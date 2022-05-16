Партия Шольца проигрывает выборы в важной для себя немецкой земле – Северном Рейне-Вестфалии
Социал-демократическая партия Германии проигрывает региональные выборы в Северном Рейне-Вестфалии, традиционно поддерживающем левые силы
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Billd.
По предварительным оценкам, партия канцлера Олафа Шольца СДПГ набирает около 27%, в то время как христианские демократы – около 65%.
ХДС возглавила эту землю после выборов 2017 года. Однако до этого несколько десятилетий там побеждали социал-демократы.
Вот почему победа в этом регионе называлась "тестом на лидерство" для Олафа Шольца. Это стало важным после поражения социал-демократов в Шлезвиг-Гольштейне.
Победа ХДС должна была доказать претензии нового лидера "партии Меркель" Фридриха Мерца на канцлерство.
Христианские демократы не смогут повторить формат коалиции с "Свободными демократами", рейтинг которых упал с 12,5% до 5,5%.
Таким образом, судьба коалиции в земле будет зависеть от "зеленых".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нам важливіші наші ЗЕпідараси!
5000 плохих шлемов назад Шольцу?
договорняками заменять.
Тяжело.В какое ЕС собираются те,кто не знает,что такое законы?
Христианские демократы набрали не 65%, а 35.7%. СПДГ потеряла 8%, но всё равно набрала чуть больше четверти всех голосов. На третьем месте Зелёные с 18% - втрое больше, чем на предыдущих выборах. Сильно потеряли, но, к несчастью, остались в ландтаге с 5.7% путинфершееры АдГ.
Сейчас будет формироваться коалиция. Наиболее вероятные: "Ямайка" = "чёрно-жёлто-зелёные", т.е. ХДС + Свободные + Зелёные; либо, как в бундестаге, "Светофор" = "красно-жёлто-зелёные", с СПДГ вместо ХДС. Впрочем "чёрно-зелёная" коалиция тоже возможна, и она была бы целиком про-украинская.