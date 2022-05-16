Партия Шольца проигрывает выборы в важной для себя немецкой земле – Северном Рейне-Вестфалии

Социал-демократическая партия Германии проигрывает региональные выборы в Северном Рейне-Вестфалии, традиционно поддерживающем левые силы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Billd.

По предварительным оценкам, партия канцлера Олафа Шольца СДПГ набирает около 27%, в то время как христианские демократы – около 65%.

ХДС возглавила эту землю после выборов 2017 года. Однако до этого несколько десятилетий там побеждали социал-демократы.

Вот почему победа в этом регионе называлась "тестом на лидерство" для Олафа Шольца. Это стало важным после поражения социал-демократов в Шлезвиг-Гольштейне.

Победа ХДС должна была доказать претензии нового лидера "партии Меркель" Фридриха Мерца на канцлерство.

Христианские демократы не смогут повторить формат коалиции с "Свободными демократами", рейтинг которых упал с 12,5% до 5,5%.

Таким образом, судьба коалиции в земле будет зависеть от "зеленых".

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