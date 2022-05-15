Удивило то, что Путин воспринял новость о готовности Финляндии вступить в НАТО так спокойно, - президент Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о реакции Путина, когда он сообщил ему о намерении вступления в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Информируя Россию о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что был удивлен спокойной реакцией Путина.
"На самом деле удивило то, что он воспринял это так спокойно", - отметил лидер Финляндии.
Топ комментарии
+108 Oleksandr Onys
показать весь комментарий15.05.2022 18:43 Ответить Ссылка
+55 Дмитрий Иванов #512538
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+37 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий15.05.2022 18:43 Ответить Ссылка
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помните его тезис мол Украина вступит в НАТО ее нафаршируют современным оружием НАТО и Украина пойдет в Крым и нам что???!!! воевать с НАТО???!!! а мнение Китая никого не волнует.. у Китая итак все пошло обломом Китай намеревался начать захватывать за 3 дня Тайвань а Путин начал свою СВО в Украине и облом НАТО окрепло увеличивается на пару страна а может и не пару.. и кое что происходит глобального китайцы пока не могут уловить где и чем и как все эти метаморфозы перестройка перезагрузка Европы США Украины России закончится по крайней мере нашу войну с Россией очень хорошо учат и тайван6ь и Китай и делают для Китая неутешительные выводы тупое копирование советской методики ведения войны оказалось утопией огромное количество людей и техники не факт выиграть войну война Украина и Россия способна мног8ие горячие головы подобного плана просто охладить...
а так НАТО - это жупел для рашко-быдла.
дєдушка болєн, єму всьо равно
пуйло - старый урод-педофил по мальчикам.
это неправда, ибо кремлядь для своей популярности среди рашкобыдла давно поощряет
гомофобию.
Думаю, що зараз йому глибоко до піхви і Фінляндія і Україна. Ймовірніше, що навіть команду на ядерний удар його оточення не виконає. Московський режим у стадії агонії. Тримаймося.
І таких приводів росіяни придумають стільки їм буде потрібно, а от справжня причина війни завжди буде одна - існування Незалежної України.
Ото что всё балтийское море становится внутренним морем североатлантического блока ему до одного места?
80% контейнерного товарооборота РФ (окончание сухопутного шелкового пути) проходит через Балтику которая перекрывается под предлогом беспрерывных учений НАТО ему до одного места?
Врачи инфекционисты стали геополитиками?
логистика на паРаше уже нарушена, импорт обвалился из-за санкций, невозможности переводов в валюте, санкций против банков, фактического запрета на свободную покупку валюты, ухода западных компаний и т.п. уже до всякого вступления в НАТО и Финляндии и Швеции...
Сам по себе поражение в войне не убрало бы Путина, Хусейн вообще не потерял ни грамма власти после Бури в Пустыне, где потерял кучу армии. Потому что его заградотряды (которых американцы даже не знали, что это такое, называли резервным фронтом и не понимали их роли на войне) отлично отступили и сражались за него. Но в России намного больше денег и желающих их получить. Путин давно бы уже изменил планы на войну и спас власть, если бы зашел в Интернет. Но ему папочками специально запускают все глубже и глубже на дно, чтобы скинуть его. Корыстный интерес людей. Точно также уничтожили, например, Лужкова и его людей. А потом и самого Медведева и его людей. Теперь Путин попытался уничтожить людей Ельцина еще, но не получилось, последние объединились с ФСБ и людьми Медведева (без него самого, пока члены его семьи у ФСО и ГРУ под возможностью ликвидации) и провели спецоперацию с папочками, чтобы заманить Путина в ловушку.
То есть звонить надо не Путину. Он уже кончен. У него конечно есть компромат на коррупционные бизнес-схемы в Германии за десятки лет, может быть еще гей-видео с Макроном, но больше ничего нету, Италия и Австрия уже потеряны по людям. И Путин никто. Звонить надо желающим занять власть в России. Они и Путина сдадут, про Крым с Донбасом они не просто отдадут, а сами заплатят, чтобы эту вату гнилую забрали, там люди никому не нужны, у них нет профессий современных, просто там алкаши, нищета, военные, преступники и мясо. Аналогично Осетию сольют, Сирию и прочий мусор.
респект, очень здравый комментарий.
Да час вже не тей. Здається НАТі пора подати заявку про вступ до України.
Вже не цікаві ні поб'еди, ні паражения.
Коли "Оно" зрозуміло, що нема сенсу в його існуванні, йому стало похрін те ,що буде в майбутньому.
За час існування світу ні один з таких як "Оно" не облажався до такого стану.
Безславне, марно страчене життя, ганьба на покоління майбутніх родичів. Смерть держави, на кістах зомбованих Орків.
І на кінець смерть від ножа хірурга, або анестезіолога, котрі не порушить свою клятву, бо спасуть сотні тисяч життів.
Може, ***** вже накачали заспокійливими перед операцією?
***** старый.
Дайте ему селедки.
потім на комусь зло вимістив,
як орки на окупації вбивали цивільних бо ЗСУ мочили орків
- Хорошо.Все идет по плану.....
Он мог сразу наложить в штаны,
а запах по телевизору не передаётся.