РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10391 посетитель онлайн
Новости Война
5 160 40

Надеемся, что заявку Украины в НАТО рассмотрят так же быстро, как Финляндии и Швеции, - Стефанишина

нато

НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы увидим сегодняшнюю позицию Швеции и Финляндии, которые решили подать заявку на вступление в НАТО, и по реакции союзников, что эта заявка будет рассмотрена и выполнена немедленно. Это свидетельствует в пользу достаточно простого аргумента, что НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году, когда были обещания членства и дальнейшего сотрудничества, но без практических решений в этом направлении. В конце концов это привело к трем войнам, две из которых сейчас продолжаются на территории Украины.

Мы надеемся, что когда дело дойдет до рассмотрения украинской заявки, решение будут приниматься еще быстрее", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удивило то, что Путин воспринял новость о готовности Финляндии вступить в НАТО так спокойно, - президент Ниинисте

НАТО (10174) Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Швеция (1020) Стефанишина Ольга вице-премьер (254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+52
Віддайте штатам коломойського, посадіть єрмака, татарова, портнова, тоді і розглянуть.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:38 Ответить
+24
Спецпропозиція для України: ми отримуємо в наше повне розрорядження одного громадянина ізгаільского нагоду, на ім'я *****, без Є. Ви отримуєте ПДЧ, і швидкий розгляд на вступ в НАТО
показать весь комментарий
15.05.2022 20:38 Ответить
+22
Підтримую, але спочатку ми маємо перемогти ворога - росію і негайно подати заявку в НАТО (нову) і цим ми спасемо себе в майбутньому і дуже підсилимо цей БЛОК, а то окремі деятєлі мамамія, дєрмак і подоляк готували проект про нейтральний статус України, як будто ми до нападу мали інший статус. Я думаю, що пан Зеленський має вигнату ту шваль зі своєї команди щоб не ганьбили наміри сорокамільйонної нації. А якщо ні, то мабуть то була і його мета?
показать весь комментарий
15.05.2022 20:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віддайте штатам коломойського, посадіть єрмака, татарова, портнова, тоді і розглянуть.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:38 Ответить
Могу сказать сразу, что ключевым моментом будет медианная зарплата здесь и количество свободных денег у Китая и у кацапов. Никто не будет брать в НАТО коррумпированную страну с нищими зарплатами. По простой причине: легко подкупить военных и слить военные секреты, технологии, тактику и остальное в Китай или Россию. Дешево это сделать. В Австрии для шпионов пришлось заплатить миллиарды долларов и много работы, а здесь это по взмаху руки будет. Притом именно медианная зарплата, зарплата 50% людей в середине. Чтобы народ жил неплохо и богато. А не пару процентов айтишников и бизнесменов купались в роскоши, а остальные бедствовали. И для создания таких условий есть разрушение монополий, крупнейших олигархических бизнесов. Просто их уничтожение. Просто взять и уничтожить. Затем подождать, пока сотни мелких бизнесменов потихоньку займут эту долю рынка, ведь спрос никуда не денется. И по такой схеме и конкуренции будет борьба за кадры, а это зарплаты высокие. И люди с доходом сами дадут рабочие места, тратя больше денег на досуг. Если же оставить монополию, то она может как угодно эксплуатировать ничем не защищенных работников, у которых нет альтернативы куда пойти. Вот ключевой корень зла, сверхогромные бизнесы, держащие в своих руках под 40-90% всей отрасли, где они работают.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:05 Ответить
Вместо местных монополий, прийдут неместные.Людям в ЕС заниматься бизнесом никто не даст.Сплошные сети.
показать весь комментарий
15.05.2022 22:05 Ответить
Дурня, - москва купувала європейських політиків оптом і за відносно невеликі гроші. А Китай має значно ширші можливості. Що ж до України, то наслідком війни, як не дивно, буде зростання зарплат і наближення їх, якщо не до європейського рівня, то, принаймні, до польського. Не одразу, а протягом 4-5 років по закінченню.

