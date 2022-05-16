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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки 15 мая уничтожены 2 вертолета, 7 беспилотников и 2 крылатых ракеты, наша авиация нанесла удар по переправе на Ингульце, - Воздушные Силы

гелікоптер

15 мая Воздушные Силы ВСУ поразили 11 воздушных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "15 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносит очередное поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец.

Истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колоннам вражеской техники.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 15 мая сбили две крылатые ракеты, три БПЛА "Орлан-10" и вертолет Ка-52.

Противовоздушной обороной Сухопутных войск и поражен вертолет Ми-28 и четыре БПЛА "Орлан-10".

Всего за сутки поражено 11 воздушных целей: 2 вертолета (Ка-52, Ми-28); 7 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты".

Читайте: Захватчики вывели в Черное море два корабля с ракетами и десантные катера

Автор: 

беспилотник (3852) крылатые ракеты (890) вертолёт (1111) Воздушные силы (2474)


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Топ комментарии
+13
Где белгородцы, почему не встречают с цветами освободителей?
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16.05.2022 00:54 Ответить
+11
Честь і хвала нашим славним та мужнім Воінам 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.05.2022 00:50 Ответить
+5
малоросам не до этого. На белгороде опять бавовна.
https://t.me/belgorod_informant/405

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16.05.2022 01:05 Ответить
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Где белгородцы, почему не встречают с цветами освободителей?
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16.05.2022 00:54 Ответить
малоросам не до этого. На белгороде опять бавовна.
https://t.me/belgorod_informant/405

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16.05.2022 01:05 Ответить
У чаті жорстка бійня. )
українці ****** малоросів та підарашок у всі дірки )
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16.05.2022 01:39 Ответить
у них новый тренд - в огородах окопы копают и блиндажики строят.
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16.05.2022 01:16 Ответить
Красені!
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16.05.2022 07:07 Ответить
Честь і хвала нашим славним та мужнім Воінам 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.05.2022 00:50 Ответить
Коли вже су-57 будуть?
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16.05.2022 00:50 Ответить
В одно время с Т-14 Армата - никогда,ввиду отсутствия таковых( и то и другое "парадное").
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16.05.2022 00:57 Ответить
та да, клавиши рядом. Я тоже часто промахиваюсь по букве "ш".
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16.05.2022 01:20 Ответить
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16.05.2022 05:05 Ответить
Сьогодні в Чорнобаївці вже 20:0 (накрили склад ***********, хлопОк був ефектний)! 💥🔥👀
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16.05.2022 01:10 Ответить
Росiйська дуристь неперевершенна.
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16.05.2022 03:31 Ответить
Повітряні сили, ви неймовірні! Бачимо вас з балконів А от звук двигунів реактивних на наднизьких висотах в багатоповерховій забудові - це жахливіше за вибух ракети і мерзенніше сирени повітряної тривоги разом взятих. Лячно, ніяк не звикну.
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16.05.2022 05:13 Ответить
Тобто ситуація на окупованій правобережній частині Херсонської області така, що ЗСУ вимушені не звільняти незрозуміло яким чином захоплену ворогом територію, а вдаватися до таких крайніх засобів оборони, як підрив мостів.
Не бачу тут гарних новин.
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16.05.2022 09:01 Ответить
 
 