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Удивило то, что Путин воспринял новость о готовности Финляндии вступить в НАТО так спокойно, - президент Ниинисте

путін

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о реакции Путина, когда он сообщил ему о намерении вступления в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Информируя Россию о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что был удивлен спокойной реакцией Путина.

"На самом деле удивило то, что он воспринял это так спокойно", - отметил лидер Финляндии.

Читайте также: Президент Финляндии Ниинисте лично сообщил Путину о планах вступления в НАТО

Автор: 

НАТО (10174) путин владимир (31649) россия (96413) Финляндия (991) членство в НАТО (1547) Ниинисте Саули (69)


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Топ комментарии
+108
Та плювати йому на НАТО. Він просто хоче знищити Україну. А її територію приєднати до росії
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15.05.2022 18:43 Ответить
+55
Он тупой что ли? Он действительно думает что путлера волнует НАТО? Розширение НАТО это обоснование для плебса почему с Украиной воевать нужно
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15.05.2022 18:44 Ответить
+37
дєдушка нєрвнічать бросіл давно,
дєдушка болєн, єму всьо равно
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15.05.2022 18:43 Ответить
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15.05.2022 18:42 Ответить
точно! це мабуть не дарма тренуються на кращу могилу...
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15.05.2022 19:24 Ответить
Змагання на найшвидше викопування могил вже проводили. Тепер до закопування та прикрашення дійшли.
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15.05.2022 19:44 Ответить
Побєдітель зможе могилу плєшивого прикрасити?
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15.05.2022 19:24 Ответить
Ви з глузду з'їхали?!! На двадцять тисяч дерев'яних можна тільки засрати.
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15.05.2022 22:31 Ответить
Та плювати йому на НАТО. Він просто хоче знищити Україну. А її територію приєднати до росії
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15.05.2022 18:43 Ответить
Так и есть. А вот Китаю ситуация с усилением НАТО начинает очень не нравится...
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15.05.2022 18:47 Ответить
Кітай ваще пофіг. Сибір наш. Вони чекають.
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15.05.2022 18:56 Ответить
спокойно не спокойно ПУТИН УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЯМО ПРИЗНАЛ ЧТО ОН БОИТСЯ НАТО..
помните его тезис мол Украина вступит в НАТО ее нафаршируют современным оружием НАТО и Украина пойдет в Крым и нам что???!!! воевать с НАТО???!!! а мнение Китая никого не волнует.. у Китая итак все пошло обломом Китай намеревался начать захватывать за 3 дня Тайвань а Путин начал свою СВО в Украине и облом НАТО окрепло увеличивается на пару страна а может и не пару.. и кое что происходит глобального китайцы пока не могут уловить где и чем и как все эти метаморфозы перестройка перезагрузка Европы США Украины России закончится по крайней мере нашу войну с Россией очень хорошо учат и тайван6ь и Китай и делают для Китая неутешительные выводы тупое копирование советской методики ведения войны оказалось утопией огромное количество людей и техники не факт выиграть войну война Украина и Россия способна мног8ие горячие головы подобного плана просто охладить...
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15.05.2022 18:57 Ответить
Саме Китай зараз отримав найбільшу вигоду з ситуації, яка склалась. Дешеві ресурси та ринок збуту мордору повністю за Китаєм. Зник претендент, що прагнув взяти участь у поділі світу. Європа ослаблена війною та санкціями і накопичує потиріччя та невдоволення погіршеням рівня життя. Можливо саме Китай підштовхнув х-ло до даного кроку, щоб оцінити розклад сил перед активною діяльністю, хоча х-ло і саме неухильно прагнуло довести мордор до краю прірви.
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15.05.2022 19:20 Ответить
он боится не самого НАТО, а то, что с помощью НАТО Украина ответит на все его преступления и вернет себе все оккупированные паРашей земли.

