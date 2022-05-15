Если РФ откажется платить репарации, все российское имущество арестуют и продадут, - Стефанчук

Украина имеет план на случай отказа России платить репарации за нанесенный в результате войны ущерб. В этом случае арестуют и реализуют все российское имущество.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал в интервью "Укринформу".

"У нас же есть имущество Российской Федерации. Если будет принято совместное решение, решение Международного уголовного суда, то нам и не нужно будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано, и с него будут покрыты все убытки Украины", - пояснил Стефанчук.

Он подчеркнул, что сейчас украинские власти проводят большую работу на международном уровне.

"В частности, о сотрудничестве с Международным уголовным судом, где очень важно доказать преступления Российской Федерации, начиная с военной агрессии, завершая геноцидом украинского народа", - сказал Стефанчук.

По его словам, Рада приняла все необходимые законодательные инициативы по этому вопросу, а теперь ожидаются действия прокурора МУС Карима Хана и соответствующего решения суда.

"Параллельно очень важно подсчитать все убытки, причиненные Украине со стороны РФ. Существует множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксаций отдельных вещей. Насколько мне известно, каждый человек в приложении "Дія" может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости вследствие из-за военной агрессии России", - отметил Стефанчук.

После этого будет подсчитана вся сумма, которую должна возместить Россия за содеянное в Украине.

"Общий, если можно так сказать, чек войны должен быть предъявлен в Российской Федерации с требованием уплаты. Кроме этого, мы приняли много обращений в другие страны по удовлетворению интересов Украины по выплате репараций с имущества, которое было арестовано у граждан РФ. Будем и в дальнейшем требовать, чтобы с этого имущества был возмещен ущерб, причиненный Украине", - добавил Стефанчук.