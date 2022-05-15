Активистов, вывезенных в оккупированный Крым, удается спасать благодаря коррупции российских силовиков, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев рассказал, что украинских активистов, которых насильно вывозят в оккупированный Крым, удается возвращать в Украину благодаря коррупции российских силовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джемилев заявил в прямом эфире всеукраинского телемарафона.

"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава Богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан. Начинается от 250 долларов и выше. В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это можно. Сначала надо договариваться, надо знать, кто там стоит на посту. Не очень простая операция. Ну вот мне удалось, например, выкупить 7 человек", - отметил Джемилев.

Народный депутат пояснил, что российские оккупанты похищают украинских активистов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей и вывозят в оккупированный Крым.

Некоторое время их обычно содержат под арестом, а затем отправляют вглубь России. Хотя, по словам Джемилева, уже известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести.

Читайте также: Эрдоган предлагал властям России вывезти на корабле защитников Азовстали в Турцию, - Джемилев