Информация о потребностях Украины должна быть в новостях всех государств, которые важны для нас, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что решение о нефтяном эмбарго является первоочередным, ведь оккупанты должны ощущать повышение цены войны для РФ.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе, как и всегда, будет много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое - оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и чтобы уже начинать восстановление разрушенного Россией. Также работаем для усиления санкций против России. Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, ограничивающие связи России с миром.

Оккупанты должны чувствовать повышение цены войны для них, чувствовать постоянно. Первоочередное это нефтяное эмбарго, как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов истечет. И это не изменить.

Делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к нам, Украине. Информация о наших потребностях должна быть в новостях всех государств, важных для нас. Должна быть там постоянно и каждый день", - подчеркнул президент.

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