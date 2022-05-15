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Новости Война
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На "Азовстали" находятся около 600 раненых, 40 из них - в тяжелом состоянии, - командир 12-й бригады Нацгвардии Шлега

азовсталь,азов,поранені

Около 600 раненых защитников Мариуполя, 40 из которых – в тяжелом состоянии, находятся на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.

"Сейчас у нас насчитывается около 600 раненых, и около 40 человек – в очень тяжелом состоянии", – сказал он.

Шлега подчеркнул, что медикаментов и медицинских инструментов "очень и очень не хватает".

"Поэтому все, кто принимает решение и воюет сейчас на позиции - мы боремся, держимся, но у раненых ситуация сложная", - добавил он.

Читайте: Жены защитников "Азовстали": там почти нет еды, воды и медикаментов. Ситуация ужасная

Мариуполь (5734) Азовсталь (380)


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Чому сьогодні "єдині новини" відмовилися транслювати прес конференцію дружин захисників Маріуполя\Азовсталі?!
https://www.youtube.com/watch?v=Tfd-fvdhdXU Пресконференція дружин захисників «Азовсталі»
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15.05.2022 18:24 Ответить
Не...Ну наш ********** на такое пойти не может.Это его любимые журнашлюхи.
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15.05.2022 18:28 Ответить
Йозеф Кнехт:
Ткаченко каже, що наразі не час для розколу журналістської спільноти, тому ті рашистські журналісти з каналів Медведчука, які привели в Україну війну, мають надалі працювати на єдиному марафоні, а справжні українські канали мають бути заблоковані. Ібо нех..
Епоха цинізму та брехні:
5 канал в 2004-му та 2014-му роках майже єдиний висвітлював правду про майдан.
Після революції 1+1 вибачався перед людьми. Зараз прихильники зе задоволені закриттям 5, прямого, еспрессо.
Отже ці люди не тільки прихильники зе але і ру(ні.

Вчора Львів прощався з трьома нашими Захисниками. Було багато цивільних, військових і журналісти з Японії, Італії, Англії.
Але не було жодного представника каналів учасників "єдиного марафону". В їх головах війни немає, я так розумію
gala_концерт:
 Людство намагається знищити диктатора з культом особистості , манією величі і комплексом Наполеона і в цей самий час деякі .... ростять точнісінько такого - з культом особистості, манією величі, комплексом Наполеона і диктаторськими замашками.
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15.05.2022 18:33 Ответить
Вже писав і напишу ще раз: зелені гниди ось цим патріотичним "не на часі" прикривають саботаж, зраду, корупцію і диверсійну діяльність на користь ворогу.
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15.05.2022 18:54 Ответить
Боже, поможи
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15.05.2022 18:30 Ответить
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15.05.2022 18:31 Ответить
Військовий медик на Азовсталі розповідає про те, що зараз відбувається там (відносно поранених, відсутності медикаментів)
https://t.me/dr_liveseee/4
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15.05.2022 18:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2PNhk295_z8&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ТЕРМІНОВО! - На "АзовСталь" скинули десятки ракет 9М22С! Металургійний Комбінат ГОРИТЬ!
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15.05.2022 19:34 Ответить
 
 