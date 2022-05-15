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Новости Газовая война
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К нам можно импортировать газ через LNG-терминалы Греции, Хорватии, Польши и Литвы, - Макогон

макогон

Уже сейчас в Украину можно импортировать газ из LNG-терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что сейчас происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через газотранспортную систему Украины.

"Более 1 млн. м куб. в сутки. Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы", - подчеркнул Макогон.

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Он рассказал, что "оператор ГТС Украины за прошлый год удвоил объем гарантированных мощностей в Украину, которые составляют 54 млн м3 в сутки - были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн за сутки с 27 млн)".

Автор: 

LNG-терминал (7) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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у Украины свой газ 20млр. в год но его продают а покупают в 50раз дороже
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15.05.2022 23:28 Ответить
А коли вже ми зробимо перевірку приватизованих за безцінь вкрадених газових свердловин та розвідувальних родовищ?
Коли буде автоматичний облік всього добутого газу? Коли українці будуть розуміти справжню собівартість видобутку? Коли почнеться нарощування власної добичі? Коли у народа буде справедлива ціна на ресурси, гарантована Конституцією?
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15.05.2022 23:55 Ответить
Золотые слова.
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16.05.2022 10:15 Ответить
А сами раз в неделю отправляют из Измаила пару барж LNG на Румынию.
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16.05.2022 06:26 Ответить
Украине вполне хватает СОБСТВЕННОГО газа, чтобы не бояться никаких холодных зим, но нам будут навязывать ненужный экспорт сжиженного.
Вот нужна путинская война, чтобы наконец, этот нафтогазовый маразм поломать.
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16.05.2022 09:37 Ответить
Надо расхерачить всё хозяйство Фирташей, Ахметовых, Пинчуков
- по-другому они не успокоятся.
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16.05.2022 09:41 Ответить
 
 