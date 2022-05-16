Россия в одностороннем порядке разорвала соглашение о сотрудничестве с НАТО. Акт от 1997 года не стоит больше ничего, - Бербок
Действия России фактически прекратили действие основополагающего соглашения с 1997 года о сотрудничестве между НАТО и РФ.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Российское правительство сделало очевидным, что Основополагающий акт между НАТО и Россией не стоит больше ничего. Поэтому нам теперь следует признать, что этот базовый акт был в одностороннем порядке разорван Россией, не НАТО", - сказала Бербок.
Отмечается также, что заключенное в 1997 году соглашение было призвано построить доверие и ограничить военное присутствие обеих сторон в восточной Европе.
"НАТО прекратило практическое сотрудничество с Россией в 2014 году после захвата Москвой украинского крымского полуострова. Россия закрыла свою миссию в НАТО и офис Альянса в Москве в октябре 2021-го в ответ на выдворение российских дипломатов", - напоминает Reuters.
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об пол головой ударяются крича при этой Вэй Вэй россиян бьют и ненавидят тьфу гыдота а не страна массовая шизоидная вывернутая наизнанку логика и мотивация...
Головне зараз направити "республікам" пропозиції щодо таких договорів, нехай кацапи "обсмоктують ідею"
Або ви не чули, або вважали це жартом. Анн нєт. То були ц є плани. Проспали ви ворога у Європі.
Я впевнена, що західні держави консультували наших і щодо цієї теми.
З іншого боку, ніхто фактично вже не говорить про конфлікт (це не 2014), а про війну. Хоч вона і не оголошена.
Думаю, що самого поняття війни достатньо для того, щоб кваліфікувати дії рашки належним чином без формального оголошення.
Війна в її класичному розумінні - збройне протистояння двох держав. (с)
Але я далеко не фахівець, щоб стверджувати, який варіант правильніший для України: оголошувати чи ні. Вважається, що війну повинен оголошуватий той, хто нападає / напав.
В принципі, москалі і оголосили, назвавши її =спєцаперацієй=. Падлюки.
Це нічого не дасть Україні, але дасть юридичний привід показати саме Україну таким собі агрессором, та відрізати її від постачання ззброєю Заходом. Саме через таке відношення Ічкеріі не отримала підтримки, коли її виставили ворогом та агресивною не контрольованою територією. Більше того, всі права людей будуть обмежені, назавжди. тому що тліюча війна буде з рашкою вічна. Це лише дасть Заходу привід припинити постачання зброї та ізолювати Україну від світу. Тим паче що саме війна - прямо заборонена оон, і це також привід накласти санкціі. І саме тому всі воєнні дії агресорів відбуваються як "воєнні операціі".
Ви хочете добити країну зсередини?