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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал Резникову о разговоре с Шойгу

остін,ллойд

Глава Пентагона Ллойд Остин 15 мая провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер американского Минобороны Джон Кирби.

Остин рассказал украинскому визави о своем телефонном разговоре с главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу, в котором "призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и отметил важность поддержания каналов связи".

Также шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в несокрушимой поддержке суверенитета Украины, а также мер по предоставлению Киеву помощи для усиления его способностей в противодействии российской агрессии.

"Стороны договорились поддерживать тесную связь", - добавил Кирби. Украинская сторона пока не сообщала о телефонном разговоре.

Читайте: Глава Пентагона Остин призвал Шойгу прекратить огонь в Украине

Шойгу Сергей (716) Резников Алексей (1170) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+55
Не так! Американці побачили, що у "Блазня" з "блазенятами" (в тому числі і у Рєзнікова), "язик - як собачий хвіст", і вони ним теліпають, не думаючи про наслідки Тому і урізали інформування!
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16.05.2022 05:00 Ответить
+27
Мабуть дЄрмак як завжди є причиною.
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16.05.2022 04:03 Ответить
+18
заклики до Росії-це Голос волаючого в пустелі.
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16.05.2022 03:08 Ответить
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заклики до Росії-це Голос волаючого в пустелі.
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16.05.2022 03:08 Ответить
Чому розвідка США припинила надання інформації щодо високих армійських посадовців армії загарбника? Чтось чув адекватні причини?
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16.05.2022 03:11 Ответить
Х. З! Хороший вопрос❗
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16.05.2022 03:32 Ответить
Они испугались, что украинцам покажи где ***** они и его завалят. Американцы к такому пока не готовы
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16.05.2022 03:41 Ответить
Не так! Американці побачили, що у "Блазня" з "блазенятами" (в тому числі і у Рєзнікова), "язик - як собачий хвіст", і вони ним теліпають, не думаючи про наслідки Тому і урізали інформування!
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16.05.2022 05:00 Ответить
треба завжди залишати ворогу золотий міст. Сунь Цзи.
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16.05.2022 03:44 Ответить
Мабуть дЄрмак як завжди є причиною.
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16.05.2022 04:03 Ответить
Да они стали поступать как лаптеногие-это не мы
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16.05.2022 05:14 Ответить
Юрий Швец в ролике № 221 всё объяснил.
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16.05.2022 06:09 Ответить
а що воно таке оте "швец", щоб вважати його теліпання язиком за якусь достовірну інформацію, ще на гандона пошлись, чи всяких обдристовичів.
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16.05.2022 06:52 Ответить
Ну тобі мабуть на люську посилатись потрібно.
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16.05.2022 07:31 Ответить
Судя по тому что Пуйло лежит на операции, а Шойгу впервые с начала войны разговаримает с минобороны США ща спиной у Пуйла, есть шанс, что из операционной его вывезут вперед ногами.
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16.05.2022 06:23 Ответить
Разговор состоялся 14.05.2022. Сегодня 16.05, питин возможно еще и не оперировался.
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16.05.2022 10:00 Ответить
А з чого ви то взяли,в вас є джерело в Пентагоні або ЦРУ ?
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16.05.2022 07:45 Ответить
Американцы поняли, что павлин Арестович пребывая в экстазе от вздохов экзальтированных дамочек, запросто выложит у Фейгина информацию особой секретности и даже люсей не поведет.
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16.05.2022 09:56 Ответить
В них був витік інфи. Американське видання написало, що штати дають нам інформацію про місце розташування вищого військового керівництва кацапів, а також допомагало в наведенні "Нептунів"/розвідці на "Москву".
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16.05.2022 11:11 Ответить
Дивні ці розмови з агресорами та оккупантами. Виростили на свою голову мавпу з ядерною бомбою. Чим займалися всі ці роки-хрен його знає. Зате тепер займаються перевіркою власних розвідорганів за неадекватні дані.
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16.05.2022 03:11 Ответить
Не помню чтобы они так с Усамой Бен Ладеном болтали
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16.05.2022 03:15 Ответить
Не помню что бы Бенладен с ООН договаривался и отпускал гражданских как с Мариуполя
Договорняки бесплатные не бывают.
