Стокгольм готов разрешить разногласия с Турцией по НАТО, - глава МИД Швеции Линде
Стокгольм и Анкара уладят разногласия, возникшие в связи с возможным вступлением Швеции в состав НАТО. Страны продолжат вести взаимовыгодные двусторонние отношения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Швеции Анн Линде.
"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения", - заявила Линде.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Королевства подчеркнула, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией посредством двустороннего диалога.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Берлине заявил, что турецкое правительство не возражает против расширения НАТО, однако не согласно с позицией стран, поддерживающих террористов.
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