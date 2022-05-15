Надеемся, что заявку Украины в НАТО рассмотрят так же быстро, как Финляндии и Швеции, - Стефанишина

НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы увидим сегодняшнюю позицию Швеции и Финляндии, которые решили подать заявку на вступление в НАТО, и по реакции союзников, что эта заявка будет рассмотрена и выполнена немедленно. Это свидетельствует в пользу достаточно простого аргумента, что НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году, когда были обещания членства и дальнейшего сотрудничества, но без практических решений в этом направлении. В конце концов это привело к трем войнам, две из которых сейчас продолжаются на территории Украины.

Мы надеемся, что когда дело дойдет до рассмотрения украинской заявки, решение будут приниматься еще быстрее", - отметила она.

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