На Восточном направлении 15 мая отбиты 5 атак оккупантов, уничтожены 84 россиянина, 1 танк, 4 БМП, 2 вертолета, - ОТГ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала оперативную информацию по противостоянию российским оккупантам на Восточном направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. В часности, 15 мая украинские воины отразили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – 84; танков – 1; БМП – 4; АТТ – 1; вертолетов – 1; БПЛА – 1".
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+8 Саня Санев #510282
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Політ нормальний!
Слава нації 🇺🇦 піздєц російской *********!
https://t.me/marshalvdv/4502
Що кажуть російські ідеологи:
"...******** російський "антифашистський" фашизм сформований на євразійській ідеї, вперше сформованій у 1925 році Миколою Трубецьким, котрий стверджував, що Росія є спадкоємицею не Київської Русі, а Золотої Орди. За словами Трубецького: сталося "перенесення ставки до Москви", внаслідок чого "гунський та монгольський періоди загальноєвразійської історії були продовжені періодом російським".
Провідник російських євразійців Дугін, що повністю сприйняв цю ідею і звеличував Чингісхана ("Ми, росіяни, живемо під покровом Чингіс-хана ... Чингіс-хану ми зобов'язані всім") збагатив доктрину Трубецького іскрами нативного нацизму, запозиченими у Гебельса.
Російське вторгнення в Україну, яке на думку євразійців є лише прелюдією до повного захоплення Європи (від Камчатки до Лісабона), або хоча б її половини (вихід на "лінію Батия-Сталіна") мотивується не тільки монголо-татарськими комплексами, але і конгеніальними, російськими формами садомазохізму..."
Что до московского ханства - ну, такую идею насаждал в целом ещё гумилёв. Ну и, эта мысль - одна из немногих, в которых с товаристщами типа дугина даже можно согласиться.
А про другий хто говорив?
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!