:14 Ответить
цікаво,а Діснейленд купить кремль під атракціон ?
15.05.2022 17:18 Ответить
15.05.2022 17:18 Ответить
ХИТРОДЕРЬМАЧНЫЕ ! Так то ,что есть ещё не конфисковано ⁉️Само собой репарации , репарациями !А все ,что есть автоматически должно быть конфисковано‼️Рашисты НИКОГДА НЕ РАССЧИТАЮТСЯ ЗА ТАКИЕ КОЛЛОСАЛЬНЫЕ УБЫТКИ , а моральные и материальные потери граждан ты посчитал ,Стефанчук.
15.05.2022 18:26 Ответить
15.05.2022 18:26 Ответить
Ему ещё нужно доказать Да ФАКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ЛИЦО ВСЕГО Мира ‼️ХВАТИТ ПУЗАТЫЙ ГИППОПОТАМ Стефанчук, коллаборантством заниматься Ты против запрета рашистской гебнявой секты ,твои слова:"не треба розколюваты суспильство!", так они и ты ,как раз розкалываете‼️ГУНДЯЙ И ЕГО ПРИХВОСТНИ ПРИЗЫВАЛИ ИДТИ НА ВОЙНУ И УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ!
15.05.2022 18:34 Ответить
15.05.2022 18:34 Ответить
Все майно кацапських свиней в Україні вже зараз потрібно передати українській громаді...
15.05.2022 17:18 Ответить
15.05.2022 17:18 Ответить
Вони наше зерно вивозять кораблями, а ми якісь мишачі загрози їм у відповідь. Ця влада така пришелепкувата..
15.05.2022 17:20 Ответить
15.05.2022 17:20 Ответить
А що б ви зробили на місці влади, я перепрошую?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:31 Ответить
хоча би таку херню не городити.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:26 Ответить
Там сказано не для тупих постійних коментаторівусього на світі.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:27 Ответить
Кончена влада, я би так сказав
показать весь комментарий
15.05.2022 17:34 Ответить
Они - ЗРАДНИКИ , вспомните их выпендрёж до войны , про день пААБЕДЫ и шашлыки !
показать весь комментарий
15.05.2022 18:28 Ответить
все то так але гроші вже треба,
ремонтувати дороги, будинки і готуватися до зими, томущо ремонтних робіт дуже багато
параша не погодиться все добровільно виплатити, москалям це як сказати що крим це Україна- в їх зомбі мізках це гірше поразки
показать весь комментарий
15.05.2022 17:23 Ответить
Стефанчук, дивись, щоб тебе не заарештували і не продали...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:25 Ответить
ця свиня і дарма нікому не потрібна.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:27 Ответить
15.05.2022 17:27 Ответить
15.05.2022 17:27 Ответить
G7 послала четкое предупреждение Путину: Шестой флот США может прибыть в Черное море для усмирения..​России пока по-хорошему посоветовали прекратить морскую блокаду Украины.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:30 Ответить
Фейк.
Фейк.
15.05.2022 17:32 Ответить
15.05.2022 17:32 Ответить
Авіаносці теж пройдуть Босфором?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:38 Ответить
три рази нафіг не потрібно. Там радіус дії 1700 км.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:47 Ответить
Давно пора свинособакі у Криму одразу віжимали нерухомість у Українців.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:30 Ответить
Стефанчук а ви Хто? Суддя в Гаазі?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:32 Ответить
volodarskijo

@volodarskijo

https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч

Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...

