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Новости Война
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Готовимся к наступлению РФ на Донбассе, оккупантам следует признать, что они находятся в тупике, - Зеленский

зсу

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинский народ дожмет российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе, как-то активизировать свое движение на юге Украины. Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая "спецоперация" уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков к полному признанию ими реальности.

Что бы они ни "креативили" в Херсоне, в Мелитополе. Как бы ни изображали свою якобы "власть" в оккупированных районах Приазовья и Донбасса, их пребывание там все равно временное. Там все равно будет украинский флаг, украинский закон и украинская жизнь", - отметил президент.

Читайте также: Продолжаем деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из "Азовстали", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+28
і ми ніколи не почуємо від нього жодного слова каяття або жалю за його асфальт замість оборони.

За десятки тисяч уже втрачених і напевно сотні тисяч втрачених життів українців у майбутньому через його тупість та його провину яка дорівнює зраді.

Мерзота без совісті
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15.05.2022 23:20 Ответить
+17
Глядачі в голосуванні на євробаченні дали Україні 439 балів.
12 балів дали 28 країн.
10 балів дали 8 країн.
8 балів дали 2 країни.
7 балів дала 1 країна.
Нижче семи балів ніхто не дав.
Нагадаю, 12 - це найбільший бал.

Представляєте, як нас люди в світі підтримують в цій війні проти росії!
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15.05.2022 23:18 Ответить
+14
Якщо наступають -це не "глухий кут".Глухий кут - коли відступають....
То пишуть,що Херсонщина стане частиною росії,то -що росія в глухому куті....Дость ї.....ти людям мозг,інформації ітак достатньо щоб люди самі розібрались.
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15.05.2022 23:22 Ответить
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Що б вони не "креативили" в Херсоні, в Мелітополі. Джерело:
??? Вже покреативили. Абдрістович вже прокаркав, як креативили.
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15.05.2022 23:14 Ответить
Чонгар,це сотні тисяч загинувших українців !!!)))
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15.05.2022 23:18 Ответить
КАКИЕ НАФИГ СОТНИ ТЫСЯЧ погибших украинцев????? ВЫ ЧТО ПРОВОКАТОР ИЛИ ИДИОТ???????
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15.05.2022 23:30 Ответить
ну может он с учётом отвоёвівания написал
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15.05.2022 23:40 Ответить
а может с учетом нерожденных из-за войны детей? как по мне просто троль
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16.05.2022 11:41 Ответить
Маріуполь,Херсон,Мелітополь,Бердянск,Херсонська обл.,південна частина Запорізької то разом скількі буде?? Я вже не кажу про знущанняя над мешканцями окупованих територій!!!)))
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15.05.2022 23:46 Ответить
десятки а не сотни -так что не пиши глупости
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15.05.2022 23:49 Ответить
Один Маріуполь чого вартий,хто може сказати скількі мешканців загинуло під руїнами,на вулицях???
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15.05.2022 23:53 Ответить
там если на мариуполь внимательно посмотреть-то не все разрушено ,а многие дома просто сгорели .Полностью разбитого процентов 20
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16.05.2022 00:43 Ответить
погибших в Марике много... очень! но ты знаешь сколько там сейчас жителей? они живут дальше, и многие по видимому ждали руZZкий мир!
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16.05.2022 15:14 Ответить
Якщо Люська майже полковник,то це генералісімус,не меньше,архістратіг!!!)))
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15.05.2022 23:15 Ответить
ЛІДОР!!! прошу не забувати)))
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15.05.2022 23:23 Ответить
Глядачі в голосуванні на євробаченні дали Україні 439 балів.
12 балів дали 28 країн.
10 балів дали 8 країн.
8 балів дали 2 країни.
7 балів дала 1 країна.
Нижче семи балів ніхто не дав.
Нагадаю, 12 - це найбільший бал.

Представляєте, як нас люди в світі підтримують в цій війні проти росії!
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15.05.2022 23:18 Ответить
украинцы - все поддерживают.. а ватники - какая разница
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15.05.2022 23:50 Ответить
Може хоть це путіну докаже, що він не прав, і що він знаходиться в плєну своїх заблуждєній.

