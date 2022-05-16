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Стокгольм готов разрешить разногласия с Турцией по НАТО, - глава МИД Швеции Линде

нато,швеція

Стокгольм и Анкара уладят разногласия, возникшие в связи с возможным вступлением Швеции в состав НАТО. Страны продолжат вести взаимовыгодные двусторонние отношения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Швеции Анн Линде.

"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения", - заявила Линде.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Королевства подчеркнула, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией посредством двустороннего диалога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО достигнет консенсуса по вступлению Швеции и Финляндии, - Блинкен

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Берлине заявил, что турецкое правительство не возражает против расширения НАТО, однако не согласно с позицией стран, поддерживающих террористов.

Автор: 

Турция (3508) Швеция (1020) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+4
Какие такие? Тебе Швеция что то плохое сделала? Или быть может, Турция не ведет двойных стандартов?
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16.05.2022 02:18 Ответить
+4
Тільки хвора на голову людина може порівнювати лнр з Курдистаном. Курди - це древня нація зі своєю культурою, національними святинями і цінностями, що споконвіків проживає на своїйх споконвічних землях. Про лнр - додумай сам... Курди боряться за своє існування, забезпечити котре їм може лише Державність. Люба Нація реалізує себе через Державу. Турки уперто не дають їм цього зробити, фактично заперечуючи їхнє право на існування. Як кацапи щодо Українців - тільки для турків курди терористи, а для кацапів Українці - нацисти. А то, що босурмани торгуються зі шведами і фінами, шантажуючи їх питанням вступу до НАТО (точно так же, як росія цивілізований світ українським питанням) - лише видає їхню (бусурманську=кацапську) паскудну сутність.
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16.05.2022 08:32 Ответить
+2
Вовкины друзья турки и китайцы,от которых бесплатно 0 шлемов получили.
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16.05.2022 04:59 Ответить
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у запада всегда двойные стандарты.
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16.05.2022 02:09 Ответить
Какие такие? Тебе Швеция что то плохое сделала? Или быть может, Турция не ведет двойных стандартов?
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16.05.2022 02:18 Ответить
А тобі відомо, що таке "курди"? Віками ця нація була поставником "башибузуків" - нерегулярної кінноти, в турецькій армії Це були "бандити на службі держави" І так вони і жили - бандитствуючи Це був їх образ життя - від війни до війни Жить спокійним мирним життям їм не подобалося Між війнами вони займалися контрабандою, грабунками території суміжних держав (тієї ж Персії, Грузії, Вірменії, Азербайджану Викрадали людей і продавали на невільничих ринках ) Зараз вони продовжили своє напівкримінальне життя, трішки "змінивши пріорітети" - додалася наркоторгівля В 50-ті роки СРСР підігрів їх націоналістичні настрої, "прикормив" (бо цим він спричинював шкоду Туреччині як країні НАТО) Зараз просто все продовжується - бо Росія бажає "рулить" на Близькому Сході щоб не пропускать катарський газ у Європу А туреччині теж газ катарський потрібен То як турки повинні на це реагувать? А щодо "власної країни курдів" - ти ЛДНР бачив? "Сектор Газа"? Оте саме буде і в "державі курдів"
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16.05.2022 06:41 Ответить
Тільки хвора на голову людина може порівнювати лнр з Курдистаном. Курди - це древня нація зі своєю культурою, національними святинями і цінностями, що споконвіків проживає на своїйх споконвічних землях. Про лнр - додумай сам... Курди боряться за своє існування, забезпечити котре їм може лише Державність. Люба Нація реалізує себе через Державу. Турки уперто не дають їм цього зробити, фактично заперечуючи їхнє право на існування. Як кацапи щодо Українців - тільки для турків курди терористи, а для кацапів Українці - нацисти. А то, що босурмани торгуються зі шведами і фінами, шантажуючи їх питанням вступу до НАТО (точно так же, як росія цивілізований світ українським питанням) - лише видає їхню (бусурманську=кацапську) паскудну сутність.
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16.05.2022 08:32 Ответить
Відлипни віз кацапських зомбоЗМІ нарешті і перестань верзти херню
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16.05.2022 09:07 Ответить
Які іще претензії у вас синособак до запада?
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16.05.2022 09:06 Ответить
Вовкины друзья турки и китайцы,от которых бесплатно 0 шлемов получили.
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16.05.2022 04:59 Ответить
Турция и Китай что-то должны Украине? Да еще и бесплатно?
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16.05.2022 08:03 Ответить
Ні друзі вашого ***** нам нічого не далжни. І ми це запам'ятаємо...
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16.05.2022 09:08 Ответить
Хитрий лис Эрдоган на двух стульях одной жопой сидит. И с НАТО дружит, и московитам корабли на турецких верфях до сих пор строит. Тот судно, что он предложил для Мариупольского Азова, сам и сдаст кацапским подлодкам. Босфор он как бы перекрыл, а на гражданских судах военную технику путлера пропускает, зерно наше тоже помогает воровать.
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16.05.2022 11:27 Ответить
Pro kurdov terroristov snachala nado napominatj anglichanam. Kotorije poslje pervoi mirovoi prosto podelilji blizhnij vostok lineikoi. Ne smotrja na realnije territoriji narodov i religij tam. Pustj eto onji teperj s Erdoganom torguetsja. A shvedi i finni tam vobsche njepricom.
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16.05.2022 11:55 Ответить
 
 