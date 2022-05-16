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Новости Война
56 082 94

Разгром войск РФ возле Белогоровки врывается в информпространство России как осознание катастрофы, - The New York Times

білогорівка

Потери войск РФ, которые пытались переправиться через Северский Донец в Луганской области, являются одними из самых масштабных с начала войны, они порождают в России ощущение катастрофы.

Об этом говорится в аналитической статье The New York Times, опубликованной в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По оценкам, основанным на открытых источниках, во время этой провальной для РФ операции были убиты и ранены более 400 российских военных.

Издание отмечает, что 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии на переправу через Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области, чтобы окружить украинские силы вблизи Рубежного.

Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разбила несколько российских понтонных мостов и уничтожила множество войск и техники.

Институт изучения войны отметил, что во время боевых действий было убито или ранено 485 россиян и уничтожено более 80 единиц техники.

Становится все более очевидным, как пишет NYT, что осознание катастрофы прорывается в жестко контролируемое Кремлем информационное пространство. В том числе и потому, что о провале России на поле боя начинают заявлять пророссийские военные блоггеры. Некоторые из них не сдерживались в критике некомпетентного, по их мнению, руководства.

Если оценки потерь России на Северском Донце окажутся точными, это станет одним из самых масштабных смертельных сражений за всю войну, отмечает издание. При этом он напомнил о потоплении флагмана российского черноморского флота "Москва".

