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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении 15 мая отбиты 5 атак оккупантов, уничтожены 84 россиянина, 1 танк, 4 БМП, 2 вертолета, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала оперативную информацию по противостоянию российским оккупантам на Восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. В часности, 15 мая украинские воины отразили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – 84; танков – 1; БМП – 4; АТТ – 1; вертолетов – 1; БПЛА – 1".

Читайте также: В течение суток уничтожено 80 оккупантов и 16 единиц техники, - ОТГ "Схід"

Автор: 

техника (1759) ВСУ (6732)


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Топ комментарии
+8
Військовослужбовці Сил Спеціальних операцій ЗС України, впевнено та рішуче опановують БПЛА зс рф Елерон-3
Політ нормальний!
Слава нації 🇺🇦 піздєц російской *********!
https://t.me/marshalvdv/4502

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15.05.2022 21:25 Ответить
+5
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15.05.2022 21:33 Ответить
+4
Кацапи пересіли на ровери. Джавелінка ровера не бачить.
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15.05.2022 21:34 Ответить
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Гарячі пиріжки.
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15.05.2022 21:22 Ответить
Військовослужбовці Сил Спеціальних операцій ЗС України, впевнено та рішуче опановують БПЛА зс рф Елерон-3
Політ нормальний!
Слава нації 🇺🇦 піздєц російской *********!
https://t.me/marshalvdv/4502

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15.05.2022 21:25 Ответить
Так и радиолампы можно разбить. Придётся потом синей изолентой заматывать.
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15.05.2022 22:00 Ответить
нет такой страны россия ( ее выдумал петр), пора уже всем усвоить это - мокшандия
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15.05.2022 21:29 Ответить
До половини 16-го століття державна документація Московії велась монгольською мовою. А точніше, староуйгурською.

Що кажуть російські ідеологи:
"...******** російський "антифашистський" фашизм сформований на євразійській ідеї, вперше сформованій у 1925 році Миколою Трубецьким, котрий стверджував, що Росія є спадкоємицею не Київської Русі, а Золотої Орди. За словами Трубецького: сталося "перенесення ставки до Москви", внаслідок чого "гунський та монгольський періоди загальноєвразійської історії були продовжені періодом російським".
Провідник російських євразійців Дугін, що повністю сприйняв цю ідею і звеличував Чингісхана ("Ми, росіяни, живемо під покровом Чингіс-хана ... Чингіс-хану ми зобов'язані всім") збагатив доктрину Трубецького іскрами нативного нацизму, запозиченими у Гебельса.
Російське вторгнення в Україну, яке на думку євразійців є лише прелюдією до повного захоплення Європи (від Камчатки до Лісабона), або хоча б її половини (вихід на "лінію Батия-Сталіна") мотивується не тільки монголо-татарськими комплексами, але і конгеніальними, російськими формами садомазохізму..."
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15.05.2022 21:33 Ответить
Уйгурский язык - тюркский, монгольский к тюркским не относится. Не думаю, что вы найдёте документ того времени из московии, написанный на старо-уйгурском. Другое дело, что остатки одры в регионе к тому времени уже говорили в первую очередь на тюркских языках.

Что до московского ханства - ну, такую идею насаждал в целом ещё гумилёв. Ну и, эта мысль - одна из немногих, в которых с товаристщами типа дугина даже можно согласиться.
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15.05.2022 21:49 Ответить
От так?
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15.05.2022 22:20 Ответить
Так вертольотів 2 чи 1?
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15.05.2022 21:31 Ответить
ОТУ "Схід" - 1.
А про другий хто говорив?
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15.05.2022 21:39 Ответить
У заголовку 2 геликоптери
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15.05.2022 21:59 Ответить
Бейте кацапов по всем фронтам
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15.05.2022 21:31 Ответить
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15.05.2022 21:33 Ответить
Просто на перших котлах мацковскає врємя, а на інших - варшавський час. Орки ж планували дійти до Європи, але... обломалося.
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15.05.2022 22:06 Ответить
Змародереним "Ролексом " похвалився орк.
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15.05.2022 23:09 Ответить
Шото знищених танків поманшало останнім часом.У орків закінчились вони?
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15.05.2022 21:33 Ответить
Кацапи пересіли на ровери. Джавелінка ровера не бачить.
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15.05.2022 21:34 Ответить
На самокати та скейтборди. Але кулемет не розуміє.
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15.05.2022 21:38 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.05.2022 23:09 Ответить
 
 