У Макрона ответили Зеленскому: Президент Франции никогда не просил президента Украины о каких-либо уступках Путину
Советник по международным коммуникациям президента Франции Эмманюэля Макрона Анн-Софи Брадель заявила, что Макрон никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным что-либо, касающееся Украины и не согласованное с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Брадель прокомментировала в Twitter новость от 13 мая о заявлениях Зеленского, согласно которым Макрон напрасно тратит время на посредничество между Украиной и РФ, так как Россия не хочет "искать выхода".
"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время", – сказал Зеленский.
Брадель подчеркнула, что Макрон не делал подобных предложений.
"Давайте проясним: президент Франции никогда ничего не обсуждал с Путиным без согласия президента Зеленского и никогда не просил его о каких-либо уступках. Он всегда говорил, что условия переговоров с россиянами должны решать украинцы", – написала она.
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Не виключно, що з Зеленським він погоджував якісь питання. Слуга, вірніше лакей арахамія багато ляпав, що під час переговорів він з подоляком обговорюють компроміси, зокрема, ***** виводить війська з Донбасу, а статус Криму будуть обговорювати 15 років. Тому вогню без диму не буває.
Просто зараз є великий друг України Борис Джонсон і за його спиною Зеленський може дозволити собі гавкати на Макрона. Про тиск на Зеленського з боку Макрона і Шольца писали ЗМІ після їх візитів до Києва.
Це про вас, Зе-боти. Бо вас не цікавлять факти, та мислить ви не вмієте. Ваша віра в зеленого брехунця непохитна. Та саме дивне - не потребує жодних підкріплень фактами: тобто, "просто вірю, й усе".
А факти свідчать про інше. Наприклад, Зеленський впевнений, що українці приймуть договір про мир з путлером "у будь якому разі". А як Ви розумієте цю заяву? В моєму розумінні "у будь якому разі" є повним сінонимом виразу "на любих умовах". Нє?
І після того ви ще вірите, що він не був готовий пожертвувати частиной територій? І не делегував Макрону донести до путлера ці послання? Вважаєте, що він тільки через Абрамовича міг таємно записочки передавать?
А думку яких саме "людей" він мав на увазі - купки отих манкрутів-олігархів, що керують ОП? Бо з звичайними людьми він не спілкується.
Ще питання: хто винайшов оце поняття - "компромісні території", та наполегливо розповсюджував в своїх виступах?
Не поверю...