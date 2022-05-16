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В Конгрессе США планируется утвердить помощь Украине на $40 млрд 18 мая

сша,конгрес

Ожидается, что 18 мая Сенат Конгресса США будет голосовать за одобрение помощи Украине на $40 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

"Мы ожидаем применить cloture (процедура, ограничивающая дебаты до 30 часов)… Надеюсь, ощутимое преимущество поможет нам утвердить помощь в среду", - говорится в сообщении.

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Конгресс США (1249) помощь (7905)


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Топ комментарии
+4
Якщо вони через кожну куплену пуйлом шкуру будуть призупиняти прийняття допомоги то її й до нового року не дочекаємося. Невже з цим нічого не можна зробити.
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16.05.2022 07:06 Ответить
+3
В конце года, 8 ноября, в США будут выборы. И многие политики начинают ориентироваться на них, делая те или иные заявления, чтоб показать своему электорату, как они и их партия заботятся об американцах. На фоне этой предвыборной борьбы в США появилась новая противница выделения Украине 40 миллиардов долларов.

https://t.me/BerezaJuice/14745 Это - член Палаты представителей Конгресса США, республиканка (трампістка, а хто ж ще?) Марджори Тейлор Грин, сообщает The Washington Post.

Также она аргументировала свое негативное отношение к санкциям против рф тем, что они якобы не действуют. "Позвольте мне спросить вас: из-за всех этих санкций владимир путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет... Знаете что? Я забочусь о нашей стране, США и нашем народе. Вот и все", - заявила Грин.
Она заявила, что США собираются предоставить Украине 40 миллиардов долларов, тогда как в магазинах нельзя найти детскую смесь. Так что популизм свойственен не только нашим политикам.
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16.05.2022 08:49 Ответить
+2
Просто ,чудова новина.Закон про виділення Україні 40мілліардів доларів,з прзначенням Генерального фінансового інспектораз правом аудиту,за використанням коштів... А то в Зе(бо не втік) керівника офісу ФСБшного Єрмака,уже компютери задимілись від того як вони будуть відкатувати долари.А тепер ,як балакають в Україні**** вам сраку)
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16.05.2022 08:25 Ответить
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В конце года, 8 ноября, в США будут выборы. И многие политики начинают ориентироваться на них, делая те или иные заявления, чтоб показать своему электорату, как они и их партия заботятся об американцах. На фоне этой предвыборной борьбы в США появилась новая противница выделения Украине 40 миллиардов долларов.

https://t.me/BerezaJuice/14745 Это - член Палаты представителей Конгресса США, республиканка (трампістка, а хто ж ще?) Марджори Тейлор Грин, сообщает The Washington Post.

Также она аргументировала свое негативное отношение к санкциям против рф тем, что они якобы не действуют. "Позвольте мне спросить вас: из-за всех этих санкций владимир путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет... Знаете что? Я забочусь о нашей стране, США и нашем народе. Вот и все", - заявила Грин.
Она заявила, что США собираются предоставить Украине 40 миллиардов долларов, тогда как в магазинах нельзя найти детскую смесь. Так что популизм свойственен не только нашим политикам.
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16.05.2022 08:49 Ответить
А "детскую смесь" виробляють у Сенаті? Чи в Госдепартаменті? І гроші на це з бюджету витрачають? Ще-б ляпнула, що всю "смєсь" вивезли зі США для передачі її українцям!
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16.05.2022 10:03 Ответить
Якщо вони через кожну куплену пуйлом шкуру будуть призупиняти прийняття допомоги то її й до нового року не дочекаємося. Невже з цим нічого не можна зробити.
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16.05.2022 07:06 Ответить
Скорей всего они и не торопятся☝ Битва на истощение. По этому кацапы должны торопится кинуть в бой все что можно пока Украина не получила больше оружия❗Хитростью заставляют кидать все резервы☝❗
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16.05.2022 08:16 Ответить
Ніхто нічого не призупиняв. Супер-термінова процедура вимагала одноголосності і не пройшла через одну про-путінську падлюку, але звичайне голосування 18 числа гарантовано буде позитивним, бо усі демократи і більшість республіканців підтримують Україну.
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16.05.2022 08:26 Ответить
не всі слони підтримують Україну; і навіть не всі віслюки. Але таких популістів в Конгресі США - чотири на 750 з хвостиком членів Конгресу, а не сорок чотири, як в нас.
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16.05.2022 08:54 Ответить
Просто ,чудова новина.Закон про виділення Україні 40мілліардів доларів,з прзначенням Генерального фінансового інспектораз правом аудиту,за використанням коштів... А то в Зе(бо не втік) керівника офісу ФСБшного Єрмака,уже компютери задимілись від того як вони будуть відкатувати долари.А тепер ,як балакають в Україні**** вам сраку)
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16.05.2022 08:25 Ответить
Да это все бред сивой кобылы. Никто не собирался передавать эти деньги украинским властям напрямую. Значительная часть суммы пойдет вооружениями напрямую в ЗСУ. Остальное через американские фонды у которых контроль получше чем у какого-то инспектора. Они отчитываются за каждую копейку. Все это сделано для того чтобы затянуть время. Появление этого инспектора в схеме замедляет время получения помощи в разы. А если его еще профинансировать как финансирует рашка конгресмена который это все предложил то никакую помощь вообще можно не получить.
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16.05.2022 10:44 Ответить
Україна сьогодні- вже не просто країна,якій допомагає США,а в силу міжнародної загрози це фронт проти фашистської держави.Малоймовірно,що США знехтує забезпеченням "передової лінії" боротьби з фашизмом,загожуючим майже всім країнам світу.
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16.05.2022 09:01 Ответить
 
 