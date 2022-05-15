Готовимся к наступлению РФ на Донбассе, оккупантам следует признать, что они находятся в тупике, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинский народ дожмет российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе, как-то активизировать свое движение на юге Украины. Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая "спецоперация" уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков к полному признанию ими реальности.

Что бы они ни "креативили" в Херсоне, в Мелитополе. Как бы ни изображали свою якобы "власть" в оккупированных районах Приазовья и Донбасса, их пребывание там все равно временное. Там все равно будет украинский флаг, украинский закон и украинская жизнь", - отметил президент.

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