показать весь комментарий
15.05.2022 17:32 Ответить
можете начинать продавать. Потому что в случае поражения РФ распадется на национальные государства. Частично фейковые как после 1917 года. Потом с кого спрашивать?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:33 Ответить
будуть мати свою частку репарацій, захочуть же жити газ і нафту продавати
показать весь комментарий
15.05.2022 20:40 Ответить
А що в них тут майна на стільки, що хватить всі збитки покрити?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:33 Ответить
отаке ляпнуло аби ляпнути
показать весь комментарий
15.05.2022 17:35 Ответить
Хто цей грізний лібертаріанець?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:36 Ответить
Предлагаю на аукцион Сотбис выставить Кремль у будет потом как в известном фильме: https://www.youtube.com/watch?v=usqlyI12-Og
показать весь комментарий
15.05.2022 17:39 Ответить
Україна зобовязана знаходитись в стані війни з *********** до закінчення виплати *********** репарацій та контрибуцій. ********* має бути під міжнародними санкціями до повної виплати Україні репарацій та контрибуцій. Це десятки років. По мірі виплати санкції будуть поступово зніматись. Ніякого "мирного договору" до виплати репарацій з країною яка прирекла нас на десятиліття післявоєнної розрухи бути не може! Всі прикордонна територія ********** на глибиноу 300 км. має прострілюватися нами в будь який момент - там не має бути жодного військового обєкту. На закордонне майно та рахунки ********** претендують всі без винятку країни які приймають участь в розгромі рашизму. Тому нам від цього "дерибану" залишаться крихти з "фірмового столу". Тільки репарації! Німеччина виплатила репарації за Першу Світову в 2010 році. От так мають платити і кацапи!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 17:42 Ответить
Делить майно любимое дело коммунистов. Проблема в том что сколько репараций не выплатят все уйдет в черную дыру коррупции. Поэтому сначала секира а потом рахувати
показать весь комментарий
15.05.2022 18:00 Ответить
15.05.2022 17:42 Ответить
15.05.2022 17:42 Ответить
Чому з цього приводу бреше Стефанчук, який жодного стосунку не має ні до країн Заходу, ні до захисників України ?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:48 Ответить
Він все майно рф продасть собі за 5 копійок і за ці 5 копійок відбудує? Ти ж голова ВР, приймай рішення для перемоги в дуже тривалій війні! Економія бюджетних витрат в першу чергу, закриття офшорів, зелена енергетика висосує кров, реформи, реформи, реформи. Але видно що хазяїни проти.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:49 Ответить
Арестович: "Партія Шарія зайшла в облради при Порошенку, а при Зеленському її заборонили". Відповідаю: партію Шарія зареестрували 06.06.19 р., а балотувалася вона на виборах 2020 р. Як на мене непогано би було ввести статтю в Кримінальний Кодекс за неправдиві новини.
Вже пора вводити одиницю виміру брехні - Арестович. 3,14здить як Арестович.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:51 Ответить
В арестовичах, можна також рівень інтеллекту вимірювати!
Один арестович, це IQ=50
показать весь комментарий
15.05.2022 18:09 Ответить
Варіант формули як запасний)
1 арестович =1 IQ
показать весь комментарий
15.05.2022 18:26 Ответить
Ви спробуйте пошукати в наступний раз трішки далі вікіпедеї, наприклад на youcontrol, і побачите, що партія була заснована 2015 році....

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39644910/
показать весь комментарий
15.05.2022 19:56 Ответить
Нове українське прислів'я про "внука Троцького": "3,14здить як Арестович".
показать весь комментарий
15.05.2022 20:44 Ответить
А Беня его купит и нам же продаст, но уже дороже.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:56 Ответить
добра тема для піару "репарації " млять , тільки судова тяжба може тягнуться і років десять ...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:59 Ответить
Знову клоуни продовжують телевізійний цирк, аби подобатись своїм виборцям - ідіотам73%. А тепер вмикайте мозок: зе-гнида татаров ще місяць тому працював над тим щоб санкції в Україні обійшли підприємство одного кацапського олігара (подробиці у шабуніна у фб), потім американці доповідають, що зе-лошара особисто просив американців зняти санкції з абрамовича, нбу видав багатомільярдний рефінанс рашистскому банку ... І таких зашкварних клоунських історій можна знайти цілий вагон. До речі, київстар і водафон також належать кацапам. Чекаємо на потужну конфіскацію, хоть щось мені здається цього ми не побачимо
показать весь комментарий
15.05.2022 18:00 Ответить
Ну тут два варіанти - ввімкнути мозок або вимкнути телевізор.

Проблема в тому що ті в кого мозок не працює ніколи не вимкнуть телевізор бо "природа не терпить порожнечі"...
показать весь комментарий
16.05.2022 17:04 Ответить
Майно РФ в Україні вже зараз повинно бути націоналізовано!

Все їхне майно по всьому світі не коштує і сотої долі того, що вони повинні будуть сплатити Україні!

Здається, Стефанчук тільки косить під дурня, якщо таку муйню несе!

Насправді, санкції цивілізованого світу повинні продовжуватись щонайменьше доти, доки вони не визнають, що повинні платити, і не сплатять хоча б половину від присудженої суми... щонайменьше! Інакше все, що раптом з'явиться поза межами РФ, повинно бути заарештоване, від літакі-кораблів і до автівок-фотоаппаратів туристів... якщо такі на Московії ще будуть!
показать весь комментарий
15.05.2022 18:05 Ответить
Пропоную арештовувати російське майно українських громадян., можна буде вилучити фірми Зеленського)
показать весь комментарий
15.05.2022 18:28 Ответить
Если удастся арестовать и реализовать все имущество паРаши в мире, это будет круто. Начать можно с яхт и вилл олигархов и пропагандонов.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:36 Ответить
раша 100% відмовиться платити репарації. А її всьго арештованого майна хватить хіба що на відновлення одного тідьки Маріуполя.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:37 Ответить
Ні ... Залежить від того як швидко і якісно будуть шукати. Голова НАЗК заявив, що вже у світі заморожено російських активів на 1 трлн (державних і приватних). Скоріш за все ще знайдуть.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:01 Ответить
Там вже черга стоїть: рашка заборгувала акціонерам ЮКОСа, родичам загиблих в катастрофі боїнга. Рашка спецом розвалиться на окремі території, щоб нічого нікому не платити. Тут треба мати розум і талан, щоб встигнути скачати з рашки всі борги до її розвалу.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:49 Ответить
Стефанчук натякає, що це буде довго і нудно, як суд по Боінгу.
До речі цей суд ще іде ??
показать весь комментарий
15.05.2022 19:58 Ответить
 
 