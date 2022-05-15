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У Макрона ответили Зеленскому: Президент Франции никогда не просил президента Украины о каких-либо уступках Путину

макрон

Советник по международным коммуникациям президента Франции Эмманюэля Макрона Анн-Софи Брадель заявила, что Макрон никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным что-либо, касающееся Украины и не согласованное с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Брадель прокомментировала в Twitter новость от 13 мая о заявлениях Зеленского, согласно которым Макрон напрасно тратит время на посредничество между Украиной и РФ, так как Россия не хочет "искать выхода".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время", – сказал Зеленский.

Брадель подчеркнула, что Макрон не делал подобных предложений.

"Давайте проясним: президент Франции никогда ничего не обсуждал с Путиным  без согласия президента Зеленского и никогда не просил его о каких-либо уступках. Он всегда говорил, что условия переговоров с россиянами должны решать украинцы", – написала она.

Читайте также: Макрон зря ищет выход для России. Не нужно сейчас Эмманюэлю делать те или иные дипломатические па, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Макрон Эмманюэль (1379) переговоры с Россией (1203)


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Топ комментарии
+50
У Макрона відповіли, що всі його кроки були узгоджені з Зеленським. Тоді якось невдобно получається, товариш майор...
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15.05.2022 22:25 Ответить
+38
клован обосрался очередной раз
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15.05.2022 22:38 Ответить
+37
Два брехуни. Зеля і Мікрон.
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15.05.2022 22:28 Ответить
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Повторююсь вже вдруге! Пане Макрон - вибори закінчились, пора від слів переходити до конкретних справ! І вже остаточно забути № телефона бункерного діда!
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15.05.2022 23:46 Ответить
Макрон ще та політична проститутка. Ще зовсім недавно він пропонував не приймати Україну в ЄС, а створити якусь нову паралельну структуру для політичної співпраці.
Не виключно, що з Зеленським він погоджував якісь питання. Слуга, вірніше лакей арахамія багато ляпав, що під час переговорів він з подоляком обговорюють компроміси, зокрема, ***** виводить війська з Донбасу, а статус Криму будуть обговорювати 15 років. Тому вогню без диму не буває.
Просто зараз є великий друг України Борис Джонсон і за його спиною Зеленський може дозволити собі гавкати на Макрона. Про тиск на Зеленського з боку Макрона і Шольца писали ЗМІ після їх візитів до Києва.
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16.05.2022 00:56 Ответить
Макрон, іди в дупу!
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16.05.2022 01:10 Ответить
Хто повірить....хто повірить.... комедіанту....
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16.05.2022 01:19 Ответить
клоун и комедиант это твой вовка *****... и никто ему уже не верит) тут ты прав вошь лубянская
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16.05.2022 09:32 Ответить
Це називається я більше повірю французькій повії, ніж власному президенту! Бо порохобот зі стажем! Як Порох калинівський склад з ************ "спалив", бо все продав - то це брешуть, а як президент, який очолив державу у цей складний період - то краще повірити макрону! Гнила ти людина!
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16.05.2022 09:42 Ответить
Вот тут Зеленскому ябольше верю чем Макрону
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16.05.2022 01:24 Ответить
Тут я больше Зеле верю. Есть аргумент: Макарон часами висел на проводе у Путина, немыслимо чтобы тот не давил на макарона, чтобы тот давил на зелю. Может быть макарон не так явно это ретранслировал Зеле чтобы не быть пойманным за руку, но мое мнение таково, что попытки уломать зелю были. Как со стороны Франции так и со стороны Германии.
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16.05.2022 03:11 Ответить
«Но блаженны невидевшие и уверовавшие, то есть те, кто не видел очами, а лишь прозрел духом и принял веру сердцем» (Евангелие от Иоанна, 20:29).