а так НАТО - это жупел для рашко-быдла.
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15.05.2022 19:20 Ответить
Может до Запада наконец-то начнет доходить, что байки про опасность расширения НАТО, укро нацизм, защита русскоязычных - это все чепуха, длящаяся десятилетиями. Настоящая цель ***** - это маниакальное желание оккупации Украины и уничтожения самой украинской нации, классическая средневековая захватническая война.
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15.05.2022 19:11 Ответить
до Запада это дошло очень давно
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15.05.2022 20:25 Ответить
Брате, головне, аби це нарешті дійшло до деяких українців! До отих, яким "какая разница", які голо совали "папріколу" і "хоть паржом" і "ну хуже ж уже нє будєт"... Бо Захід з 2014 в шоці від наших людей, які спочатку волають "ай спасітє памагітє" а через 2 роки вибирають дєбіла що знищує армію і напхає у владу кремлівских шлюх. А потім деякі дивуються, чому нас не дуже хочуть приймать в НАТО, чому з величезною осторогою і дуже повільно дають зброю...
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15.05.2022 21:22 Ответить
тю дядя, яка йому різниця на те НАТО, фінів. він хотів піти з життя як об'єднувач земель рузьких, які ж ви європейці безграмотні виявились... вин нічого так і не зрозуміли...
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15.05.2022 18:43 Ответить
дєдушка нєрвнічать бросіл давно,
дєдушка болєн, єму всьо равно
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15.05.2022 18:43 Ответить
это все эффект ботокса
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15.05.2022 18:44 Ответить
Чого тут дивного? Як у нас кажуть: згорів сарай - гори і хата.
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15.05.2022 18:44 Ответить
Он тупой что ли? Он действительно думает что путлера волнует НАТО? Розширение НАТО это обоснование для плебса почему с Украиной воевать нужно
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15.05.2022 18:44 Ответить
Он боялся Украины в НАТО, потому что так ее нельзя было бы захватить. Теперь он понял, что Украина и без НАТО сильна.
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15.05.2022 19:44 Ответить
его за последние месяцы так Украина откасторила, что он уже боится и рот раскрыть, чтобы традиционно прокашляться ))
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15.05.2022 18:44 Ответить
це був двійник )(уйла..він не в курсі
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15.05.2022 18:44 Ответить
А как комары в моей квартире могут повлиять на покупку фумигатора? А их жужание ни на что не влияет
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15.05.2022 18:44 Ответить
пыня думал - разбудят или нет его величество от наркоза....
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15.05.2022 18:44 Ответить
Пыня - это у вас в рашке, у нас он куйло.
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15.05.2022 18:46 Ответить
ботоксная бабушка пыня явно уже не жилец...

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15.05.2022 19:29 Ответить
Пуйло вже не живе, воно за власну дупу більше переймається, ніж за Фінляндію
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15.05.2022 18:45 Ответить
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15.05.2022 18:45 Ответить
Уніан.. Красиво холєра ..Су-25 «Грач» на сверхнизких высотах «отработали» по оккупантамhttps://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
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15.05.2022 18:46 Ответить
НАТО никогда не нападёт на Россию он этого прекрасно знает. его задача увеличит территорию и народ за счет Украины, Беларуси, Молдовы и частично Казахстана. остальные ненужно ему вообще.
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15.05.2022 18:46 Ответить
А тут ещё Кабаеву кто-то обрюхатил.., вернее отрусофобил.. При таких раскладах Кондратий в дверях появится..
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15.05.2022 18:47 Ответить
Денацифицировал.
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15.05.2022 19:18 Ответить
кабаева для пуйла борода, чтобы у рашкобыдла не возникало вопросов по поводу целования им мальчиков в живот.

пуйло - старый урод-педофил по мальчикам.
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15.05.2022 19:23 Ответить
как в свое время Людка, для поездки в Германию. Кстати бланодаря свою ориентации, окурок пользуется огромной поддержкой в западном голубом лобби.
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15.05.2022 19:29 Ответить
окурок пользуется огромной поддержкой в западном голубом лобби

это неправда, ибо кремлядь для своей популярности среди рашкобыдла давно поощряет

