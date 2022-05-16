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Журналистам пока не разрешают работать в Раде из-за высокой степени опасности, - Стефанчук

стефанчук

Парламентские журналисты пока не смогут вернуться на работу в стенах Верховной Рады, поскольку это связано с высоким уровнем опасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью Укринформу.

"Аппарат Верховной Рады обратился к специальным структурам, которые могут сообщить об уровне безопасности или опасности пребывания в парламенте, относительно того, можем ли мы уже возвращать журналистов. Еще не все ответили, но из тех поступивших ответов могу сказать, что на сегодняшний день существует высокий уровень опасности возвращения журналистов в Верховную Раду", - отметил спикер украинского парламента.

В то же время он заверил: как только уровень безопасности будет нормализован, ВР вернется к традиционной деятельности с участием парламентских журналистов.

Также читайте: ФСБ РФ сфабриковала дело против крымской журналистки Данилович: она почти две недели в СИЗО, - Денисова

Автор: 

ВР (29302) журналистика (3324) Стефанчук Руслан (661)


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Топ комментарии
+28
Та да - журналісти мабуть будуть заважати слухам народу приймати маразамтичні законопроекти чи декому гратися у тефончики з "аналтабу"
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16.05.2022 03:36 Ответить
+23
Так выдайте журналистам каски и броники с надписю "Пресса", и пусть работают.
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16.05.2022 02:57 Ответить
+17
А Люська з поганялом про"балі теж журналіст ? Стефанчук не пускає бо депутати голосують з Мартиники і з Мукачевого ац пронири порахують явку і будуть гелготати
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16.05.2022 03:39 Ответить
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Так выдайте журналистам каски и броники с надписю "Пресса", и пусть работают.
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16.05.2022 02:57 Ответить
"Парламентским" журналистам надо переходить на военные новости и вообще оборонную тематику. Как показывает война, таких толп журналисток , как было раньше, гоняющихся по коридорам ВР за нашими полу-депутатами с желанием услышать от них очередной неадекватный высер, стране не надо. И депутатов сократить с установлением за ними видеоконтроля в рабочее время, пересмотра режима их работы с сокращением выходных и отпусков, и пересмотр финансирования. Дороговато они нам за эти 30 лет обошлись, а толку как от козла молока
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16.05.2022 03:19 Ответить
Но нам надо десять советников Ермака и Монастырского. Зачем нам депутаты? Лучше пусть будут говорящие головы приближенных к императору.
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16.05.2022 03:33 Ответить
Гниды зелёные , душат СВОБОДУ СЛОВА ‼️ЗАКРЫЛИ ВСЕ НЛРМАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ , а мертвечуковские и калапомойные Г+Г оккупируют все телепространство‼️ДОРОЖКОЙ ПУТЛЕРА ИДЁТЕ ,ТРИ ГОДА "ПРИСЛУГА " гундяева
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16.05.2022 10:40 Ответить
Вже бачили такі новини, відразу «прилітає». Тому, нехай краще пишуть про «борщовий набір».
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16.05.2022 06:09 Ответить
так треба було за нормальних голосувати. а не за слуг. не зрозуміло, якого народу.
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16.05.2022 08:16 Ответить
спрашивал у норота в Киеве. Говорят норм. Крест дали - тяжёлый металл, эмаль. В это году ждут Почётного Легиона. Время подарков в виде велосипедов и прочих леденцов прошло. Главное, чтобы Украина свою функцию исполняла, а что тут у нас внутри, и куда каким журналистам можно ходить, и куда каким нельзя - это пофиг.
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16.05.2022 11:16 Ответить
Та да - журналісти мабуть будуть заважати слухам народу приймати маразамтичні законопроекти чи декому гратися у тефончики з "аналтабу"
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16.05.2022 03:36 Ответить
А Люська з поганялом про"балі теж журналіст ? Стефанчук не пускає бо депутати голосують з Мартиники і з Мукачевого ац пронири порахують явку і будуть гелготати
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16.05.2022 03:39 Ответить
Працювати в раді. Роботяги млять. Шо одні шо другі
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16.05.2022 04:46 Ответить
Приховують всі свої антинародні рішення
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16.05.2022 05:49 Ответить
