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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 17 атак врага, уничтожены 11 единиц техники и 2 вертолета оккупантов, - прессцентр ОС

війна

По состоянию на 21:00, 15 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группировки ОС.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 1 артиллерийскую систему; 6 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили 1 зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и 1 зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Донбасс (26958) ВСУ (6732) операция Объединенных сил (6766)


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Чорнобаївка 20-0
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15.05.2022 22:04 Ответить
Потоплений руZький корабель іди *****
https://t.me/pechalbeda200

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https://t.me/rf200_now_200

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15.05.2022 22:16 Ответить
Про кадировців від Золкіна.
https://twitter.com/bamr69/status/1525907413987168256 https://twitter.com/bamr69/status/1525907413987168256

https://www.youtube.com/c/VolodymyrZolkin/videos

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15.05.2022 22:11 Ответить
Кажуть, що війна до кінця року, а танків такими темпами не вистачить, неувязочка....
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15.05.2022 22:12 Ответить
Там ще 2000 одиниць бронетехніки перекидають, яку зняли із зберігання. Якість сумнівна, але все ж...
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15.05.2022 23:33 Ответить
https://magnolia-tv.com/news/73506-posadovtsya-ukrzaliznytsi-na-donechchyni-pidozryuyut-u-derzhavniy-zradi
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15.05.2022 22:40 Ответить
 
 