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Новости Война
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Россия в одностороннем порядке разорвала соглашение о сотрудничестве с НАТО. Акт от 1997 года не стоит больше ничего, - Бербок

бербок

Действия России фактически прекратили действие основополагающего соглашения с 1997 года о сотрудничестве между НАТО и РФ.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Российское правительство сделало очевидным, что Основополагающий акт между НАТО и Россией не стоит больше ничего. Поэтому нам теперь следует признать, что этот базовый акт был в одностороннем порядке разорван Россией, не НАТО", - сказала Бербок.

Отмечается также, что заключенное в 1997 году соглашение было призвано построить доверие и ограничить военное присутствие обеих сторон в восточной Европе.

"НАТО прекратило практическое сотрудничество с Россией в 2014 году после захвата Москвой украинского крымского полуострова. Россия закрыла свою миссию в НАТО и офис Альянса в Москве в октябре 2021-го в ответ на выдворение российских дипломатов", - напоминает Reuters.

Также читайте: Удивило то, что Путин воспринял новость о готовности Финляндии вступить в НАТО так спокойно, - президент Ниинисте

Автор: 

договор (317) НАТО (10177) россия (96442) сотрудничество (756) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+18
Вот и хорошо. Пора НАТО дать звизды Параше.
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16.05.2022 08:29 Ответить
+17
В яких угод та договорів засрашка взагалі притримується? Абсолютно зайва територія на тілі планети.
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16.05.2022 08:33 Ответить
+17
Ви такі наївні люди. це ж орки, неофашисти, пора вже давно перестати сприймати їх як якихось співрозмовників, прости господи, партнерів.
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16.05.2022 08:34 Ответить
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Вот и хорошо. Пора НАТО дать звизды Параше.
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16.05.2022 08:29 Ответить
Треба терміново почати будувати СП-3. Це допоможе відновити довіру орків.
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16.05.2022 08:32 Ответить
В яких угод та договорів засрашка взагалі притримується? Абсолютно зайва територія на тілі планети.
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16.05.2022 08:33 Ответить
Ви такі наївні люди. це ж орки, неофашисти, пора вже давно перестати сприймати їх як якихось співрозмовників, прости господи, партнерів.
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16.05.2022 08:34 Ответить
Строят из себя абидженных ""опущенных"" россияне казлы вонючие и дебильные чуть что не так сразу в истерику падают на пол и