Це про вас, Зе-боти. Бо вас не цікавлять факти, та мислить ви не вмієте. Ваша віра в зеленого брехунця непохитна. Та саме дивне - не потребує жодних підкріплень фактами: тобто, "просто вірю, й усе".
А факти свідчать про інше. Наприклад, Зеленський впевнений, що українці приймуть договір про мир з путлером "у будь якому разі". А як Ви розумієте цю заяву? В моєму розумінні "у будь якому разі" є повним сінонимом виразу "на любих умовах". Нє?
І після того ви ще вірите, що він не був готовий пожертвувати частиной територій? І не делегував Макрону донести до путлера ці послання? Вважаєте, що він тільки через Абрамовича міг таємно записочки передавать?
А думку яких саме "людей" він мав на увазі - купки отих манкрутів-олігархів, що керують ОП? Бо з звичайними людьми він не спілкується.
Ще питання: хто винайшов оце поняття - "компромісні території", та наполегливо розповсюджував в своїх виступах?
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16.05.2022 04:44 Ответить
То хто бреше?
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16.05.2022 05:11 Ответить
Зеля. Як завжди!
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16.05.2022 07:46 Ответить
вася ,брехать твоя работа и твоего фюрера вовки *****. А ЗЕЛЕНСКИЙ ВСЕ ДЕЛАЕТ ПРАВИЛЬНО - Е@БАШИТ РУZZКУЮ НЕЧИСТЬ И ВСЕХ ПРОРУZZКИХ УБЛЮДКОВ.. КАК же вы лубянские вши любите этот ник - сухов)) пересмотрели дебильный нацисткий фильмец?))) клоуны гебнявые
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16.05.2022 09:35 Ответить
Чим "Е@БАШИТ"? Язиком? Це роблять хлопці з ЗСУ Він до того ніякого стосунку не має!
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16.05.2022 12:11 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ тебя вши русской во все щели пихал))) и твоему фюреру.
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16.05.2022 09:37 Ответить
Чого під VРN? Може, вчора модери деактивували тут твій попередній логін? Який?
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16.05.2022 11:58 Ответить
Ти хоч грамотно писать навчись! А то строчиш - аж захлинаєшся Навіть правопис не перевіряєш!
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16.05.2022 17:31 Ответить
...и у микрона кишка тонка... очечко сжалось, не ожидал, что после стольких лет трындежа ему скажут - микрончик, не грай на скрыпочке не по нотам...
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16.05.2022 05:21 Ответить
Так кто ****** тогда?
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16.05.2022 08:10 Ответить
Здесь советница передергивает. Зеленский говорил, что Макрон ему предлагал уступки по суверенитету, а не обговаривал их с путиным. Так что мадам с Макроном неправы.
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16.05.2022 08:31 Ответить
Зеленський може говорити все що завгодно. Він за 3 роки вже наговорив років на 200 строку. Саме цікаве, що він через 1 годину вже не пам'ятає що говорив, та може нести протилежне.
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16.05.2022 09:31 Ответить
Ой не смешите мои тапочки....
Не поверю...
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16.05.2022 08:52 Ответить
Я верю макрону, чему ему лгать, кто чем ему можеть погрождать, тем более после выборов, а вот зеля..
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16.05.2022 09:00 Ответить
макрон тот еще гандон
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16.05.2022 11:49 Ответить
жабоед макроша снова обосрался.. отдай земли франции клоун ,если тебе так хочется сохранить рыло *****.. А УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ это украинские земли и никакой русский нацист ***** их не получит. макроша- надо бы твои счета проверить - не сели ли там пару миллионов долларов за последние месяцы..вообще ч то за народец эти жабоеды - что проститутка ле пен что проститут макрон.. франция это бордель для русских нацистов как в свое времяя франция была борделем для немецких фашистов.. традиции понимаешь..)))
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16.05.2022 09:41 Ответить
Чого під VРN? Може, вчора модери деактивували тут твій попередній логін? Який?
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16.05.2022 11:59 Ответить
Це так цікаво поговорити з військовим злочинцем, дізнатись як його військо гвалтувало та вбивало мирних громадян - можливо Макрон отримує від таких розмов насолоду?
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16.05.2022 12:06 Ответить
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