щоб журнашлюхи не заложили дупутатів
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16.05.2022 06:04 Ответить
вру це ганьба України(
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16.05.2022 06:23 Ответить
ДВІ! Зелені та ЗАЖОПЕРИ. І хоча ОПЗЖ заборонена,, всі її члени залишаються депутатами ВР
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16.05.2022 06:41 Ответить
Високий рівень небезбеки в Раді- це ви-***... зе-лені!
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16.05.2022 06:29 Ответить
чергова брехня від зелених. Слуги наріду про безпеку журналістів турбуються ? Просто "зелені обиранці" не хочуть щоб Ради вісвітлювалась як вона є. Тому й блокують опозіційни канали як "Прямий!", "Еспресо" та "5-й"
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16.05.2022 06:38 Ответить
Причина запрета в другом. За время войны расценки выросли, и они теперь табу.
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16.05.2022 06:53 Ответить
Піздят!
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16.05.2022 06:58 Ответить
На фронті немає небезпеки , вона у ВР (але від прийнятих рішень депутатів). Чергова хуцпа від слуг.
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16.05.2022 07:19 Ответить
Коливан, не бреши. ви вже зовсім там показилися, як видно. нічого, лава підсудних вас очікує.
і всі ваші секрети ми дізнаємось.
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16.05.2022 08:15 Ответить
Стефанчук(хряк,в сраці зе) Ти спочатку форму захисну воєнну зніми,і не піарся.А проводити засідання ВР,можна і під ВР,там є підземний перехід аж до Кабміна,з виходом на станцію метро,він же одночано являється і бомбосховищем.Постате стільці і прцюйте 24/7,бо в країні війна,а ви два місяці ***** не робите,просто саботуєте,порозїзджались по Закарпатській,Лвівській,Волинскій ********,пристроїлись в місцевих тероборонах,і *** валяєте.Ви курви не спроможні,даже Закон про заборону УПЦ МП,прийняти.У вас в Київській Печерській Лаврі ФСБшний філіал. Вас сук к ****** матері,не розганяти треба,а притягувати до відповідальності,за дезертирство в воєний час,і судити.
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16.05.2022 08:17 Ответить
Що, навіть придворних журнашлюх медведчука не допустять, що каналом Рада заправляють?
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16.05.2022 09:10 Ответить
та взагалі заборонити тих клятих журналістів , хоча б на військовий час заважають приймати такі важливі рішення для слуг народу , тільки каса пішла...
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16.05.2022 09:29 Ответить
Щось неадекватне бовкнув , На лінії фронта журналісти працюють і нормально , а в ВРУ - небезпечно ! Він кого тут за дурнів тримає ?
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16.05.2022 09:49 Ответить
існує високий рівень небезпеки повернення журналістів до Верховної Ради - бо люди взнають всю правду.
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16.05.2022 10:13 Ответить
як же ж це зручно виправдовувати наступ на свободу інформації небезпекою та війною!
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16.05.2022 10:17 Ответить
Вот это номер! Оказывается, в Верховной Раде небезпечно. А на фронте безпечно?
Журналисты должны доводить до народа нормальным языком, то, что вы там напридумали.
Или то, что вам сказали придумать. И, как всегда, в таком случае, возникают мысли: или там из
депутатов мало кто есть, т.е. укрываются где то не в Украине, в безопасности, либо проводят
какие то подозрительные указы голосованием из трёх человек( как когда то тройки решали),
либо бомбят враги целенаправленно именно нашу Раду, и там опасно для всех. А что там охраны
нет, часть Армии не охраняет? Нужно раздать всем каски и бронежилеты, можно и автоматы.
А ещё лучше всем на фронт, там люди важнее, нужно там Родину защищать, а указы примут
без голосования, всё равно спускаются сверху. Толку то, и огромные средства сЪэкономятся
для Армии, а то просим у всего мира.
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16.05.2022 10:18 Ответить
Брешуть!
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16.05.2022 10:20 Ответить
Так, брешуть! Кому цікаво - «https://www.5.ua/polityka/povernennia-u-tsyfrovyi-efir-iak-na-komiteti-vr-shukaly-vynnykh-u-vidkliuchenni-5-kanalu-priamoho-i-espreso-277381.html Стенограма засідання комітету ВР, де шукали винних у відключенні "5 каналу", "Прямого" і "Еспресо" », де цілковитий бедлам, відморозка чиновників, підпорядкованих ОПі, ЄрЗе (нехай це підпорядкування здійснюється транзитом через кабмін)
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17.05.2022 15:34 Ответить
 
 