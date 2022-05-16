В результате агрессии РФ в Украине погибли 229 детей, 421 - ранены, - Офис генпрокурора
По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
Также сообщается, что 14 мая в результате обстрела врагом с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.
"Стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войсками РФ по г. Мариуполю Донецкой области погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрела оккупантами города - 16-летний подросток", - информируют в Офисе генпрокурора.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений. При этом 144 из них полностью разрушены.
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Велика біда що ці суки викрали тисячі дітей і вивезли в мордор. Лише з Херсону вкрали 50 дітей-сиріт і вивезли в Крим.
Маю надію що всі діти будуть повернуті до України після тотальної переомги над ордою.
Одужання пораненим.