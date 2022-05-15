К нам можно импортировать газ через LNG-терминалы Греции, Хорватии, Польши и Литвы, - Макогон
Уже сейчас в Украину можно импортировать газ из LNG-терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Он отметил, что сейчас происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через газотранспортную систему Украины.
"Более 1 млн. м куб. в сутки. Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы", - подчеркнул Макогон.
Он рассказал, что "оператор ГТС Украины за прошлый год удвоил объем гарантированных мощностей в Украину, которые составляют 54 млн м3 в сутки - были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн за сутки с 27 млн)".
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вкраденихгазових свердловин та розвідувальних родовищ?
Коли буде автоматичний облік всього добутого газу? Коли українці будуть розуміти справжню собівартість видобутку? Коли почнеться нарощування власної добичі? Коли у народа буде справедлива ціна на ресурси, гарантована Конституцією?
Вот нужна путинская война, чтобы наконец, этот нафтогазовый маразм поломать.
- по-другому они не успокоятся.