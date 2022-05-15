Продолжаются работы по разминированию в районе Виноградарь и на Вышгородском направлении, - КГВА

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают проводить работы по разминированию.

Об этом говорится в сводке КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Минная опасность сохраняется в окрестностях Киева там, где велись боевые действия. Завершается работа на Житомирском и Броварском направлениях. Продолжаются работы по разминированию в районе Виноградарь и на Вышгородском направлении, особенно в лесных массивах. На этой местности саперы изымают минно-взрывные заграждения противника и взрывоопасные предметы.

Также продолжаются работы по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов в Пуще-Водице. КП "Киевпасстранс" после обследования поврежденных участков саперами приступило к работе по восстановлению путей. Специалисты должны установить 250 рельсов и около 600 шпал", - отметили в КГВА.

В целом, с начала полномасштабного вторжения подразделения ГСЧС оперативно реагировали на 215 событий, в ходе которых было обнаружено, изъято и уничтожено 985 взрывоопасных предметов. Обследована и очищена территория площадью 21,47 га. Кроме этого, подчеркиваем, что даже со временем уже на обследованной саперами территории могут обнаруживаться взрывоопасные предметы. Поэтому, даже работая на приусадебных участках, четко следуйте инструкциям в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

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