Информация о потребностях Украины должна быть в новостях всех государств, которые важны для нас, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что решение о нефтяном эмбарго является первоочередным, ведь оккупанты должны ощущать повышение цены войны для РФ.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе, как и всегда, будет много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое - оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и чтобы уже начинать восстановление разрушенного Россией. Также работаем для усиления санкций против России. Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, ограничивающие связи России с миром.
Оккупанты должны чувствовать повышение цены войны для них, чувствовать постоянно. Первоочередное это нефтяное эмбарго, как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов истечет. И это не изменить.
Делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к нам, Украине. Информация о наших потребностях должна быть в новостях всех государств, важных для нас. Должна быть там постоянно и каждый день", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
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хай далі зраджують, здають Україну, знову вибираються у владу, призначають своїх холуїв прокурорами і начальниками СБУ
а от потім ті холуї почнуть розслідувати
В 2019 здали країну, тепер на горі наживаются.
І не розповідайте мені про неначасі, на.уй ідіть начасі!!!
https://www.facebook.com/groups/387326381979907/user/100047934450930/?__cft__[0]=AZXu3t_LHzOOAzaTJbokOxQ0wQihqjLlY3T8fubz8b44KIlJ-MioPCf1mEyzYdworZIqb8thZggqqmg5v1n_sPzGCZh_24sXq-9yspSQstsnxKmTfDkcJlKyBd33ICDzCrt380Thd7zAW2S1cjhT_kvIXDgXW2HtIlkyM4q5SwglbGyrE8RfMoaFupdhO8P9TUZfFc4PT4wTf1yKnLUbKtll3WGv4yNEYCMCtIY1ZhLlxw&__tn__=%2CP-y-R Микола Відлига · https://www.facebook.com/ 14 травня о 13:24 ·
Дуже важливе застереження від Героя України Степана Хмари....
Не моє. Але маєте знати...
Зеленський вперто не хоче позбутися маніакальної ідеї про зустріч з Путіном. При чому знову заговорив про стартову позицію для розмови з Путіном станом на 24 лютого і другою умовою: зустріч один на один без будь-яких посередників. Все це дуже насторожує. Чому він так боїться свідка при зустрічі? Не думаю, що Зеленський настільки наївний, аби сподіватися переконати Путіна в чомусь, що могло б бути корисним для України. Для кожної притомної людини в Україні цілком зрозуміло, що будь-які переговори з Росією до повної її поразки на полі бою і звільнення всіх окупованих територій, включно з Донбасом і Кримом, позбавлені будь-якого сенсу.
Так про що все таки хотів би Зе поговорити з Путіном? Враховуючи абсурдність і шкідливість такої зустрічі, адже вона могла б вплинути на послаблення високої мобілізаційної готовності всередині України налаштованої на перемогу над агресором і активізувало б прихильників Росії на Заході. То ж доводиться тільки гадати, що хотів би сказати Зе Путіну на абсолютно втаємниченій зустрічі.
Напевно, Зеленський хотів би дорікнути Путіну, що він порушив «правила» починаючи з домовленостей Зе з Патрушевим в Омані. Напевно висловив би невдоволення тим, що Москва вийшла за межу домовленостей. Напевно Зе нагадав би Путіну, що він «чесно виконував» домовленості: без бою подарував сухопутний коридор від Донбасу до Криму (дозволив без бою зайняти Херсонську область, Мелітополь, Бердянськ, оточити Маріуполь, дозволити подачу води до Криму). Звичайно, це мої припущення (істину можливо вдастся встановити по слідстві після перемоги, але підготовку до цього потрібно здійснювати невідкладно). Проте ці припущення грунтуються на незаперечних фактах:
- розмінування комунікацій на виході з Криму і на Херсонщині було? - Було;
- вільний вихід аж до Маріуполя з Криму був? - Був;
Про що вів перемовини Єрмак з Козаком аж до початку широкомасштабної війни, готуючи порядок денний до зустрічі двох президентів? Що, Путін підвів вийшовши за рамки домовленостей?
Маємо справу справу з фактом зради, що веде наверх. Хіба ця очевидна зрада могла відбуватися без відома Зеленського? Не допускаю! І вся ця зрада коштує великої крові і трагедії Маріуполя. Зеленському зійшов з рук без наслідків Оман, злив операції по вагнерівцях. Досі керує Єрмак і залишається на своїх місцях в офісі Зе зграя цих покидьків і аферистів типу татарових, демченків, подоляків, арестовичів, нікуди не ділася «висококваліфікована» команда переговірників арахамій - чалого і т.д.
Пора зупинити Зеленського, бо якщо будемо закривати очі на його витівки, то він ще може чимало натворити лиха. Нарешті пора заборонити йому розпатякування про переговори з Путіном до перемоги.
І на останок: честі не робить тим військовим, які виконали злочинний наказ про вільний пропуск московських орд з Криму на суходіл.
Головнокомандуючому В.Залужному побажаймо більше самостійності і рішучості в прийнятті рішень.
Степан Хмара .