гомофобию.
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15.05.2022 22:46 Ответить
У него уже другие проблемы
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15.05.2022 18:49 Ответить
А йому вже все одно. Думками він вже у іншому світі...
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15.05.2022 18:54 Ответить
По зовнішньому вигляду і стану на т.з. "параді" і по інформації з різних джерел - х-ло дуже неважнецько виглядав і розмовляв і знаходиться у термінальній стадії онкозахворювання (рак крові).
Думаю, що зараз йому глибоко до піхви і Фінляндія і Україна. Ймовірніше, що навіть команду на ядерний удар його оточення не виконає. Московський режим у стадії агонії. Тримаймося.
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15.05.2022 18:54 Ответить
Да про его рак уже лет 8 рассказывают. Не стал бы на эти вбросы реагировать. Подохнет - хорошо, нет - русню бить все равно.
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15.05.2022 18:59 Ответить
Які наївні наші західні друзі… Та йому насрати на НАТО. Він марив і марить Україною. Все решта- привід для виправдання війни проти нас.
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15.05.2022 18:56 Ответить
Краще скажіть тому бункерному підору, що в НАТО завтра вступить Україна. Ось тоді й побачите, як у нього ротякою попре піна.
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15.05.2022 18:58 Ответить
Что еще раз доказывает, что кроме личной неприязни и злобы к Ураине, все остальные поводы лишь нарко бредни Лаврова.
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15.05.2022 18:59 Ответить
Це підтверджує той факт що НАТО нічим не загрожувало росії, для кремля лише був потрібний привід для розв'зання війни в Україні, в тому ж 2014 цим приводом став "захист рускоязичних".
І таких приводів росіяни придумають стільки їм буде потрібно, а от справжня причина війни завжди буде одна - існування Незалежної України.
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15.05.2022 18:59 Ответить
Є ще думка, що є третя сторона якій потрібна ця вся ситуація але яка в тіні , а зуйло просто виконує , бо дуже все підозріло з 2014 року не клеїться у нього з підставами
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15.05.2022 19:02 Ответить
Эльмурида начитался?
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15.05.2022 20:43 Ответить
Йому потрібна твльки Україна все, він прекрасно знає що він нато непотрібен і нападати на нього ніхто не буде
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15.05.2022 19:00 Ответить
Принимает антидепрессанты
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15.05.2022 19:01 Ответить
***** проклятое когда же ты сдохнешь
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15.05.2022 19:04 Ответить
Ну так жопка ж не залізна, як що ще й про це почне заікатись - репне від потилиці і до підборіддя...)))
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15.05.2022 19:05 Ответить
Не "здивувався" бо вже давно перепсіхував в бункері. Яка ж це "новина"? Вже місяць це питання відомо широкому загалу.
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15.05.2022 19:09 Ответить
Труп,що знищує українців
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15.05.2022 19:11 Ответить
Нет в этом ничего удивительного : русским пофигу то НАТО - они прекрасно понимают, что никакой идиот на страну с 6+ тысяч ядерных ракет нападать не собирается. Тема про НАТО нужна путину исключительно для обоснования попыток аннексии республик бывшего СССР + чтобы именно у этих республик "зонтика" НАТО не было, так как это аннексии помешает. А Финляндия и Швеция его не интересуют, поэтому вступили они в НАТО, не вступили они в НАТО - ему до одного места.
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15.05.2022 19:11 Ответить
Финляндия и Швеция его не интересуют, поэтому вступили они в НАТО, не вступили они в НАТО - ему до одного места
Ото что всё балтийское море становится внутренним морем североатлантического блока ему до одного места?
80% контейнерного товарооборота РФ (окончание сухопутного шелкового пути) проходит через Балтику которая перекрывается под предлогом беспрерывных учений НАТО ему до одного места?
Врачи инфекционисты стали геополитиками?
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15.05.2022 19:36 Ответить

