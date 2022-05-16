В Конгрессе США планируется утвердить помощь Украине на $40 млрд 18 мая
Ожидается, что 18 мая Сенат Конгресса США будет голосовать за одобрение помощи Украине на $40 млрд.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.
"Мы ожидаем применить cloture (процедура, ограничивающая дебаты до 30 часов)… Надеюсь, ощутимое преимущество поможет нам утвердить помощь в среду", - говорится в сообщении.
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https://t.me/BerezaJuice/14745 Это - член Палаты представителей Конгресса США, республиканка (трампістка, а хто ж ще?) Марджори Тейлор Грин, сообщает The Washington Post.
Также она аргументировала свое негативное отношение к санкциям против рф тем, что они якобы не действуют. "Позвольте мне спросить вас: из-за всех этих санкций владимир путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет... Знаете что? Я забочусь о нашей стране, США и нашем народе. Вот и все", - заявила Грин.
Она заявила, что США собираются предоставить Украине 40 миллиардов долларов, тогда как в магазинах нельзя найти детскую смесь. Так что популизм свойственен не только нашим политикам.