У Макрона ответили Зеленскому: Президент Франции никогда не просил президента Украины о каких-либо уступках Путину

Советник по международным коммуникациям президента Франции Эмманюэля Макрона Анн-Софи Брадель заявила, что Макрон никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным что-либо, касающееся Украины и не согласованное с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Брадель прокомментировала в Twitter новость от 13 мая о заявлениях Зеленского, согласно которым Макрон напрасно тратит время на посредничество между Украиной и РФ, так как Россия не хочет "искать выхода".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время", – сказал Зеленский.

Брадель подчеркнула, что Макрон не делал подобных предложений.

"Давайте проясним: президент Франции никогда ничего не обсуждал с Путиным без согласия президента Зеленского и никогда не просил его о каких-либо уступках. Он всегда говорил, что условия переговоров с россиянами должны решать украинцы", – написала она.

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