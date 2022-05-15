Активистов, вывезенных в оккупированный Крым, удается спасать благодаря коррупции российских силовиков, - Джемилев
Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев рассказал, что украинских активистов, которых насильно вывозят в оккупированный Крым, удается возвращать в Украину благодаря коррупции российских силовиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джемилев заявил в прямом эфире всеукраинского телемарафона.
"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава Богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан. Начинается от 250 долларов и выше. В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это можно. Сначала надо договариваться, надо знать, кто там стоит на посту. Не очень простая операция. Ну вот мне удалось, например, выкупить 7 человек", - отметил Джемилев.
Народный депутат пояснил, что российские оккупанты похищают украинских активистов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей и вывозят в оккупированный Крым.
Некоторое время их обычно содержат под арестом, а затем отправляют вглубь России. Хотя, по словам Джемилева, уже известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Мене бісять усяки диванні рАссуждялки , про те , що хтось покірно йшов на ростріл , а мовляв не міг кинутися на охорону як фільмєцах про героїв радянщини !
На то вони й фантастичні фільми , що б була фантастика . А в реальному житті кажуть окри , захопивши магазин й наставивши калаша на охоронця й властника ... мовляв ідіть . ми вас звільняємо ... а потім стріяють їм в спину . Ось так коється !
Так хто в такий сипуації сцикло й боягуз , хто ?!
В тебе влада , в тебе збороя але ти сцишь стріляти , дивлячися в очі . Бо знаєшь , що ти , ******** , вбивця й називатися людиною не можешь . Бо й мавпа може на курок тиснути .
Не суди усіх по себе . Не суди !!!
Це 40 країн по 12 балів. Майже.
А 12 балів це максимально можливий бал. І голосувало всього 40 країн.
Представте, як Україну підтримують люди в усьому світі!