Разгром войск РФ возле Белогоровки врывается в информпространство России как осознание катастрофы, - The New York Times

Потери войск РФ, которые пытались переправиться через Северский Донец в Луганской области, являются одними из самых масштабных с начала войны, они порождают в России ощущение катастрофы.

Об этом говорится в аналитической статье The New York Times, опубликованной в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По оценкам, основанным на открытых источниках, во время этой провальной для РФ операции были убиты и ранены более 400 российских военных.

Издание отмечает, что 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии на переправу через Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области, чтобы окружить украинские силы вблизи Рубежного.

Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разбила несколько российских понтонных мостов и уничтожила множество войск и техники.

Институт изучения войны отметил, что во время боевых действий было убито или ранено 485 россиян и уничтожено более 80 единиц техники.

Становится все более очевидным, как пишет NYT, что осознание катастрофы прорывается в жестко контролируемое Кремлем информационное пространство. В том числе и потому, что о провале России на поле боя начинают заявлять пророссийские военные блоггеры. Некоторые из них не сдерживались в критике некомпетентного, по их мнению, руководства.

Если оценки потерь России на Северском Донце окажутся точными, это станет одним из самых масштабных смертельных сражений за всю войну, отмечает издание. При этом он напомнил о потоплении флагмана российского черноморского флота "Москва".