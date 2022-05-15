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Для вступления в НАТО Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию, - Чавушоглу

чавушоглу

Турция не против политики открытых дверей НАТО, но Швеция и Финляндия для вступления в Альянс должны прекратить поддерживать курдские организации, которые турки сочли террористическими, и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Они (Финляндия и Швеция. - Ред.) должны прекратить поддерживать терроризм. Должны быть определенные гарантии безопасности. Кроме того, страны, желающие вступить в НАТО, должны снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию", - заявил Чавушоглу.

По его словам, Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО.

"Как Турция мы долгое время поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Хотя многие страны-члены НАТО выступают против членства Грузии, Украины и даже Боснии и Герцеговины, мы подчеркивали, что в принципе поддерживаем политику открытых дверей. НАТО является альянсом, это не союз или организация. Поэтому здесь очень важна альянсная солидарность", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция предоставила союзникам фотографии и документы, свидетельствующие о встречах представителей Финляндии и Швеции с представителями Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдскими отрядами народной самообороны (YPG), а также о предоставлении им оружия Швецией.

Читайте также: Финляндия официально приняла решение подать заявку в НАТО

Автор: 

НАТО (10174) Турция (3507) Финляндия (990) Чавушоглу Мевлют (124) членство в НАТО (1547) Швеция (1019)


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Топ комментарии
+25
Треба запровадити норму: не хочеш,щоб хтось вступав до НАТО,виходь сам.Чи це занадто?
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15.05.2022 18:17 Ответить
+14
У Туреччині живе 14 мільйонів курдів. Вони були там, на своїх землях, і говорили своєю мовою ще ДО того, як туди прийшли тюркомовні орди.

Порівнювати курдський народ з дамбасо-орділососом -- Ви взагалі у своєму розумі???
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15.05.2022 18:38 Ответить
+12
Традиционная восточная торговля. А здесь ещё накладывается : кто первым запрыгнул в организацию, тот остальных за ним поджимает своими хотелками
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15.05.2022 18:15 Ответить
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Сорі за офтоп. цікаво, пацан стримав слово?
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15.05.2022 18:11 Ответить
на Берлин едут
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15.05.2022 18:20 Ответить
Мабуть, вже здих. Тобто підсмалився разом з власною начинкою.
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15.05.2022 21:11 Ответить
Шантажує
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15.05.2022 18:11 Ответить
Традиционная восточная торговля. А здесь ещё накладывается : кто первым запрыгнул в организацию, тот остальных за ним поджимает своими хотелками
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15.05.2022 18:15 Ответить
Что в переводе с "дипломатского" означает - "Ничего личного , просто бизнес ..."
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15.05.2022 18:16 Ответить
Vot toze prosto biznis obxodit ES sankciji dlia raski ,tureckyje avialiniji perevozit ruskix turistov v Evropu
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15.05.2022 18:32 Ответить
Luce bylo sto turkov Nato bi nebylo,mense bylo problem,kak i vengrov
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15.05.2022 18:33 Ответить
все в ваших руках
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15.05.2022 22:10 Ответить
понеслась изда по кочкам
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15.05.2022 18:13 Ответить
Треба запровадити норму: не хочеш,щоб хтось вступав до НАТО,виходь сам.Чи це занадто?
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15.05.2022 18:17 Ответить
Мне нравится такая пропозиция!
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15.05.2022 18:39 Ответить
В Беларуси признали много организаций террористическими. Как и в раше. Турки тут не оригинальны.
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15.05.2022 18:19 Ответить
А если исключить одну страну и включить туда три новых? Один шаг назад и три вперед получиться.
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15.05.2022 18:20 Ответить
где то он прав. скандинавы дают убежище всякой террористической нечисти, типа курдов или палестинцев.
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15.05.2022 18:20 Ответить
ееееее а чого курди нечість? народ б'ється за те щоб була в них своя країна? вони чим гірші Українців?
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15.05.2022 18:23 Ответить
прям как нарот бимбаса, да.
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15.05.2022 18:29 Ответить
У Туреччині живе 14 мільйонів курдів. Вони були там, на своїх землях, і говорили своєю мовою ще ДО того, як туди прийшли тюркомовні орди.

