Надеемся, что заявку Украины в НАТО рассмотрят так же быстро, как Финляндии и Швеции, - Стефанишина
НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Мы увидим сегодняшнюю позицию Швеции и Финляндии, которые решили подать заявку на вступление в НАТО, и по реакции союзников, что эта заявка будет рассмотрена и выполнена немедленно. Это свидетельствует в пользу достаточно простого аргумента, что НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году, когда были обещания членства и дальнейшего сотрудничества, но без практических решений в этом направлении. В конце концов это привело к трем войнам, две из которых сейчас продолжаются на территории Украины.
Мы надеемся, что когда дело дойдет до рассмотрения украинской заявки, решение будут приниматься еще быстрее", - отметила она.
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