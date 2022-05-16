Журналистам пока не разрешают работать в Раде из-за высокой степени опасности, - Стефанчук
Парламентские журналисты пока не смогут вернуться на работу в стенах Верховной Рады, поскольку это связано с высоким уровнем опасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью Укринформу.
"Аппарат Верховной Рады обратился к специальным структурам, которые могут сообщить об уровне безопасности или опасности пребывания в парламенте, относительно того, можем ли мы уже возвращать журналистов. Еще не все ответили, но из тех поступивших ответов могу сказать, что на сегодняшний день существует высокий уровень опасности возвращения журналистов в Верховную Раду", - отметил спикер украинского парламента.
В то же время он заверил: как только уровень безопасности будет нормализован, ВР вернется к традиционной деятельности с участием парламентских журналистов.
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Журналисты должны доводить до народа нормальным языком, то, что вы там напридумали.
Или то, что вам сказали придумать. И, как всегда, в таком случае, возникают мысли: или там из
депутатов мало кто есть, т.е. укрываются где то не в Украине, в безопасности, либо проводят
какие то подозрительные указы голосованием из трёх человек( как когда то тройки решали),
либо бомбят враги целенаправленно именно нашу Раду, и там опасно для всех. А что там охраны
нет, часть Армии не охраняет? Нужно раздать всем каски и бронежилеты, можно и автоматы.
А ещё лучше всем на фронт, там люди важнее, нужно там Родину защищать, а указы примут
без голосования, всё равно спускаются сверху. Толку то, и огромные средства сЪэкономятся
для Армии, а то просим у всего мира.