Порівнювати курдський народ з дамбасо-орділососом -- Ви взагалі у своєму розумі???
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15.05.2022 18:38 Ответить
.. у Туреччині мілліони курдов живуть по всій державі . І нема ніякого пересідування і у самих курдів нема бажання бути поза державою. Стовідсотково..як і у нас. Мілліони руських по Україні, а палає Даунбас. Не робіть висновки...якщо не знаєте нічого і тим більше не розумієте. Ситуація у турецькому Курдистані ..зеркальне відображення ситуації на Даунбасії. Навіть з одним загальним ворогом.!!!
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15.05.2022 18:48 Ответить
абсолютно верно.
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15.05.2022 18:53 Ответить
"Нема ніякого перес[л]ідування" курдів у Туреччині? Це ви за кремльовськими методичками пишете. Загальновідомо, що історія курдів у Туреччині - довга історія дискримінації, від фізичного знищення до заборони курдської мови у громадському житті та навчанні https://en.m.wikipedia.org/wiki/Human_rights_of_Kurdish_people_in_Turkey Курдських опозиціонерів в Європі вбивають схожими методами, що і російських опозиціонерів.
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15.05.2022 19:14 Ответить
Сонечко! Якраз "кремльовські методички" і горлають про "преследование курдов"!!! Всім відомо... що Росія активно підтримує "Курдську робочу партію"... яка в половині світу вважається терористичною організацією"! Спочатку розберися... а потім когось звинувачуй! А щодо "фізичного знищення" - то курди століттями знищували самі себе - вони були основою добровольчих військових формувань в турецькій армії - "башибузуків" (або "делі") "Башибузук" - "головоріз", а "делі" - "зірвиголова" ...
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16.05.2022 07:06 Ответить
******* не мешки ворочать. Турки курдов столетиями геноцидят, как и армян, как и другие меньшинства. Имперцы *******, как и рашисты.
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15.05.2022 23:35 Ответить
А! От воно що! Так це значить - саме "геноцид" турецький змушував курдів іти масово у "башибузуки" - нерегулярну легку кінноту, що йшла з турецькими арміями з часів створення Османської імперії і виконувать каральні функції в інтересах турків? Це саме "загеноциджені" турками курди різали вірмен, сербів, болгар, хорватів, румунів та поляків з українцями (останніх - у 16 ст, коли турки останній раз приходили в Україну)
Ти хоч трохи по Інтернет походи та розберися, перед тим як писать ахінею
Курдів турки "щемить" стали лише у другій половині ХХ століття - бо цивілізуваться не хотіли Як були "напівкримінальниками", так ними і залишаються! Навіть з курдською мовою - "шо попало"! У них мови спільної нема! Існує кілька діалектів, носії яких один одного часто не розуміють! І ЦЕ ти "НАРОДОМ" називаєш?
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16.05.2022 06:57 Ответить
вообщето это турки нам поставляют Байрактары, а не дикие курды, финансируемые кремлем.
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15.05.2022 18:52 Ответить
Ого, вийми вату з голови чи імперіалізм чи що там в тебе! 'дікіє курди'...'тупиє прімітівниє хітриє ніщебродниє малороси'...'піндоси'....Спалилась гнида! Байрактар це бізнес і товар, і вже точно не привід закривати очі на потвору ердогана і всі його мерзенні справи! Інакше буде як з раша газом і ******! Курдам - окрему країну! Крапка.
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15.05.2022 20:56 Ответить
курди єто может єтнически и нород, но политически нет ... они за всю историю так и не смогли создать ни одного государства, потому что у них там нет консенсуса ни в чем абсолютно, и вообще, там древнее клановое общество .... если бі им турки даже дали независимость, они бі через полгода начали у себя гражданскую войну, под боком у турции .... тем более курді живут в сирии, турции и ираке ... дать независимость только одним и не дать другим - єто автоматичесая война

