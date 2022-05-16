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Новости Война
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В результате агрессии РФ в Украине погибли 229 детей, 421 - ранены, - Офис генпрокурора

дети,діти

По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Также сообщается, что 14 мая в результате обстрела врагом с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.

"Стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войсками РФ по г. Мариуполю Донецкой области погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрела оккупантами города - 16-летний подросток", - информируют в Офисе генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы вербуют украинских детей, чтобы сделать из них информаторов, - СБУ

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений. При этом 144 из них полностью разрушены.

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Продовження терміну дії воєнного стану в Україні є абсурдним та вважаю що вже прийшов час оголосити війну РФ. Саме оголошення війни, надає в правовому полі підстави переведення економіки на військові рейки, після перемоги наділяти наших військових статусом ветеран війни з відповідними пільгами та й перемога, як явище закінчення війни, може існувати лише після неї. Перемога не святкується після закінчення воєнного стану. Адже він цього не передбачає, а може лише закінчитися його термін. От і виходить, що на справді у нас йде війна та є жертви, про неї говорять навіть політики та називають її повномаштабною, а в правовій площині - лише воєнний стан. Він доречний лише як короткостроковий захід підготовки до війни. Але він є абсурдним у разі коли ворог змішує з землею наші міста та села на протязі майже трьох місяців. Затягнення з оголошенням війни, приведе до затягненням ведення військовий дій на території України під час воєнного стану. А по-друге, не слід розраховувати на закриття неба від Європи, адже ми ж самі не оголошуємо ситуацію війною. Ще раз нагадаю що згідно чинного законодавства, ветеранами можуть бути лише ветерани війни, а не воєнного стану. Тим паче, якщо ми називаємо російські військові звірства геноцидом, то прийшов час оголосити війну РФ як окупанту. Ще цікавим залишається факт збирання доказів військових злочинів Путіна, якщо України не оголосила війну. То як він може бути військовим злочинцем, якщо у нас немає війни? З їхнього боку - це військова операція, з нашого - лише довготривалий воєнний стан. Виходить, що цей абсурд з підміною понять, може негативно для України вплинути на міжнародні судові рішення стосовно визнання злочинів Росії. Я навіть можу спрогнозувати російську лінію захисту. Вона буде побудована на тому, що російських військ в Україні не було. Та Росія лише допомогала ДНР у ведені боротьбі за свої права. Саме тому в Україні зараз й відбувається підготовка до самопроголошень республік. Саме тому окупантами знищуються докази участі російської армії.
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16.05.2022 08:51 Ответить
В цьому разі орки почнуть в себе офіційну примусову мобілізацію гівна. А поки війна не оголошена, вони це не можуть зробити, лише приховано. Мабуть це основний момент чому її не оголошують. Та й зараз все і так працює на перемогу. Ленд ліз той же...

Велика біда що ці суки викрали тисячі дітей і вивезли в мордор. Лише з Херсону вкрали 50 дітей-сиріт і вивезли в Крим.
Маю надію що всі діти будуть повернуті до України після тотальної переомги над ордою.
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16.05.2022 12:03 Ответить
229 детей. И это только те что официально признаны убитыми орками. Реального количества не знает ни кто. Может в одном только Мариуполе число погибших детей в разы больше.
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16.05.2022 08:59 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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16.05.2022 09:21 Ответить
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16.05.2022 10:09 Ответить
 
 