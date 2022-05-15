Удивило то, что Путин воспринял новость о готовности Финляндии вступить в НАТО так спокойно, - президент Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о реакции Путина, когда он сообщил ему о намерении вступления в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Информируя Россию о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что был удивлен спокойной реакцией Путина.

"На самом деле удивило то, что он воспринял это так спокойно", - отметил лидер Финляндии.

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