вот єто дядя назівается єкспертное мнение .. чувствуешь разницу?
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15.05.2022 18:32 Ответить
Курдів кинула світова спільнота, коли після 2-ї світової пообіцяли їм державу, але не дотрималися слова.
Як і українців колись.
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15.05.2022 18:44 Ответить
те ж саме "співають" кацапи про українців
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15.05.2022 19:22 Ответить
Есть Курдистан в Ираке, но это тоже на правах автономии...
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15.05.2022 20:07 Ответить
Украинцы тоже не имели своей страны, то Литва, то Польша, то Московия ********. Не смогли создать? А, "эксперт"? Складывать лапки и сдаваться рашистам посоветуешь?
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15.05.2022 23:37 Ответить
Трошки перефразую Ваш вислів...))) ееееее а чого рускі та українці які живуть в ЛНР та ДНР нечість? народ б'ється за те щоб була в них своя країна? вони чим гірші Українців?
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15.05.2022 18:40 Ответить
Курди - це окремий етнос, який має власну мову. А що є такий етнос - лднр - зі своєю унікальною мовою?
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15.05.2022 19:19 Ответить
А тобі відомо, що таке "курди"? Віками ця нація була поставником "башибузуків" - нерегулярної кінноти, в турецькій армії Це були "бандити на службі держави" І так вони і жили - бандитствуючи Це був їх образ життя - від війни до війни Жить спокійним мирним життям їм не подобалося Між війнами вони займалися контрабандою, грабунками території суміжних держав (тієї ж Персії, Грузії, Вірменії, Азербайджану Викрадали людей і продавали на невільничих ринках ) Зараз вони продовжили своє напівкримінальне життя, трішки "змінивши пріорітети" - додалася наркоторгівля В 50-ті роки СРСР підігрів їх націоналістичні настрої, "прикормив" (бо цим він спричинював шкоду Туреччині як країні НАТО) Зараз просто все продовжується - бо Росія бажає "рулить" на Близькому Сході щоб не пропускать катарський газ у Європу А туреччині теж газ катарський потрібен То як турки повинні на це реагувать? А щодо "власної країни курдів" - ти ЛДНР бачив? "Сектор Газа"? Оте саме буде і в "державі курдів"
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15.05.2022 18:49 Ответить
Спекулятивний аргумент, який наводить наклеп на цілий етнос. Приблизно як росіяни стверджують, що українці - погані, бо під час Великої вітчизняної були поліцаями та колабораціоністами. Ну а до того козаки жили яким життям, не від війни до війни?
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15.05.2022 19:24 Ответить
"Куртії населяли гірські краї на стику Персії та Атропатени Мідійської, а також Вірменське нагір'я та Курдистан, Прикаспійські краї та Іранський Азербайджан і були скотарським та розбійницьким плем'ям. За часів давньоперської монархії курди, очевидно, входили до складу провінції Вірменія". (Це не я пишу а Вікіпедія)
Козаки жили "від війни і до війни" до 16 ст А курди так жили до початку ХХ ст "Вірменська різня" робилася переважно руками курдів А пізніше вони "потрапили в немилість" до турків, бо цивілізуваться не бажали Їх основні види діяльності зараз - рекет, контрабанда і наркота по усьому світу, де вони живуть Ти ж не вважаєш, що цигани в Україні - "рушії прогресу" і "активна творча сила"? Так тут - те саме І яка держава буде подібне у себе під боком терпіть?
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16.05.2022 07:18 Ответить
короче, бєндєровці-фашисти ?
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15.05.2022 20:15 Ответить
бгггг ... написал чудак с арабским флагом
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15.05.2022 18:28 Ответить
флаг эмиратский, видимо у гостинницы там сервер. а в чем проблема?
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15.05.2022 18:38 Ответить
кто тебя из странці віпустил и за сколько?
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15.05.2022 18:43 Ответить
22 года назад, за свои.
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15.05.2022 18:48 Ответить
та що ти не киздиш - оце значить в Швеції немае Закону та Демократії....- а от в Турції Ердогана вона тіпа е....- і чому це Народ в 40 мільйонів немае права на Свою Землю яку забрали Османці та інші імперіїї в свій час ....
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15.05.2022 18:36 Ответить
когда у тебя кишки разлетаться по пляжу в Анталии от очеродной курдской бомбы,заговоришь иначе.
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15.05.2022 18:46 Ответить
У кого "османці" забрали землю? У курдів? Та вони до цих пір визначиться не можуть - хто ж вони такі!

Походження курдів досі є дискусійним. Висловлюють різні гіпотези походження курдів, зокрема, скіфсько-мідійське походження курдів і яфетична (картвели, вірмени, халдеї, курди) гіпотеза Марра. Версію про походження ******** курдів від куртіїв, що населяли Північну Месопотамію та Іранське плато, підтверджують також античні джерела (грец. Κύρτιοι, лат. Cyrtii). Зокрема, повідомляють про плем'я куртіїв, що з давніх-давен жили в Персії. Куртії населяли гірські краї на стику Персії та Атропатени Мідійської, а також Вірменське нагір'я та Курдистан, Прикаспійські краї та Іранський Азербайджан і були скотарським та розбійницьким плем'ям. За часів давньоперської монархії курди, очевидно, входили до складу провінції Вірменія.

Ім'я курдів згадувано в середньоперських джерелах (Карнамак-і Ардашер-і Папакан), але, як відзначають дослідники, в ранньому середньовіччі це був перш за все соціально-економічний термін, що означав у осілого іранського населення кочових горців, що живуть у наметах на заході Іранського плато і його могли застосовувати до будь-якого іраномовного племені, що відповідало цим характеристикам. Саме тому аж до Нового часу під ім'ям «курдів» об'єднували іранські народності, що широко розселилися в горах Загроса, Верхній Месопотамії та на Вірменському нагір'ї, що розмовляють різнорідними мовами / діалектами: курманджі, зазакі, сорані, лекі, келхурі, горані, авромані.
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15.05.2022 18:55 Ответить
Тобто ви заперечуєте, що турки прийшли чужинцями на землі, де була Візантійська імперія? Ну-ну.

