На Запорожском направлении противник производил огненное поражение украинских войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были попытки вести контрбатарейную борьбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Запорожской ОВА.

В сообщении говорится: "Враг продолжает инженерное оборудование занятых позиций.

На днях военные горно-штурмовой Закарпатской бригады во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края совершили огневую атаку позиций российской армии, в результате чего враг был вынужден убегать, бросив практическое невредимое БМП-3 с полным боекомплектом мины, огнемет). Сегодня военные Сил обороны обезвредили еще одну БМП-3 с полным боекомплектом.

Российские военные в Орехове артударами повредили три отделения местной больницы и храм религиозной общины.

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Вчера, 14 мая, на протяжении всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру. В результате вооруженной атаки россиян повреждены жилые дома местных. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены. Также повреждены придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения. Информации о пострадавших не поступало.

В селе Малая Токмачка Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов оккупантами было повреждено хозяйственное здание на территории Ореховского исправительного учреждения. Российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Полог, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений около полутора метров. Таким образом, россияне отрезали село, а также транспортное сообщение между Пологами и Гуляйполем.

Между коллаборантами и оккупантами начинаются серьезные недоразумения. Они не хотят уступать первенство друг другу. Известный запорожцам предатель Рогов обвинил самоназначенного "губернатора" Балицкого в том, что из-за него "потерялись по дороге" из Москвы в Мелитополь обещанные выплаты по 10 000 рублей к 9 мая".