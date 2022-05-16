Журналистам пока не разрешают работать в Раде из-за высокой степени опасности, - Стефанчук

Парламентские журналисты пока не смогут вернуться на работу в стенах Верховной Рады, поскольку это связано с высоким уровнем опасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью Укринформу.

"Аппарат Верховной Рады обратился к специальным структурам, которые могут сообщить об уровне безопасности или опасности пребывания в парламенте, относительно того, можем ли мы уже возвращать журналистов. Еще не все ответили, но из тех поступивших ответов могу сказать, что на сегодняшний день существует высокий уровень опасности возвращения журналистов в Верховную Раду", - отметил спикер украинского парламента.

В то же время он заверил: как только уровень безопасности будет нормализован, ВР вернется к традиционной деятельности с участием парламентских журналистов.

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