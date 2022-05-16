Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал Резникову о разговоре с Шойгу
Глава Пентагона Ллойд Остин 15 мая провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер американского Минобороны Джон Кирби.
Остин рассказал украинскому визави о своем телефонном разговоре с главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу, в котором "призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и отметил важность поддержания каналов связи".
Также шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в несокрушимой поддержке суверенитета Украины, а также мер по предоставлению Киеву помощи для усиления его способностей в противодействии российской агрессии.
"Стороны договорились поддерживать тесную связь", - добавил Кирби. Украинская сторона пока не сообщала о телефонном разговоре.
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Или война или договорняки.
кто то перекупит сообщение подороже. Гешефт, знаете ли.