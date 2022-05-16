В Конгрессе США планируется утвердить помощь Украине на $40 млрд 18 мая

Ожидается, что 18 мая Сенат Конгресса США будет голосовать за одобрение помощи Украине на $40 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

"Мы ожидаем применить cloture (процедура, ограничивающая дебаты до 30 часов)… Надеюсь, ощутимое преимущество поможет нам утвердить помощь в среду", - говорится в сообщении.

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