За сутки 15 мая уничтожены 2 вертолета, 7 беспилотников и 2 крылатых ракеты, наша авиация нанесла удар по переправе на Ингульце, - Воздушные Силы

15 мая Воздушные Силы ВСУ поразили 11 воздушных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "15 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносит очередное поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец.

Истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колоннам вражеской техники.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 15 мая сбили две крылатые ракеты, три БПЛА "Орлан-10" и вертолет Ка-52.

Противовоздушной обороной Сухопутных войск и поражен вертолет Ми-28 и четыре БПЛА "Орлан-10".

Всего за сутки поражено 11 воздушных целей: 2 вертолета (Ка-52, Ми-28); 7 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты".

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