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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты готовят на 16-17 мая большую информационно-психологическую провокацию в Мариуполе, - InformNapalm

азовсталь

Объединение волонтеров InformNapalm обнародовало информацию, что 16 или 17 мая оккупанты планируют провести провокацию в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале сообщества.

В сообщении отмечается: "14 и 15 мая по инсайдерским каналам из 4 различных источников (в том числе из числа военнослужащих РФ, имеющих финансовый заинтересованность и периодически передающих данные) международное разведывательное сообщество InformNapalm получило массив информации. Совокупность этих данных позволяет предположить, что на 16-17 мая или позже этой даты в Мариуполе готовится реализация масштабных действий ВС РФ с участием пленных украинских военнослужащих и похищенных россиянами мирных жителей. К действиям информационно-психологического характера планируется привлечь до 2000 человек. Предварительно глобальный замысел командования ВС РФ до конца не ясен, но озвучим ключевые данные, запланированные россиянами на 16-17 мая.

Привезти в Мариуполь до 2000 пленных людей.

Отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный комплект ОЗК и дополнительные небольшие рюкзаки, содержание которых неизвестно.

Отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержание которых неизвестно. В сопровождении с охраной бронетехники.

Аналитики InformNapalm, основываясь на полученных данных, предполагают, что командование РФ может использовать пленных людей для создания картинки российских пропагандистских СМИ, якобы защитники Азовстали сдались в плен и после этого попытаются использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы "выкурить" настоящих защит. их позиций. Также пленных могут использовать в качестве живого щита для реализации штурмовой операции. Возможны другие варианты развития событий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не дает согласия на эвакуацию украинских защитников из "Азовстали", - Маляр

информационная война (680) информация (387) Мариуполь (5734)


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Ніяк не заспокояться кляті рашисти
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15.05.2022 22:35 Ответить
что скажет кварталовец буданов?
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15.05.2022 22:39 Ответить
Ну і начпуя? Світ вже побачив, що таке кацапська орда. Хіба що гівнострім для внутрішнього споживання.
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15.05.2022 22:40 Ответить
Оффтоп. Виступає по ящику радниця нацбанку. Кредитів під нуль не буде. Закатуємо губу
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15.05.2022 22:44 Ответить
люся с подоляком выступят?
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15.05.2022 22:48 Ответить
був би відомий маршрут тих цистерн да трошки їх замінувати чи підірвати
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15.05.2022 22:48 Ответить
Дуля з маком їм це вдастся
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15.05.2022 22:50 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.05.2022 23:07 Ответить
Маріуполь...
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15.05.2022 23:34 Ответить
 
 