Разгром войск РФ возле Белогоровки врывается в информпространство России как осознание катастрофы, - The New York Times
Потери войск РФ, которые пытались переправиться через Северский Донец в Луганской области, являются одними из самых масштабных с начала войны, они порождают в России ощущение катастрофы.
Об этом говорится в аналитической статье The New York Times, опубликованной в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По оценкам, основанным на открытых источниках, во время этой провальной для РФ операции были убиты и ранены более 400 российских военных.
Издание отмечает, что 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии на переправу через Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области, чтобы окружить украинские силы вблизи Рубежного.
Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разбила несколько российских понтонных мостов и уничтожила множество войск и техники.
Институт изучения войны отметил, что во время боевых действий было убито или ранено 485 россиян и уничтожено более 80 единиц техники.
Становится все более очевидным, как пишет NYT, что осознание катастрофы прорывается в жестко контролируемое Кремлем информационное пространство. В том числе и потому, что о провале России на поле боя начинают заявлять пророссийские военные блоггеры. Некоторые из них не сдерживались в критике некомпетентного, по их мнению, руководства.
Если оценки потерь России на Северском Донце окажутся точными, это станет одним из самых масштабных смертельных сражений за всю войну, отмечает издание. При этом он напомнил о потоплении флагмана российского черноморского флота "Москва".
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"Україна породила Росію - вона її і "відспіває!"
Та й кацапи не кращі - в той час як їх "лупили в хвіст і в гриву" у російсько-японській війні, в їх газетах писалося таке:
"Адмирал японский Ноги - батюшки!
Чуть унёс от русских ноги- матушки!" (В, Катаєв, "Белеет парус одинокий")
Вот как надо, так эпичней.
А в нас їх іще не достатньо.
300 тисяч скопитили.
Війна тривала довго.
Воистину: кацапа трахнешь, оно кукарекнет что жопой победило.
Нема там "армії", там є "клуб бойових 3,14дарасів"...
зараз актор, що став президентом, знищує московію
Самий ЗЕ проти них нічого не вартий.
Свати і досі русня показує... Зелі в гаманець рубчина крапає.
Чи там у нього криве керівництво ?
Ти не розумієш наскільки ти смєшон і жалок.
Воює ЗСУ ненависного тобі бариги, ба більше, всі командувачі та генералітет, який підняв саме він.
А ЗЕ на публіку ляси точить, читає з листочка. От і вся його робота.
Воно і в військове управління лізе, хоч і не розуміє нічог. Ще, напевно, ордени на себе начепить.
Нав'язують нам довбаний совок. Аби не власне українське.
Боротьба триває значно довше. Замість того, щоб засудити конкретно росію і комуністично- імперську ідеологію рашизму, вони спецом переводять стріли на фашизм.
Невже ти і насправді думаєш що українців , на спротив надихнув відосік з перших днів війни , де хєнєралісімус розповів що ще не втік з Києва .?
То така країна. Вони самі вішають собі ярмо на шию.
Їм волі не треба.
Я бы хотел что бы они в Чернобаевку согнали всю свою авиацию....партиями по 10-20 шт....
А на переправу всю тяж технику...... Тоже партиями по 40-60.......
Все таки стволы перегреваются..... Их надо беречь...
Гній планети повинен бути знищений
Колись вони епічно обісралися в Чечні в першу війну на Новий Рік коли чеченці дали їм багато водки, а потім накрили вогнем бухих Ванєй. Це був новорічний коніерт і сміх.
Тут вже на іншого пальцем не покажеш. Значить, фінал цього "путешествия дураков" наближається.