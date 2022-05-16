РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8364 посетителя онлайн
Новости
9 826 32

Партия Шольца проигрывает выборы в важной для себя немецкой земле – Северном Рейне-Вестфалии

шольц

Социал-демократическая партия Германии проигрывает региональные выборы в Северном Рейне-Вестфалии, традиционно поддерживающем левые силы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Billd.

По предварительным оценкам, партия канцлера Олафа Шольца СДПГ набирает около 27%, в то время как христианские демократы – около 65%.

ХДС возглавила эту землю после выборов 2017 года. Однако до этого несколько десятилетий там побеждали социал-демократы.

Вот почему победа в этом регионе называлась "тестом на лидерство" для Олафа Шольца. Это стало важным после поражения социал-демократов в Шлезвиг-Гольштейне.

Победа ХДС должна была доказать претензии нового лидера "партии Меркель" Фридриха Мерца на канцлерство.

Христианские демократы не смогут повторить формат коалиции с "Свободными демократами", рейтинг которых упал с 12,5% до 5,5%.

Таким образом, судьба коалиции в земле будет зависеть от "зеленых".

Также читайте: Германия поддержит Украину на пути в ЕС, но по четким критериям, - Шольц

Автор: 

Германия (7099) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Будь-якому кловану так і треба.
показать весь комментарий
16.05.2022 01:31 Ответить
+14
Якось *****, там всі одним миром мазані підераси.
Нам важливіші наші ЗЕпідараси!
показать весь комментарий
16.05.2022 01:37 Ответить
+13
Так и нужно этому клоуну.
показать весь комментарий
16.05.2022 01:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так и нужно этому клоуну.
показать весь комментарий
16.05.2022 01:27 Ответить
Будь-якому кловану так і треба.
показать весь комментарий
16.05.2022 01:31 Ответить
Якось *****, там всі одним миром мазані підераси.
Нам важливіші наші ЗЕпідараси!
показать весь комментарий
16.05.2022 01:37 Ответить
пля чему ты радуешься что победила Меркель? головой думай а не шольцом
показать весь комментарий
16.05.2022 05:14 Ответить
payback time...
показать весь комментарий
16.05.2022 01:34 Ответить
Погнался за двумя зайцами. Там где либеральная демократия - это не работает)
показать весь комментарий
16.05.2022 01:39 Ответить
Так этому ****** и надо
показать весь комментарий
16.05.2022 01:43 Ответить
идиоты - чему вы радуетесь ? победила партия меркельши
показать весь комментарий
16.05.2022 05:13 Ответить
Буде наука іншим невпевненим пуйлолизам ....
показать весь комментарий
16.05.2022 10:31 Ответить
Я розумію, що "так йому й треба", але який зиск нам з цього? Хтось знає, переможці будуть краще за Шольца?
показать весь комментарий
16.05.2022 02:08 Ответить
Земля в зовнішній політиці нічого не вирішує, але тиск на канцелярію посилить дуже дійсно, бо це - найпотужій субʼєкт в Німеччині.
показать весь комментарий
16.05.2022 02:31 Ответить
там той тиск можливий мабуть буде тільки в інтересах кремля, бо перемогла в цій землі партія Меркельши.
показать весь комментарий
16.05.2022 03:10 Ответить
кремлівське бабло токсичне, як золото леприконів
показать весь комментарий
16.05.2022 02:09 Ответить
чего чего токсичне ? так победила партия меркель
показать весь комментарий
16.05.2022 05:15 Ответить
Кремлівців в Бонні легко визначити - їх призвіща починаються на "Ш"
показать весь комментарий
16.05.2022 02:58 Ответить
а на "Мэ" ?
показать весь комментарий
16.05.2022 05:16 Ответить
Когда там Украина откажется от покупки агресорского газа и вернёт
5000 плохих шлемов назад Шольцу?
показать весь комментарий
16.05.2022 05:02 Ответить
сразу после трепанации черепа твоему путлеру
показать весь комментарий
16.05.2022 05:17 Ответить
Якого агресорського газу? https://www.epravda.com.ua/rus/projects/gazpravda/2021/11/29/680209/ https://www.epravda.com.ua/rus/projects/gazpravda/2021/11/29/680209/

показать весь комментарий
16.05.2022 06:26 Ответить
Ну как можно 73%объяснить, что такое закон и что их выполнять нужно,а не
договорняками заменять.
Тяжело.В какое ЕС собираются те,кто не знает,что такое законы?
показать весь комментарий
16.05.2022 06:04 Ответить
Тобі, схоже, марно щось пояснювати, бо ти швейцарську так і не вивчив.
показать весь комментарий
16.05.2022 06:29 Ответить
а ти прям іксперд... вали на рашасру і там смерди
показать весь комментарий
16.05.2022 06:06 Ответить
Самая проукраинская партия в Германии - это die Grünen (Зелёные). За ней идёт CDU (Христианско-демократический союз), лидер которой критиковал Шольца за нерешительность в предоставлении оружия. Именно эти партии победили, и это хорошо. SPD (социал-демократическая партия) - ни рыба, ни мясо. Именно её представителями являются Штайнмайер и Шольц. Но есть у Украины и явные враги - это леваки die Linke и правые AfD. Они наиболее популярны в бывшей ГДР, которая с одной стороны как жертва коммунистов тяготеет к левачеству, а с другой тяготеет к правым как реакция на коммунистическую оккупацию и чувство неполноценности по отношению к американцам. Две последние - это главные друзья наших врагов.
показать весь комментарий
16.05.2022 06:23 Ответить
He 65 a 35,7 %
показать весь комментарий
16.05.2022 07:34 Ответить
Выборы в Германии, это круговорот дерьма.
показать весь комментарий
16.05.2022 07:57 Ответить
Круговорот кацапского дерьма у тебя в голове. Никакая швейцарская действительность на этот процесс не влияет.
показать весь комментарий
16.05.2022 09:00 Ответить
Тобто переможе партія Меркель - у тупорилих ідіотів чергова радість
показать весь комментарий
16.05.2022 09:03 Ответить
Партия меркель на лету переобулась за Украину. Партия шольца тормозила - и профукала. ХДПГ при любом раскладе придётся вступать в коалицию с Зелёными, набравшими 18%, а Зелёные за Украину.
показать весь комментарий
16.05.2022 09:43 Ответить
Шольц не з чесних.За що й ляпас.
показать весь комментарий
16.05.2022 09:16 Ответить
В новости ошибка.

Христианские демократы набрали не 65%, а 35.7%. СПДГ потеряла 8%, но всё равно набрала чуть больше четверти всех голосов. На третьем месте Зелёные с 18% - втрое больше, чем на предыдущих выборах. Сильно потеряли, но, к несчастью, остались в ландтаге с 5.7% путинфершееры АдГ.

Сейчас будет формироваться коалиция. Наиболее вероятные: "Ямайка" = "чёрно-жёлто-зелёные", т.е. ХДС + Свободные + Зелёные; либо, как в бундестаге, "Светофор" = "красно-жёлто-зелёные", с СПДГ вместо ХДС. Впрочем "чёрно-зелёная" коалиция тоже возможна, и она была бы целиком про-украинская.
показать весь комментарий
16.05.2022 09:40 Ответить
Tjeperj CDU pridjetsja otkrestjitsa or Merkelshi.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:03 Ответить
 
 