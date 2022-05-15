На "Азовстали" находятся около 600 раненых, 40 из них - в тяжелом состоянии, - командир 12-й бригады Нацгвардии Шлега

Около 600 раненых защитников Мариуполя, 40 из которых – в тяжелом состоянии, находятся на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.

"Сейчас у нас насчитывается около 600 раненых, и около 40 человек – в очень тяжелом состоянии", – сказал он.

Шлега подчеркнул, что медикаментов и медицинских инструментов "очень и очень не хватает".

"Поэтому все, кто принимает решение и воюет сейчас на позиции - мы боремся, держимся, но у раненых ситуация сложная", - добавил он.

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