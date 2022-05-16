По меньшей мере, 3 тыс. мариупольцев содержат оккупанты в фильтрационной тюрьме в Оленовке, - Андрющенко

Российские оккупанты удерживают не менее 3 тысяч жителей Мариуполя из-за их проукраинских взглядов и позиции в фильтрационной тюрьме в поселке Оленевка Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"В тюрьме в Оленовке, в этой фильтрационной тюрьме сегодня находится, по меньшей мере, 3 тысячи мариупольцев только потому, что у них активная проукраинская позиция", - рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, сейчас по всему Мариупольскому району и городу, в частности, рашисты "усиливают репрессивную машину".

"Оккупанты активно ищут людей, имеющих удостоверение участника боевых действий с 2014 года, и их везут в Донецк. То есть не в Оленевку, а в пресловутую "Изоляцию", - отметил советник мэра.

Он констатировал, что в Мариуполе из-за жестких репрессий захватчиков "не та ситуация, чтобы было организовано движение сопротивления", как в занятых войсками РФ Мелитополе и Херсоне.

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