Для вступления в НАТО Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию, - Чавушоглу

Турция не против политики открытых дверей НАТО, но Швеция и Финляндия для вступления в Альянс должны прекратить поддерживать курдские организации, которые турки сочли террористическими, и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Они (Финляндия и Швеция. - Ред.) должны прекратить поддерживать терроризм. Должны быть определенные гарантии безопасности. Кроме того, страны, желающие вступить в НАТО, должны снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию", - заявил Чавушоглу.

По его словам, Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО.

"Как Турция мы долгое время поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Хотя многие страны-члены НАТО выступают против членства Грузии, Украины и даже Боснии и Герцеговины, мы подчеркивали, что в принципе поддерживаем политику открытых дверей. НАТО является альянсом, это не союз или организация. Поэтому здесь очень важна альянсная солидарность", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция предоставила союзникам фотографии и документы, свидетельствующие о встречах представителей Финляндии и Швеции с представителями Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдскими отрядами народной самообороны (YPG), а также о предоставлении им оружия Швецией.

Читайте также: Финляндия официально приняла решение подать заявку в НАТО