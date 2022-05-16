Стокгольм готов разрешить разногласия с Турцией по НАТО, - глава МИД Швеции Линде

Стокгольм и Анкара уладят разногласия, возникшие в связи с возможным вступлением Швеции в состав НАТО. Страны продолжат вести взаимовыгодные двусторонние отношения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Швеции Анн Линде.

"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения", - заявила Линде.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Королевства подчеркнула, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией посредством двустороннего диалога.

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Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Берлине заявил, что турецкое правительство не возражает против расширения НАТО, однако не согласно с позицией стран, поддерживающих террористов.