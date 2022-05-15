РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
4 125 16

Активистов, вывезенных в оккупированный Крым, удается спасать благодаря коррупции российских силовиков, - Джемилев

джемилев

Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев рассказал, что украинских активистов, которых насильно вывозят в оккупированный Крым, удается возвращать в Украину благодаря коррупции российских силовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джемилев заявил в прямом эфире всеукраинского телемарафона.

"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава Богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан. Начинается от 250 долларов и выше. В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это можно. Сначала надо договариваться, надо знать, кто там стоит на посту. Не очень простая операция. Ну вот мне удалось, например, выкупить 7 человек", - отметил Джемилев.

Народный депутат пояснил, что российские оккупанты похищают украинских активистов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей и вывозят в оккупированный Крым.

Некоторое время их обычно содержат под арестом, а затем отправляют вглубь России. Хотя, по словам Джемилева, уже известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести.

Читайте также: Эрдоган предлагал властям России вывезти на корабле защитников Азовстали в Турцию, - Джемилев

Автор: 

Джемилев Мустафа (852) Крым (26434)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
О, то про це треба всім розповісти
показать весь комментарий
15.05.2022 23:00 Ответить
+11
***** це озвучувати!? Тишком-нишком рятуйте наших і все. Зараз на московії розпочнуться перевірки, хєр кого потім врятуємо з тієї клоаки.
показать весь комментарий
15.05.2022 23:04 Ответить
+9
Це добре, але навіщр "палити контору"?
показать весь комментарий
15.05.2022 23:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, то про це треба всім розповісти
показать весь комментарий
15.05.2022 23:00 Ответить
Свинарчуки тому пример
показать весь комментарий
15.05.2022 23:06 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 23:01 Ответить
А шо робили ваші активісти у 2014? Вбили двох ваших. І що?.
показать весь комментарий
15.05.2022 23:03 Ответить
Таке враження , що Ви вірете в чаклунство й Гарі Потера .

Мене бісять усяки диванні рАссуждялки , про те , що хтось покірно йшов на ростріл , а мовляв не міг кинутися на охорону як фільмєцах про героїв радянщини !

На то вони й фантастичні фільми , що б була фантастика . А в реальному житті кажуть окри , захопивши магазин й наставивши калаша на охоронця й властника ... мовляв ідіть . ми вас звільняємо ... а потім стріяють їм в спину . Ось так коється !
Так хто в такий сипуації сцикло й боягуз , хто ?!

В тебе влада , в тебе збороя але ти сцишь стріляти , дивлячися в очі . Бо знаєшь , що ти , ******** , вбивця й називатися людиною не можешь . Бо й мавпа може на курок тиснути .

Не суди усіх по себе . Не суди !!!
показать весь комментарий
15.05.2022 23:34 Ответить
***** це озвучувати!? Тишком-нишком рятуйте наших і все. Зараз на московії розпочнуться перевірки, хєр кого потім врятуємо з тієї клоаки.
показать весь комментарий
15.05.2022 23:04 Ответить
на вид вроде умный дядька 😡
показать весь комментарий
15.05.2022 23:05 Ответить
Глядачі на євробаченні Україні дали 436 балів.
Це 40 країн по 12 балів. Майже.
А 12 балів це максимально можливий бал. І голосувало всього 40 країн.

Представте, як Україну підтримують люди в усьому світі!
показать весь комментарий
15.05.2022 23:08 Ответить
то з азовсталі теж так питання порішати
показать весь комментарий
15.05.2022 23:10 Ответить
павлік морозов відпочиває
показать весь комментарий
15.05.2022 23:13 Ответить
Це добре, але навіщр "палити контору"?
показать весь комментарий
15.05.2022 23:17 Ответить
окурок молодец... жрет водяру в Киеве, жрет все подряд ни в чем себе не отказывая... а ггде же восстание крамско-татарского народа против расийских оккупантов?
показать весь комментарий
16.05.2022 05:19 Ответить
трохи згодом, і це буле жорстко.
показать весь комментарий
16.05.2022 06:52 Ответить
Блд, тоже поражаюсь.. Щас фсб-шники прикроют нахрен все выкупалки. Нахрена трындеть лишнее?!
показать весь комментарий
16.05.2022 20:36 Ответить
 
 