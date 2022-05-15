15 женщин-военнослужащих погибли на "Азовстали" с начала войны, - заместитель командира полка "Азов" Паламарь

Среди украинских военных, погибших за время полномасштабной войны на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, было 15 женщин.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь (Калина), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"За этот период здесь, на территории завода, погибли 15 военнослужащих-женщин. Это деловоды, повара, (представительницы) тыловых организаций, медики, психологи. 15 женщин", - сказал он.

Говоря о потерях украинских военных на "Азовстали", Паламарь 8 мая сказал, что количество погибших не будет озвучивать, но речь идет о сотнях людей.

"Раненых - примерно 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших", - добавил он.

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