Весь світ розуміє, що ця війна не справедлива. І що правда на стороні України.
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15.05.2022 23:20 Ответить
ага щас він "прозріє" і сльозно прощення попросить... не заглядуйте вбивці в очі -там миру немає..
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15.05.2022 23:25 Ответить
"путину докаже" - ты чего долпайоп ? мозг купи..
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15.05.2022 23:52 Ответить
А може, все ж, музика теж чогось варта? Чи ви думаєте, що можна було і таблицю множення монотонно промекати?
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16.05.2022 15:19 Ответить
Війна до повного визволення України та капітуляції рашки.
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15.05.2022 23:18 Ответить
а потом сюда приедут 15 миллионов кацапов, получат гражданство по праву рождения в Украине и на следующих выборах получим президентом Украины Киву или Шария
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15.05.2022 23:43 Ответить
не будет такого - кацапы будут десятки лет в своей резервации работать "на своих рудниках" для выплаты репараций ..
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15.05.2022 23:54 Ответить
нахрена кацапу работать на рудниках, если он без проблем в законном порядке в любой момент может получить гражданство Украины ?

если, конечно, родился в Украине.

а таких там миллионов 15 точно есть.
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16.05.2022 09:59 Ответить
Зважте, що повернення етнічних українців - це не найгірше майбутнє, порівняно із зменшенням кількості населення до 20 мільйонів. Але це потребуватиме належної державної політики.
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16.05.2022 15:10 Ответить
так я і кажу про повернення 15 мільйонів етнічних українців, яких 30 років промивали російськими каналами
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16.05.2022 19:43 Ответить
воно приїде, воно отримає громадянство, воно отримає право голосу

І ВОНО БУДЕ ФОРМУВАТИ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ
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16.05.2022 19:46 Ответить
Приблизно така сама ситуація в Германії. Остдойч і досі прихильні до москви. І ми клянемо їх політиків за непослідовну (на наш погляд) політику.
Так само, як у них, репатріація буде важкою, але необхідною процедурою. Якщо кацапстан буде живий, але послаблений, це потребуватиме поступової вдумливої асиміляції і розселення. А як це відбуватиметься через розпад і катастрофи на сході, матимемо швидкий і від того болісний процес гуманітарного характе.
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16.05.2022 23:25 Ответить
і ми ніколи не почуємо від нього жодного слова каяття або жалю за його асфальт замість оборони.

За десятки тисяч уже втрачених і напевно сотні тисяч втрачених життів українців у майбутньому через його тупість та його провину яка дорівнює зраді.

Мерзота без совісті
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15.05.2022 23:20 Ответить
все що в рашки "не вийшло" не завдяки діяльності зелених а наперекір.Увесь геній зеленого керівництва проявився в паливній кризі.
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16.05.2022 11:38 Ответить
Цікаві такі собі міркування диванного стратега. До Зеленського можна ставитись по-різному. Але ось є такі факти, що забезпечння ЗСУ, призначення керівництва, організація життєдіяльності у військовий час, подобається Вам це чи ні, залежить безпосередньо від діяльності саме зелених. І вони таки це все зорганізували. Так, не без помилок. Так, не без прикрих втрат. А хто не робить помилок? Мабуть той хто взагалі ніого не робить, а тільки займається розгоном зради та неприхованим критиканством. І щодо паливної кризи. У нас взагалі то війна. Потреби в паливі зросли стократно для ЗСУ, гуманітарних перевезеннь. В той же час ворог знищує інфраструктуру, сховища палива, нфтопереробні заводи ракетами. Протиповітрянна оборона робить все можливе і навіть неможливе, щоб запобігати цьому. Але вони теж не боги. Не всі ракети вдається збити. Бо у нас ППО, а не ПРО. Чому в нас немає в достатній кількості засобів ППО та ПРО питання не тільки к Зеленському, а й к усім попереднім урядам. І тим не менш спротив ворогові триває і життєдіяльність країни забезпечується.
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16.05.2022 11:52 Ответить
Ты специально пишешь так много текста в стиле российских СМИ, чтобы тебе не ответили ?
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16.05.2022 19:49 Ответить
О, Вован, опять в камментах зраду разгоняешь, не жалеешь ты себя, просто горишь на работе.
Тебя еще сегодня не посылали ? Исправляюсь, Вован иди на **й !
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16.05.2022 11:05 Ответить
Я так зрозумів що ти один із Петіних?
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16.05.2022 15:42 Ответить
🤝😰😠
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16.05.2022 16:59 Ответить
поменше провокаційноі болтовні побільше дій
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15.05.2022 23:22 Ответить
Якщо наступають -це не "глухий кут".Глухий кут - коли відступають....
То пишуть,що Херсонщина стане частиною росії,то -що росія в глухому куті....Дость ї.....ти людям мозг,інформації ітак достатньо щоб люди самі розібрались.
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15.05.2022 23:22 Ответить
Який "глухий кут"? Тільки сьогодні з ранку, згідно з DeepStateMAP:

16.05.2022 00:20

ЗСУ вийшли до державного кордону на https://deepstatemap.live/#11/50.1951/36.6106 північ від Харкова . Ворог захопив https://deepstatemap.live/#12/49.0119/37.3442 Довгеньке.

