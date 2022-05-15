На "Азовстали" находятся около 600 раненых, 40 из них - в тяжелом состоянии, - командир 12-й бригады Нацгвардии Шлега
Около 600 раненых защитников Мариуполя, 40 из которых – в тяжелом состоянии, находятся на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.
"Сейчас у нас насчитывается около 600 раненых, и около 40 человек – в очень тяжелом состоянии", – сказал он.
Шлега подчеркнул, что медикаментов и медицинских инструментов "очень и очень не хватает".
"Поэтому все, кто принимает решение и воюет сейчас на позиции - мы боремся, держимся, но у раненых ситуация сложная", - добавил он.
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Чому сьогодні "єдині новини" відмовилися транслювати прес конференцію дружин захисників Маріуполя\Азовсталі?!
https://www.youtube.com/watch?v=Tfd-fvdhdXU Пресконференція дружин захисників «Азовсталі»
Ткаченко каже, що наразі не час для розколу журналістської спільноти, тому ті рашистські журналісти з каналів Медведчука, які привели в Україну війну, мають надалі працювати на єдиному марафоні, а справжні українські канали мають бути заблоковані. Ібо нех..
Епоха цинізму та брехні:
5 канал в 2004-му та 2014-му роках майже єдиний висвітлював правду про майдан.
Після революції 1+1 вибачався перед людьми. Зараз прихильники зе задоволені закриттям 5, прямого, еспрессо.
Отже ці люди не тільки прихильники зе але і ру(ні.
Вчора Львів прощався з трьома нашими Захисниками. Було багато цивільних, військових і журналісти з Японії, Італії, Англії.
Але не було жодного представника каналів учасників "єдиного марафону". В їх головах війни немає, я так розумію
gala_концерт:
Людство намагається знищити диктатора з культом особистості , манією величі і комплексом Наполеона і в цей самий час деякі .... ростять точнісінько такого - з культом особистості, манією величі, комплексом Наполеона і диктаторськими замашками.
https://t.me/dr_liveseee/4