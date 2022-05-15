Оккупанты готовят на 16-17 мая большую информационно-психологическую провокацию в Мариуполе, - InformNapalm

Объединение волонтеров InformNapalm обнародовало информацию, что 16 или 17 мая оккупанты планируют провести провокацию в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале сообщества.

В сообщении отмечается: "14 и 15 мая по инсайдерским каналам из 4 различных источников (в том числе из числа военнослужащих РФ, имеющих финансовый заинтересованность и периодически передающих данные) международное разведывательное сообщество InformNapalm получило массив информации. Совокупность этих данных позволяет предположить, что на 16-17 мая или позже этой даты в Мариуполе готовится реализация масштабных действий ВС РФ с участием пленных украинских военнослужащих и похищенных россиянами мирных жителей. К действиям информационно-психологического характера планируется привлечь до 2000 человек. Предварительно глобальный замысел командования ВС РФ до конца не ясен, но озвучим ключевые данные, запланированные россиянами на 16-17 мая.

Привезти в Мариуполь до 2000 пленных людей.

Отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный комплект ОЗК и дополнительные небольшие рюкзаки, содержание которых неизвестно.

Отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержание которых неизвестно. В сопровождении с охраной бронетехники.

Аналитики InformNapalm, основываясь на полученных данных, предполагают, что командование РФ может использовать пленных людей для создания картинки российских пропагандистских СМИ, якобы защитники Азовстали сдались в плен и после этого попытаются использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы "выкурить" настоящих защит. их позиций. Также пленных могут использовать в качестве живого щита для реализации штурмовой операции. Возможны другие варианты развития событий".

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