Дивно також чути, що ITшники купаються в роскоші, хоча кожен дивиться зі своєї колокольні і, можливо, на ваш погляд, це так.
показать весь комментарий
15.05.2022 22:19 Ответить
Це кажуть ті хто з 2019 по 2022 не могли обрати представника України при НАТО.....
показать весь комментарий
15.05.2022 21:41 Ответить
2021
показать весь комментарий
15.05.2022 21:57 Ответить
Спецпропозиція для України: ми отримуємо в наше повне розрорядження одного громадянина ізгаільского нагоду, на ім'я *****, без Є. Ви отримуєте ПДЧ, і швидкий розгляд на вступ в НАТО
показать весь комментарий
15.05.2022 20:38 Ответить
Підтримую, але спочатку ми маємо перемогти ворога - росію і негайно подати заявку в НАТО (нову) і цим ми спасемо себе в майбутньому і дуже підсилимо цей БЛОК, а то окремі деятєлі мамамія, дєрмак і подоляк готували проект про нейтральний статус України, як будто ми до нападу мали інший статус. Я думаю, що пан Зеленський має вигнату ту шваль зі своєї команди щоб не ганьбили наміри сорокамільйонної нації. А якщо ні, то мабуть то була і його мета?
показать весь комментарий
15.05.2022 20:40 Ответить
Как же ж он сам себя выгонит?
показать весь комментарий
15.05.2022 21:28 Ответить
божевільна чинуша
показать весь комментарий
15.05.2022 20:42 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 20:42 Ответить
******* - не мешки ворочать , где вы все были в 2014 году ? мудачье , ноги раздвигали перед паРашей, патриотов и волонтеров гноили , бабло по аффшорам ныкали, страну грабили , схемы мутили , а теперь запели , в патриоты и герои записываются, понты словесные тулят, вы просто грязь под ногтями тех, кто Родину защищают , зеленое болотное недоразумение.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:43 Ответить
в 2014-2015 ~десь так й було.. нажаль
показать весь комментарий
15.05.2022 20:54 Ответить
перед Безлером на пианино играли писюном и от военкомата четsреждs сбежали
показать весь комментарий
15.05.2022 23:57 Ответить
Чьо??? вона п'яна, чи шо?
показать весь комментарий
15.05.2022 20:43 Ответить
До НАТИ не приймають ушльопків які відмикають опозиційні канали. А може це зроблено спеціально?
показать весь комментарий
15.05.2022 20:44 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 20:55 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 20:44 Ответить
Не смішить людей, тому що вони ще цю заявку навидь не подали. Так, для довідки.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:45 Ответить
Фінни вже майже. Посол їхній подасть заявку на наступному тижні. Шведи теж. Політичне рішення прийнято. Все інше технічні деталі
показать весь комментарий
15.05.2022 20:47 Ответить
вам про Україну пишуть
показать весь комментарий
15.05.2022 21:30 Ответить
Щось вони сьогодні всі такі балакучі. А ця дама здається не помітила важливу деталь: у фіннів і шведів немає ні віце-прем'єра і в конституції нічого про НАТО не записано, а приймають запросто і з задоволенням. А у нас і віце прем'єр і записано в конституції, а не беруть. Цікаво, чи знає ця дама чому?
показать весь комментарий
15.05.2022 20:45 Ответить
В Швеції і Фінляндії нульовий рівень толерантності до корупції.
показать весь комментарий
16.05.2022 02:21 Ответить
Чудовий тролінг!
показать весь комментарий
15.05.2022 20:48 Ответить
Это не троллинг. Это хуцпа
показать весь комментарий
15.05.2022 21:31 Ответить
Примите закон - за коррупцию сажать пожизненно. Возьмут быстро. Хватит прикидываться идиотами.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:49 Ответить
Так а де наша заявка в НАТО? А Стефанішина, Зеленський, Шмигаль?????
показать весь комментарий
15.05.2022 21:05 Ответить
Зелених слухати уважно з 2019 року - й*бнутись можна, у них напрям для держави мінявся як ув флюгера. Ви постійно обсирали НАТО з усіх ТБпомийок і раптом захотіли в НАТО.
Курви тупорилі, в НАТО беруть не за корупцію, а за сильну армію!
показать весь комментарий
15.05.2022 21:07 Ответить
путінські шлюхи Германія і Франція знову стануть в позу, Угорщина буде їм підвивати.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:09 Ответить
Да хер там. Сцыкливое НАТО боится рашку как огня! Только наша победа над руснёй будет билетом в НАТО, и то, потом уже это НАТО ***** не будет нам нужно, как несостоятельная организация ленивых бездарей, предателей и сцыкунов. Для них единственный вариант - Украина возглавит НАТО или создадим параллельную организацию, которая возьмет на себя часть обязательств Альянса, с учетом интересов Украины! А в других вариантах, НАТО станет бесполезной ямой для слива денег с её членов.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:26 Ответить
"создадим параллельную организацию" - и назовете ее "Сваты" Нью-Васюки
показать весь комментарий
15.05.2022 21:32 Ответить
А лучше сразу параллельную реальность.
показать весь комментарий
15.05.2022 22:08 Ответить
Чиновника беспокоит не коррупция, а скорость приема в НАТО. Игра слов для задуривания.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:28 Ответить
Не смійтеся хоч над українськими людьми такими заявами
показать весь комментарий
15.05.2022 21:29 Ответить
А Зеленский шо, уже подав заяву в НАТО????
показать весь комментарий
15.05.2022 21:45 Ответить
Так само швидко, як зелене шапіто влаштовує нескінченне тупе шоу із призначенням вищої ради правосуддя.
показать весь комментарий
15.05.2022 22:11 Ответить
Поки тупорилі совкові куриці типу стефанішиної будуть при владі ніхто нічого розглядати не буде
показать весь комментарий
15.05.2022 22:37 Ответить
Це просто якась махрова маніловщина! Як це їхнє прикидання "шлангами" остогидло!
показать весь комментарий
15.05.2022 23:38 Ответить
 
 