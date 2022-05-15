Для вступления в НАТО Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию, - Чавушоглу
Турция не против политики открытых дверей НАТО, но Швеция и Финляндия для вступления в Альянс должны прекратить поддерживать курдские организации, которые турки сочли террористическими, и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Они (Финляндия и Швеция. - Ред.) должны прекратить поддерживать терроризм. Должны быть определенные гарантии безопасности. Кроме того, страны, желающие вступить в НАТО, должны снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию", - заявил Чавушоглу.
По его словам, Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО.
"Как Турция мы долгое время поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Хотя многие страны-члены НАТО выступают против членства Грузии, Украины и даже Боснии и Герцеговины, мы подчеркивали, что в принципе поддерживаем политику открытых дверей. НАТО является альянсом, это не союз или организация. Поэтому здесь очень важна альянсная солидарность", - сказал Чавушоглу.
По его словам, Турция предоставила союзникам фотографии и документы, свидетельствующие о встречах представителей Финляндии и Швеции с представителями Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдскими отрядами народной самообороны (YPG), а также о предоставлении им оружия Швецией.
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Порівнювати курдський народ з дамбасо-орділососом -- Ви взагалі у своєму розумі???
Ти хоч трохи по Інтернет походи та розберися, перед тим як писать ахінею
Курдів турки "щемить" стали лише у другій половині ХХ століття - бо цивілізуваться не хотіли Як були "напівкримінальниками", так ними і залишаються! Навіть з курдською мовою - "шо попало"! У них мови спільної нема! Існує кілька діалектів, носії яких один одного часто не розуміють! І ЦЕ ти "НАРОДОМ" називаєш?
вот єто дядя назівается єкспертное мнение .. чувствуешь разницу?
Як і українців колись.
Козаки жили "від війни і до війни" до 16 ст А курди так жили до початку ХХ ст "Вірменська різня" робилася переважно руками курдів А пізніше вони "потрапили в немилість" до турків, бо цивілізуваться не бажали Їх основні види діяльності зараз - рекет, контрабанда і наркота по усьому світу, де вони живуть Ти ж не вважаєш, що цигани в Україні - "рушії прогресу" і "активна творча сила"? Так тут - те саме І яка держава буде подібне у себе під боком терпіть?
Походження курдів досі є дискусійним. Висловлюють різні гіпотези походження курдів, зокрема, скіфсько-мідійське походження курдів і яфетична (картвели, вірмени, халдеї, курди) гіпотеза Марра. Версію про походження ******** курдів від куртіїв, що населяли Північну Месопотамію та Іранське плато, підтверджують також античні джерела (грец. Κύρτιοι, лат. Cyrtii). Зокрема, повідомляють про плем'я куртіїв, що з давніх-давен жили в Персії. Куртії населяли гірські краї на стику Персії та Атропатени Мідійської, а також Вірменське нагір'я та Курдистан, Прикаспійські краї та Іранський Азербайджан і були скотарським та розбійницьким плем'ям. За часів давньоперської монархії курди, очевидно, входили до складу провінції Вірменія.
Ім'я курдів згадувано в середньоперських джерелах (Карнамак-і Ардашер-і Папакан), але, як відзначають дослідники, в ранньому середньовіччі це був перш за все соціально-економічний термін, що означав у осілого іранського населення кочових горців, що живуть у наметах на заході Іранського плато і його могли застосовувати до будь-якого іраномовного племені, що відповідало цим характеристикам. Саме тому аж до Нового часу під ім'ям «курдів» об'єднували іранські народності, що широко розселилися в горах Загроса, Верхній Месопотамії та на Вірменському нагір'ї, що розмовляють різнорідними мовами / діалектами: курманджі, зазакі, сорані, лекі, келхурі, горані, авромані.
Походження майже будь-якого етносу "досі є дискусійним". Не варто копати іншим яму, бо мало хто з неї вибереться.
суть в том что НАТО создавалось как блоков именно для Западной Европі и Северной Америки против совка ... а в 2000-х туда брали всех скопом .... а брали туда всех скопом почему думаешь, также как и в ЕС? ... а потому что по отдельности взять можно біло только пару стран ... поскольку если бі взяли Венгрию, то потом бі в ЕС и НАТО хрен бі попали Руміния и Словакия ... и наоборот ... осюда и все проблемі
Треба бути кінченим підарасом щоб вплутувати сюди політику і особисті забажання.
Зараз мова про колективну безпеку, а не про дрібні непорозуміння. Давайте згадаємо всі історичні місцеві бійки)) аби не знайти спільної мови серед своїх.
Туреччина, не розчаровуй мене.
туристовтеррористов.