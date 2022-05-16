Россия в одностороннем порядке разорвала соглашение о сотрудничестве с НАТО. Акт от 1997 года не стоит больше ничего, - Бербок

Действия России фактически прекратили действие основополагающего соглашения с 1997 года о сотрудничестве между НАТО и РФ.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Российское правительство сделало очевидным, что Основополагающий акт между НАТО и Россией не стоит больше ничего. Поэтому нам теперь следует признать, что этот базовый акт был в одностороннем порядке разорван Россией, не НАТО", - сказала Бербок.

Отмечается также, что заключенное в 1997 году соглашение было призвано построить доверие и ограничить военное присутствие обеих сторон в восточной Европе.

"НАТО прекратило практическое сотрудничество с Россией в 2014 году после захвата Москвой украинского крымского полуострова. Россия закрыла свою миссию в НАТО и офис Альянса в Москве в октябре 2021-го в ответ на выдворение российских дипломатов", - напоминает Reuters.

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