логистика на паРаше уже нарушена, импорт обвалился из-за санкций, невозможности переводов в валюте, санкций против банков, фактического запрета на свободную покупку валюты, ухода западных компаний и т.п. уже до всякого вступления в НАТО и Финляндии и Швеции...
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15.05.2022 23:12 Ответить
Как дети. Да на..ть ему на ваше НАТО. Ему Украина нужна в данный момент. А уже потом, после создания ссэсэр 2.0 он уже планирует заняться нато. И ему фиолетово будет ли в том нато на одну страну больше или меньше. Тряхнет ядерной дубиной+ вентиль с нефтью и газом и всех делов. Ну это они себе так планируют.
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15.05.2022 19:12 Ответить
Так если его мнение уже давно не кто не спрашивает
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15.05.2022 19:15 Ответить
Некоторые женщины шутят% Если половой акт неизбежно, надо расслабиться и получить удовольствие. Ну а кто как ни сам ***** сказал - нравится, не нравится - терпи руцькая "красавица"
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15.05.2022 19:15 Ответить
Потому, что ложило ( или, правильнее - клало) НАТО с прибором на его хотелки
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15.05.2022 19:15 Ответить
Ну какие же вы глупые. Путину плевать на Россия, на народ и на НАТО, он визжит от восторга, что НАТО ближе к России, что есть угроза и это можно лить в уши ватникам. Путин визжит от восторга от изоляции России и ему вообще плевать на доходу населения, пускай хоть жрут ливерку с луком и гречкой. Путину плевать, что будет после его смерти. И даже на свою семью и своих детей от любовниц плевать. Ему не плевать на собственную жизнь. Он не может уйти из власти, его ждет смерть так и так за те поступки, за счет которых он пришел к президентству. Путин просто спасает свою жизнь. И успешно ее бы спас, если бы не другие желающие изменить ситуацию в России, а именно хотят переделку капитала и убирание процесса передачи ликвидности по наследству вместо передачи его своим помощникам.

Сам по себе поражение в войне не убрало бы Путина, Хусейн вообще не потерял ни грамма власти после Бури в Пустыне, где потерял кучу армии. Потому что его заградотряды (которых американцы даже не знали, что это такое, называли резервным фронтом и не понимали их роли на войне) отлично отступили и сражались за него. Но в России намного больше денег и желающих их получить. Путин давно бы уже изменил планы на войну и спас власть, если бы зашел в Интернет. Но ему папочками специально запускают все глубже и глубже на дно, чтобы скинуть его. Корыстный интерес людей. Точно также уничтожили, например, Лужкова и его людей. А потом и самого Медведева и его людей. Теперь Путин попытался уничтожить людей Ельцина еще, но не получилось, последние объединились с ФСБ и людьми Медведева (без него самого, пока члены его семьи у ФСО и ГРУ под возможностью ликвидации) и провели спецоперацию с папочками, чтобы заманить Путина в ловушку.

То есть звонить надо не Путину. Он уже кончен. У него конечно есть компромат на коррупционные бизнес-схемы в Германии за десятки лет, может быть еще гей-видео с Макроном, но больше ничего нету, Италия и Австрия уже потеряны по людям. И Путин никто. Звонить надо желающим занять власть в России. Они и Путина сдадут, про Крым с Донбасом они не просто отдадут, а сами заплатят, чтобы эту вату гнилую забрали, там люди никому не нужны, у них нет профессий современных, просто там алкаши, нищета, военные, преступники и мясо. Аналогично Осетию сольют, Сирию и прочий мусор.
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15.05.2022 19:16 Ответить