16.05.2022 11:24

Ворог захопив https://deepstatemap.live/#12/49.0279/37.7092 Дробишеве і надалі намагається просуватися в бік Лиману.

І це не просто рандомні села, це чергові кілька кілометрів ближче до Слов'янська і Краматорська. Скидається на те, що все ж таки завдання віддати Донбас у межах кордонів областей - було отримано і повільно, але виконується нашими кротярами... А писали, що наші навпаки навіть контр-атакують під Ізюмом

Так, пишу не з окопа, поки що(як доречі і десь 98% чоловіків України). Але це не дає жодних прав нашим очільникам так нагло і тупо брехати(самі - не в окопах в решті решт ), скоро зєля дійде до анекдотів: ворог ганебно просувається вперед, а ми героїчно відступаємо.
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16.05.2022 12:12 Ответить
Та ні, ми вимерзли без кацапського газу ще взимку 2014-2015. А кацапи зараз воюють зі своєю алкогольною галюцінацією. Вивчай, краще, нашу історію - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513 Зазнач, навіть не друга, а найсильніша армія тогочасного світу.
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16.05.2022 15:35 Ответить
Не "народ дотисне" окупанта, а українська армія розхерачить. Чи язик не повертається подякувати бійцям і керівництву армії, які ціною життя виправляють всі ваші пройоби?
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15.05.2022 23:29 Ответить
які ціною життя виправляють всі ваші пройоби

всі неможливо виправити
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15.05.2022 23:51 Ответить
перемога у війні надає таку можливість
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16.05.2022 00:00 Ответить
кирдык мокшам...буба вторую кофту выставит на аукцион.
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15.05.2022 23:29 Ответить
хватить вже язиком молоти куйзнашо , "генералісімус" млять...
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15.05.2022 23:30 Ответить
///

Видео как наши военные вышли на границу с расией.
Ждем новых видео вдоль всей временно оккупированной границы Украины!

https://t.me/ukraine_ukrainy/2138
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15.05.2022 23:31 Ответить
Могли бы перепрыгнуть ров! Вот на болотах вой начался
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15.05.2022 23:35 Ответить
Путлер капут...
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15.05.2022 23:43 Ответить
воистину капут..
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16.05.2022 00:13 Ответить
Украине давно капут. Если открывают границы перед наступлением врага, фактически,, сливают ,, страну. Украина побеждает только благодаря подвигам народа, армии. Что бы Украина была для наших детей нужно узнать и наказать - кто убрал минные поля, пустил за 3 часа в Херсон, Мелитополь, Мариуполь, да ив Киеве уже были. Пока не узнаем кто и не повесим - нам капут. А @издеть и раздавать медали можно и обезьяна из зоопарка.Также - почему армии доставались крохи( и те воровали) а все деньги из бюджета шли команда Коломоича. Хорошо хоть сейчас американцы назначают инспектора , украли бы всю помощь.
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16.05.2022 07:15 Ответить
Виталя, ты тоже пристраивайся к Вовке из комментаиев выше и кораблю, русскому военному.
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16.05.2022 11:08 Ответить
Вот простой вопрос. Если армии доставались и достаются крохи и все ак плохо, то чем армия воюет? И минные поля наверное непосредственно Зеленский убрал и пустил за три часа в Херсон. И кто Вам сказал что причины этого не расследуются? И не стоит считать, что у нас все прям американцы и делают и контролируют. У нас вообще какой-то пиетет перед заграницей исторически сложился. Как будто они не люди а прям боги непогрешимые. Простой пример - много американцы наинспектировали и наконтролировали в Афганистане. Аж нифига по сути.
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16.05.2022 12:06 Ответить
Оце сильна заява ЗЕ(бо не втік).Готуємось до наступу (рф на Донбасі).Зараз я покажу карту,як і де розташовані наші ЗСУ,щоб дати переможну відсіч).Більше сказати нічого,одні матюки.
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16.05.2022 08:02 Ответить
Зеленский должен победить, а потом народ с ним разберется внутри Украины.

Скорей всего, он уйдет, как Голда Меер, после победы в войне Судного дня 1973, ушла в поста руководителя Израиля из-за больших потерь в начале той войны.
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16.05.2022 12:48 Ответить
Його прийдеться підсрачниками виганяти...сам не піде.
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16.05.2022 14:34 Ответить
Зеленський нікому нічого не винний. Хіба забули?
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16.05.2022 15:07 Ответить
 
 