Походження майже будь-якого етносу "досі є дискусійним". Не варто копати іншим яму, бо мало хто з неї вибереться.
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15.05.2022 19:33 Ответить
османов то пришло что то около 300 кибиток-что они реально там могли изменить ?Если б имперский византийский компонент сам не переродился в государстве османов-если откинуть ислам-то империя продолжается
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15.05.2022 19:49 Ответить
Близорукістю і недалекість деяких українців вражає! Замініть у ваших всіх дописах курдів на українців і прочитайте що вийде!!!! 1 в 1 думка рашистів про нас!
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15.05.2022 20:42 Ответить
Тут з курдами не так все просто. Курдів десь 40 мільйонів і не мають своєї держави.Курдистан розірваний на частини між Туреччиною Іраком Сирією і Іраном. Якусь ніби автономію мають курди в Іраку. В інших трьох анклавах їх ******** хоча регіон чисто мусульманський - але шиїти- суніти і різня...
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15.05.2022 20:00 Ответить
Консенсусні організації - це граблі уповільненої дії.
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15.05.2022 18:20 Ответить
ничего что турция у россии пакупает газ
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15.05.2022 18:23 Ответить
А Украина его у кого покупает?
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15.05.2022 19:22 Ответить
После разгрома и ликвидации россии со всей єтой махновщиной в НАТО и ЕС нужно заканчиваться ... и разработать механизм по вікидіванию на мороз всех бузетеров ... то что сейчас происходит напоминает постколониальную Африку, где вякие Мугабве и прочие людоеді ходили от США к совку и обратно, и просили кто больше даст
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15.05.2022 18:25 Ответить
Туреччину взагалі не треба було в НАТО брати, вони азіати, і імперці, їм не місце в НАТО, вони мріють про великий туран, якого дідька їх брати в ЄС і НАТО, вони ж зрадники, якщо почнеться 3я світова повномасштабна, вони кинуть НАТО
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15.05.2022 18:30 Ответить
Доречі цілком слушно
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15.05.2022 18:34 Ответить
Не зря ЕС тянет резину с приемом османов в свою "дружную" семью.
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15.05.2022 18:37 Ответить
кхм ... а венгрия кто? или черногория ... или болгария ... или греция? ..... а португалии какое дело до єстонии, или по серьезному придется впрягаться? ...

суть в том что НАТО создавалось как блоков именно для Западной Европі и Северной Америки против совка ... а в 2000-х туда брали всех скопом .... а брали туда всех скопом почему думаешь, также как и в ЕС? ... а потому что по отдельности взять можно біло только пару стран ... поскольку если бі взяли Венгрию, то потом бі в ЕС и НАТО хрен бі попали Руміния и Словакия ... и наоборот ... осюда и все проблемі
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15.05.2022 18:40 Ответить
Ну ви й влізли в історію... То претензії треба виставляти Дуайту Ейзенхауеру та тогочасним європейським лідерам за те що прийняли турків в НАТО в 1952 році.
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15.05.2022 20:07 Ответить
НАТО - військовий блок який має єдину мету - забезпечення колективної безпеки проти воєнної агресії потенційного ворога.
Треба бути кінченим підарасом щоб вплутувати сюди політику і особисті забажання.
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15.05.2022 18:29 Ответить
напів диктатор Ердоган грае в просто в свою регіональну гео-політику - і нічого більше.... а чому один із старих та великих народів Курди не мають права на Свою Державу .....
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15.05.2022 18:33 Ответить
Петя Сиярто аплодирует Мевлюту стоя.
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15.05.2022 18:34 Ответить
Компроміс,може і виправдає,якщо велика ціль Швеції і Фінляндії буде досягнута.
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15.05.2022 18:43 Ответить
Чому, коли інтелігентні люди (країни) приймають вірні рішення постійно з'являються якійсь йовбаки.
Зараз мова про колективну безпеку, а не про дрібні непорозуміння. Давайте згадаємо всі історичні місцеві бійки)) аби не знайти спільної мови серед своїх.
Туреччина, не розчаровуй мене.
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15.05.2022 19:14 Ответить
Ну вот вам друзья ЯнеЛоха,еще и Китай,где он вакцину покупал
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15.05.2022 19:21 Ответить
А то що, тупорилі османи побіжать до ***** все у відкриті союзники?
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15.05.2022 19:22 Ответить
Хлопцi з Кацапетовкі шукають консенсус що робити з Сеньором Помідором
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15.05.2022 19:42 Ответить
В такие минуты торговаться, по меньшей мере, не совсем прилично
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15.05.2022 20:27 Ответить
********** пригрозил, сказал, что на побережье Турции не будет рабсийских туристов террористов.
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15.05.2022 22:44 Ответить
 
 