респект, очень здравый комментарий.
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15.05.2022 23:15 Ответить
А чё ему волноваться, это ж была его задача. Его давно Моссад завербовал с целью уничтожения рашки, иначе бы он та не извинялся за дебила- говорящую лошадь перед Израилем
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15.05.2022 19:18 Ответить
Він уже ледь дихає... надірвався на захопленні України. Через два тижні до Кобздона.
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15.05.2022 19:26 Ответить
рассказки про страшную нато, это макуха для росиянского быдла. вован вымещает свои личные обиды и играется во властелина мира.
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15.05.2022 19:27 Ответить
Да ***** уже не просто не понимает, что ему говорят, он уже живёт совсем в другом измерении и в другой солнечной системе вселенной… он уже давно внештатный командир галактики и начальник всего космос… а вы ему про какое то НАТО….
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15.05.2022 19:30 Ответить
Тому що лякалка про НАТО - то був лише привід, щоб спробувати захопити Україну. А так він добре знає що НАТО саме не нападе.
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15.05.2022 19:35 Ответить
100 вiдсоткiв
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15.05.2022 23:53 Ответить
Может, и Украине заявку в НАТО забросить, раз ему так по фиг? Само собой, вступать уже после войны, но заявка пусть лежит.
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15.05.2022 19:35 Ответить
Так, то воно так.
Да час вже не тей. Здається НАТі пора подати заявку про вступ до України.
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15.05.2022 19:45 Ответить
"Оно" готове наплювати на все.
Вже не цікаві ні поб'еди, ні паражения.
Коли "Оно" зрозуміло, що нема сенсу в його існуванні, йому стало похрін те ,що буде в майбутньому.
За час існування світу ні один з таких як "Оно" не облажався до такого стану.
Безславне, марно страчене життя, ганьба на покоління майбутніх родичів. Смерть держави, на кістах зомбованих Орків.
І на кінець смерть від ножа хірурга, або анестезіолога, котрі не порушить свою клятву, бо спасуть сотні тисяч життів.
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15.05.2022 19:43 Ответить
Может спокойно потому что знает что не вступит? Ердоган пообещал *****? Сначала вступите потом заявляйте.
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15.05.2022 19:44 Ответить
Йому Україна потрібна, дебіл...
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15.05.2022 19:53 Ответить
Тому що йому вже всерівно він труп
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15.05.2022 20:03 Ответить
***** зе період свого правління хоче відновити імперію в межах 1945/91рр, тому йому Фінляндія поки що не цікава.
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15.05.2022 20:03 Ответить
вже всiм до сраки, що воно хоче.
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15.05.2022 22:43 Ответить
Ему то НАТО до сраки. Хоть пусть все страны мира туда вступят. Кроме Украины. Они теперь еще и про ЕС придумали, что Украина в ЕС - это очень опасно. Потому что ЕС и НАТО просто оторвут Украину от россии, от русского мира, и именно этого цапы боятся, а не какой то мнимой опасности.
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15.05.2022 20:35 Ответить
він просто пригадав свій же вислів "нравится-не нравится - терпи моя красавица" от і терпить
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15.05.2022 20:35 Ответить
Ну так путін напав на Україну тільки для того щоб захопити території і встановити руцькій мір, басні про загрозу НАТО, це тільки для руснявого бидла, щоб воно підтримало вторгнення і радо перло в атаку.
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15.05.2022 20:50 Ответить
А по нормальному, мав би застрелитись і всі би стало зразу безпечніше.
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15.05.2022 20:59 Ответить
А, може, все простіще?
Може, ***** вже накачали заспокійливими перед операцією?
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15.05.2022 21:01 Ответить
Он сам хотел в НАТО вступить.
***** старый.
Дайте ему селедки.
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15.05.2022 21:31 Ответить
Тому що його Україна цікавить, а не Фінляндія.
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15.05.2022 21:40 Ответить
А вступ україни до нато - це був лише повод щоб напасти на Україну.
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15.05.2022 21:41 Ответить
...він може цього й добивався....бо Україна для нього це не тільки імперські амбіції, але й розігрів для глобального протистояння... диктатури і демократії..
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15.05.2022 22:28 Ответить
укололи морфием от боли и похер все было деду
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15.05.2022 22:53 Ответить
то був обколотий препаратами,
потім на комусь зло вимістив,
як орки на окупації вбивали цивільних бо ЗСУ мочили орків
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15.05.2022 23:04 Ответить
- Алло,путин? Это Ниинисте.Финляндия через неделю будет в НАТО.И Швеция...
- Хорошо.Все идет по плану.....
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15.05.2022 23:12 Ответить
А що тут дивного , путін вже обісрався і тепер сидить в теплому бункерному гамні , тому він і добрий
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15.05.2022 23:52 Ответить
Путина знает, что НАТО и Финляндия никому не угрожают. Вся эта демагогия об угрозе НАТО только для внутреннего рынка потребления
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16.05.2022 03:42 Ответить
Спокойно или нет - никто не знает.
Он мог сразу наложить в штаны,
а запах по телевизору не передаётся.
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16.05.2022 21:49 Ответить
 
 