На Восточном направлении 15 мая отбиты 5 атак оккупантов, уничтожены 84 россиянина, 1 танк, 4 БМП, 2 вертолета, - ОТГ "Схід"

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала оперативную информацию по противостоянию российским оккупантам на Восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. В часности, 15 мая украинские воины отразили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – 84; танков – 1; БМП – 4; АТТ – 1; вертолетов – 1; БПЛА – 1".

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