об пол головой ударяются крича при этой Вэй Вэй россиян бьют и ненавидят тьфу гыдота а не страна массовая шизоидная вывернутая наизнанку логика и мотивация...
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16.05.2022 08:37 Ответить
вчора подивився Луганського,як він спілкується з орками..Як у нього хватає нервів ,щоб говорити з орками..це просто мозок плавиться від тупості мордора..пропаганда так засрала там голови,що причиино-наслідкові зв'язки геть чисто втрачені.Це неможливо передати словами..хочеться мордою їх в гівно тицяти і показувати,що насправді відбувається,хоча не факт що допоможе,там геть відсутнє елементарне логічне мислення
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16.05.2022 08:46 Ответить
Достатньо було б щоб з їхніми "людьми" і їхньою інфрастуктурою відбувалось те,що в Україні.
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16.05.2022 08:54 Ответить
Ті рукожопі тобі відбудують
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16.05.2022 09:10 Ответить
Пора піднімати питання про постачання нафти і газу по міжнародних договорах, безпосередньо укладених з "Народними республіками" Уренгойською, Іділь-Урал
Головне зараз направити "республікам" пропозиції щодо таких договорів, нехай кацапи "обсмоктують ідею"
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16.05.2022 08:39 Ответить
З російських телеканалів давно лунали пропозиції перетворити штати у радіаційний попіл.
Або ви не чули, або вважали це жартом. Анн нєт. То були ц є плани. Проспали ви ворога у Європі.
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16.05.2022 08:41 Ответить
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16.05.2022 08:42 Ответить
Вот так сегодня сразу взяла и разорвала? А что до сих пор Рашка выполняла договора? Все подписанные договора с рашкой это самообман. Вы еще с наркоманом договор подпишите что он не будет колоться
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16.05.2022 08:47 Ответить
Продовження терміну дії воєнного стану в Україні є абсурдним та вважаю що вже прийшов час оголосити війну РФ. Саме оголошення війни, надає в правовому полі підстави переведення економіки на військові рейки, після перемоги наділяти наших військових статусом ветеран війни з відповідними пільгами та й перемога, як явище закінчення війни, може існувати лише після неї. Перемога не святкується після закінчення воєнного стану. Адже він цього не передбачає, а може лише закінчитися його термін. От і виходить, що на справді у нас йде війна та є жертви, про неї говорять навіть політики та називають її повномаштабною, а в правовій площині - лише воєнний стан. Він доречний лише як короткостроковий захід підготовки до війни. Але він є абсурдним у разі коли ворог змішує з землею наші міста та села на протязі майже трьох місяців. Затягнення з оголошенням війни, приведе до затягненням ведення військовий дій на території України під час воєнного стану. А по-друге, не слід розраховувати на закриття неба від Європи, адже ми ж самі не оголошуємо ситуацію війною. Ще раз нагадаю що згідно чинного законодавства, ветеранами можуть бути лише ветерани війни, а не воєнного стану. Тим паче, якщо ми називаємо російські військові звірства геноцидом, то прийшов час оголосити війну РФ як окупанту. Ще цікавим залишається факт збирання доказів військових злочинів Путіна, якщо України не оголосила війну. То як він може бути військовим злочинцем, якщо у нас немає війни? З їхнього боку - це військова операція, з нашого - лише довготривалий воєнний стан. Виходить, що цей абсурд з підміною понять, може негативно для України вплинути на міжнародні судові рішення стосовно визнання злочинів Росії. Я навіть можу спрогнозувати російську лінію захисту. Вона буде побудована на тому, що російських військ в Україні не було. Та Росія лише допомогала ДНР у ведені боротьбі за свої права. Саме тому в Україні зараз й відбувається підготовка до самопроголошень республік. Саме тому окупантами знищуються докази участі російської армії. (Андрій Овчаров)
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16.05.2022 08:52 Ответить
Це - дуже серйозне питання.
Я впевнена, що західні держави консультували наших і щодо цієї теми.

З іншого боку, ніхто фактично вже не говорить про конфлікт (це не 2014), а про війну. Хоч вона і не оголошена.

Думаю, що самого поняття війни достатньо для того, щоб кваліфікувати дії рашки належним чином без формального оголошення.

Війна в її класичному розумінні - збройне протистояння двох держав. (с)

Але я далеко не фахівець, щоб стверджувати, який варіант правильніший для України: оголошувати чи ні. Вважається, що війну повинен оголошуватий той, хто нападає / напав.

В принципі, москалі і оголосили, назвавши її =спєцаперацієй=. Падлюки.
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16.05.2022 09:24 Ответить
спецоперація - це не оголошена війна, не вводьте людей в оману.
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16.05.2022 10:50 Ответить
Популізм. Саме це пропихують боти останню неділю.
Це нічого не дасть Україні, але дасть юридичний привід показати саме Україну таким собі агрессором, та відрізати її від постачання ззброєю Заходом. Саме через таке відношення Ічкеріі не отримала підтримки, коли її виставили ворогом та агресивною не контрольованою територією. Більше того, всі права людей будуть обмежені, назавжди. тому що тліюча війна буде з рашкою вічна. Це лише дасть Заходу привід припинити постачання зброї та ізолювати Україну від світу. Тим паче що саме війна - прямо заборонена оон, і це також привід накласти санкціі. І саме тому всі воєнні дії агресорів відбуваються як "воєнні операціі".
Ви хочете добити країну зсередини?
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16.05.2022 10:49 Ответить
Так вроде другой немец ,Бисмарк , давным давно все насчет договоров с Россией растолковал! Забыли что ли ?
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16.05.2022 09:05 Ответить
Останутся, голодные, без окорочка . Я реально не понимаю, этих ********* , там отсутствует, всякая логика к примеру, перестать поставлять электричество в Финляндию
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16.05.2022 09:15 Ответить
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16.05.2022 09:59 Ответить
Позор! НАТО должен был разорвать договор сразу после 24 февраля.
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16.05.2022 10:03 Ответить
Згадайте слова старого Бісмарка
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16.05.2022 10:14 Ответить
 
 