С начала суток на Донбассе отбиты 17 атак врага, уничтожены 11 единиц техники и 2 вертолета оккупантов, - прессцентр ОС
По состоянию на 21:00, 15 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группировки ОС.
"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 1 артиллерийскую систему; 6 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили 1 зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и 1 зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.
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