Или война или договорняки.
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16.05.2022 04:56 Ответить
И сколько ***** гражданских с Мариуполя выпустило? И в какую сторону?
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16.05.2022 06:28 Ответить
шмаркля звітувався, що всіх, але шмарклі вірити, ну таке
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16.05.2022 06:53 Ответить
Я читав що Паламар говорив що всіх цивільних, які були з ними.
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16.05.2022 11:01 Ответить
Не помню, чтобы у Бен Ладена было ЯО.
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16.05.2022 06:24 Ответить
Ха-ха. Америкоїди самі й підготували Бін Ладена, самі навчили і виплекали цього терориста. А потім щось пішло не так...
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16.05.2022 07:40 Ответить
Та ну да зато наш наполеон звісно посилено готувався до війни закатуючи бабки в будівництво доріг та інфрастуктури особливо на сході. Зараз мабуть половину того що побудували знищено тобто бабки коту під хвість. Про армію не дуже торбувався. Наступні вибори знову за вами зеленоголовими и на шашлики.
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16.05.2022 07:35 Ответить
Ой, мабуть більше. Війна продовжується, втрати і збитки лише збільшується.
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16.05.2022 07:38 Ответить
Ядерна держава, мусять.
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16.05.2022 07:36 Ответить
тільки що російські окупанти обстріяли миколаїв словом preser
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16.05.2022 05:31 Ответить
Кежугет Шайбуллин ничего не решает. Но яблочко раздора в стане врага не помешает
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16.05.2022 06:25 Ответить
пів-години і тим в джанкої, ще пів-години, і ти в Евпаторії, там мечеть, але відчувається, що вона під окупантами. не розумію як Джемільов викупає активістів.
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16.05.2022 06:28 Ответить
ніяк, а потриндіти
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16.05.2022 06:54 Ответить
З Вами все норм? Може мікроклізму?
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16.05.2022 08:02 Ответить
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16.05.2022 06:44 Ответить
Для начала почитай как партия Единая Россия образовалась и кем был шойгу. Так что там дело не в собачке
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16.05.2022 08:17 Ответить
Короткий зміст цвєї недо-новини: Ніґґа розповів Рєзнікову, що домовився домовлятись і комунікувати комунікації із путлєром.
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16.05.2022 08:20 Ответить
Тому що так працює світ, поділений на 3 зони впливу, США не просто виростили совок, і дали йому жити, вороги ворогами, але вони їм потрібні були, інакше б Буш старший не намагався зберегти СОВОК! такі контакти потрібні, вони оцінюють стан речей, стан моральний ворога, та можливості застосування зброї масового ураження, зокрема ЯЗ. це нам хіханьки-хаханьки, а в них на кону - цілий світ. українців 40 мільонів, там інших людей ще 7.96 млрд, так що... не треба зайвих емоцій, ми не ПУП світу, і так, за нашими спинами йдуть договірняки, це ось така плата за мученицьку жертовну позицію завжди, немає ні Державних діячів, ні Величних державників у нас, одни шашличники, пасрєдіннікі і дебіли відкриті з даунбаса
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16.05.2022 08:37 Ответить
Свiт то подiлений, та ми болтаэмось як гiвно в ополонцi - хто бiльше дасть щоб зразу ж сп..., ой, пробачте, вкрасти, а бидлу навiшати "локшини на вуха". I, саме погане, що навiть вiйна не допомога прийти до тями, що треба ОДИН раз визначитись ХТО i ЩО ми i будувати СВОЮ Незалежну Украiну. Не махлювати, не красти, вести себе достойно - тодi й СПРАВЖНI друзу з"являться.
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16.05.2022 09:07 Ответить
Всё очень просто: нельзя много говорить , сразу сдают! То ли предатели, то ли болтуны, то ли
кто то перекупит сообщение подороже. Гешефт, знаете ли.
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16.05.2022 09:42 Ответить
"закликав до негайного припинення конфлікту в Україні та наголосив на важливості підтримання каналів зв'язку". Остін, в оцінці ситуації, відстав на місяць. Після Рамштайну риторика має змінитися. Він мав би вимагати капітуляції россії. Потрібно методично вбивати цю думку в голови москалів. "Спочатку було слово. "
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16.05.2022 10:42 Ответить
чукча мерзотная ,косить под инфаркт заканчивай урод,ответить придётся по полной,так что под узкоплёночного косить не надо,факт на лицо ,дрочи опу,времяХ на пороге узкоглазая обезьяна.
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16.05.2022 11:09 Ответить
А Я БЫ СПРОСИЛ У РЕЗНИКОВА КТО СДАЛ ЮГОВОСТОК УКРАИНЫ !!!
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15.06.2022 17:46 Ответить
 
 