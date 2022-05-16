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По меньшей мере, 3 тыс. мариупольцев содержат оккупанты в фильтрационной тюрьме в Оленовке, - Андрющенко

рф,окупанти,окупант,рашист

Российские оккупанты удерживают не менее 3 тысяч жителей Мариуполя из-за их проукраинских взглядов и позиции в фильтрационной тюрьме в поселке Оленевка Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"В тюрьме в Оленовке, в этой фильтрационной тюрьме сегодня находится, по меньшей мере, 3 тысячи мариупольцев только потому, что у них активная проукраинская позиция", - рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, сейчас по всему Мариупольскому району и городу, в частности, рашисты "усиливают репрессивную машину".

"Оккупанты активно ищут людей, имеющих удостоверение участника боевых действий с 2014 года, и их везут в Донецк. То есть не в Оленевку, а в пресловутую "Изоляцию", - отметил советник мэра.

Он констатировал, что в Мариуполе из-за жестких репрессий захватчиков "не та ситуация, чтобы было организовано движение сопротивления", как в занятых войсками РФ Мелитополе и Херсоне.

Также читайте: Оккупанты под видом "национализации" отбирают имущество украинцев в Мариуполе, - Андрющенко

Мариуполь (5735) Андрющенко Петр (587)


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16.05.2022 08:06 Ответить
такий жах(((
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16.05.2022 08:13 Ответить
Який рух опору? Здали Херсон і Мелітополь без бою, нічого там нема зараз крім повного розчарування, що вже більше 2 місяців минуло, а зебіл навіть не говорить нічого. Маю знайомих звідти, хто вже виїхав, а хто сидить по домівкам. Яка цікава позиція у нашої влади, більшості тероборони Херсону побоялися навіть калаші дати, а зараз про рух опору волають. Звідки йому взятись, якщо ви своїм навіть не довірились?
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16.05.2022 08:32 Ответить
Завдання виконано . За тиждень раніше дедлайна.Шаг за шагом меняем реальность - написала она… https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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16.05.2022 09:02 Ответить
Дуже надіюсь,що ця крадійка і зрадниця відповість за свої злочини.Але,звичайно,не при цій зеленій банді хабарників та мародерів.
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16.05.2022 09:10 Ответить
там одни сепары, кому калаши Местная власть должна была об этом думать, а местные повыбирали себе опзжопников, которым не интересно, чтобы калаши раздавать
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16.05.2022 12:12 Ответить
мариупольцы показывают видосики как они по базарам ходят продукты покупают гуляют
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16.05.2022 12:09 Ответить
документувати всі свідчення, може дроном фото зробити
матеріал для гааги,
копіюють фашистів один в один
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16.05.2022 15:06 Ответить
 
 