армия РФ (19892) россия (96442) уничтожение (7390) потери (4464) Северский Донец (41) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+65
Повторюю-вся лапатна жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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16.05.2022 09:10 Ответить
+43
Там в ихней параллельной реальности - сплошные победы!
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16.05.2022 09:26 Ответить
+43
"Я тебе породив - я тебе і уб"ю!" (Тарас Бульба)
"Україна породила Росію - вона її і "відспіває!"
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16.05.2022 09:26 Ответить
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Повторюю-вся лапатна жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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16.05.2022 09:10 Ответить
Все переменится, кацапы перемелятся❗👍
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16.05.2022 09:13 Ответить
Все спрашивают какие цели и задачи у Путина в ходе СВО в Украине...ответ дал сам Путя...нравится не нравиться а терпим мои красавицы
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16.05.2022 09:18 Ответить
"Я тебе породив - я тебе і уб"ю!" (Тарас Бульба)
"Україна породила Росію - вона її і "відспіває!"
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16.05.2022 09:26 Ответить
"Єто тріумф русского оружія!" (с)
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16.05.2022 10:58 Ответить
Так по кацапським сми уже задвигают что это украинская колонна, во дебилы
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16.05.2022 09:14 Ответить
Скоро до высадки кацапских космонавтов на солнце дойдёт.
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16.05.2022 09:16 Ответить
Сначала кацапам нужно победить на ЧМ по футболу, а вот потом...
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16.05.2022 09:22 Ответить
Як північнокорейці.
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16.05.2022 10:47 Ответить
Там в ихней параллельной реальности - сплошные победы!
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16.05.2022 09:26 Ответить
Читав подібне у Ярослава Гашека - в "Походеньках бравого солдата Швейка" Там подібне писали в австрійських газетах часів війни
Та й кацапи не кращі - в той час як їх "лупили в хвіст і в гриву" у російсько-японській війні, в їх газетах писалося таке:
"Адмирал японский Ноги - батюшки!
Чуть унёс от русских ноги- матушки!" (В, Катаєв, "Белеет парус одинокий")
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16.05.2022 09:33 Ответить
Комментарий не точен. Для нагнетания героизма обязательно следовало сказать, что боезапас в танке сдетонировал еще после того, как танк был подбит во второй раз. Но это на помешало кацапу отбиваться и все посрывать. ))))))))))))
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16.05.2022 09:58 Ответить
... ловко нырнул в улетевшую башню танка и в ней вел бой, продолжая уничтожать врага. И даже когда после очередного попадания в витязя оторвало ногу, а бродячая собака ее схватила и потащила ее обгрызать в кусты, бой продолжался. Но силы были не равны, НАТОвских бЕндер было слишком много. И тогда наш герой решил вызвать огонь на себя, понимая что его с его добытой в боях микроволновкой ждет неминуемая смерть...
Вот как надо, так эпичней.
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16.05.2022 14:09 Ответить
Чеченець казав, що в них полягло 300 тисяч кацапів. Тому вони відчули втрати.
А в нас їх іще не достатньо.
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16.05.2022 09:14 Ответить
Это наверно с гражданскими, не думаю что там погибло 300к вояк
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16.05.2022 09:21 Ответить
Просто вояк.
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16.05.2022 09:41 Ответить
300 тыс это потери чеченцев в 2-х войнах...
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16.05.2022 09:29 Ответить
Він казав, що через Чченю пройшло 5 млн росіских солдат.
300 тисяч скопитили.
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16.05.2022 09:35 Ответить
Це нонсенс. Така кількість
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16.05.2022 09:51 Ответить
Чому ? Це ж не за один рік.
Війна тривала довго.
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16.05.2022 10:09 Ответить
Це фантастична цифра, половина від армії СРСР в 1941-1945.
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16.05.2022 10:26 Ответить
Я лише пишу, що чула.
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16.05.2022 10:40 Ответить
Та зрозуміло, просто пояснюю що це фантастика. Зараз 5 млн армії нема навіть в Китаю, а на кінець 90-х для москалів це як Єльцина з Кержаковим під ружжо покласти.
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16.05.2022 10:44 Ответить
только Коржаковым а не футболистом Кержаковым
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16.05.2022 11:36 Ответить
Це про цивільних. орків більше 10 тис.
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16.05.2022 09:29 Ответить
При всій повазі до справжніх патріотів чеченців. Я їх також в особистому спілкуванні знаю. ******* вони прикрасити досягнення та перемоги, втім як і всі кавказьки народи.
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16.05.2022 09:48 Ответить
Як швидко розсипався міф про другу армію у світі,якої всі так боялись.А тепер дивляться і дивуються " А що,так можно було".Аяяй а кто же це зробив.
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16.05.2022 09:14 Ответить
миф развеется когда выбьем кацапов со всех територий
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16.05.2022 11:37 Ответить
Ще напиши що капс локом і тоді міф точно розсипеться.
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16.05.2022 14:23 Ответить
План такоооой, нам с табоооой (с)
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16.05.2022 09:15 Ответить
Змагання на прикрасу могил в росії будуть проходити щотижня
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16.05.2022 09:17 Ответить
Продовження терміну дії воєнного стану в Україні є абсурдним та вважаю що вже прийшов час оголосити війну РФ. Саме оголошення війни, надає в правовому полі підстави переведення економіки на військові рейки, після перемоги наділяти наших військових статусом ветеран війни з відповідними пільгами та й перемога, як явище закінчення війни, може існувати лише після неї. Перемога не святкується після закінчення воєнного стану. Адже він цього не передбачає, а може лише закінчитися його термін. От і виходить, що на справді у нас йде війна та є жертви, про неї говорять навіть політики та називають її повномаштабною, а в правовій площині - лише воєнний стан. Він доречний лише як короткостроковий захід підготовки до війни. Але він є абсурдним у разі коли ворог змішує з землею наші міста та села на протязі майже трьох місяців. Затягнення з оголошенням війни, приведе до затягненням ведення військовий дій на території України під час воєнного стану. А по-друге, не слід розраховувати на закриття неба від Європи, адже ми ж самі не оголошуємо ситуацію війною. Ще раз нагадаю що згідно чинного законодавства, ветеранами можуть бути лише ветерани війни, а не воєнного стану. Тим паче, якщо ми називаємо російські військові звірства геноцидом, то прийшов час оголосити війну РФ як окупанту. Ще цікавим залишається факт збирання доказів військових злочинів Путіна, якщо України не оголосила війну. То як він може бути військовим злочинцем, якщо у нас немає війни? З їхнього боку - це військова операція, з нашого - лише довготривалий воєнний стан. Виходить, що цей абсурд з підміною понять, може негативно для України вплинути на міжнародні судові рішення стосовно визнання злочинів Росії. Я навіть можу спрогнозувати російську лінію захисту. Вона буде побудована на тому, що російських військ в Україні не було. Та Росія лише допомогала ДНР у ведені боротьбі за свої права. Саме тому в Україні зараз й відбувається підготовка до самопроголошень республік. Саме тому окупантами знищуються докази участі російської армії. (Андрій Овчаров)
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16.05.2022 09:17 Ответить
Ти що тю-тю. По Женевській конвенції сторона котра захищається не проголошує війну.
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16.05.2022 09:29 Ответить
Меле "шо попало"! Війною (згідно з міжнародним законодавством) визнається будь-який затяжний військовий конфлікт при якому одна країна здійснює сбройне вторгнення на територію іншої - навіть без формального оголошення війни!
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16.05.2022 09:43 Ответить
Розвелось експертів, магів і мольфарів, як бліх на суці
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16.05.2022 09:54 Ответить
Какого числа СССР обьявил войну Германии??? Прежде чем озвучивать чужой БРЕД, хоть бы Устав ООН почитали на эту тему)
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16.05.2022 09:35 Ответить
..а йому текст сподобався... !!! Думати він не збирався..!!)))
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16.05.2022 09:44 Ответить
Не мели дурниць! Фактично - ми у стані війни! Саме так і буде все оцінюваться в міжнародних інстанціях Однак оголошення війни з боку України - це формальний привід Москві оголосить мобілізацію! Воно нам зараз треба? А самі вони оголосить нам війну "бздять" - тому що для оголошення війни Україна приводу не давала, а визнать себе "агресором" вони ой як не хочуть! І так санкціями обклали "як собаку - блохами"!
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16.05.2022 09:39 Ответить
Чому путін назвав війну спецоперацією, тому що країна проголосивши війну, згідно статуту ООН, визнається агресором і з нею світові країни повинні розірвати дипломатичні відносини. Україна могла би проголосити стан війни, як би росія об'явила війну офіційно.
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16.05.2022 09:41 Ответить
кацапский вброс
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16.05.2022 11:38 Ответить
Все сказане вірне, підтримую. Але враховуючи те, що ху.ло заборонило щось міняти без його дозволу, то ці упирі нічого міняти й не будуть.
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16.05.2022 11:56 Ответить
Слава нашим Героям!
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16.05.2022 09:21 Ответить
До сруцьнявых ничего не доходит. На их вонючей ********* сплошные вяликие и яркие пабеды.
Воистину: кацапа трахнешь, оно кукарекнет что жопой победило.
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16.05.2022 09:23 Ответить
Білоїбаївка!
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16.05.2022 09:23 Ответить
Сьогодні поговорила з братом і вперше дізналась, що половина маминого села на війні, навіть один офіцер Попасна. В середу черга племінника, сам записався,але прийшлось почекати. Прочитала багато і згодна, що якість воювати і тупість не рівні. Слава ЗСУ. Бережіть себе і Україну
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16.05.2022 09:25 Ответить
необхідно, ще пройти навчання..Україна воює новими технологіями,розумом,інтелектом..У нас багато простих солдат ,які закінчили висші навчальні заклади та технікуми,які на полі бою виявляють хоробрість і кмітливісь.
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16.05.2022 09:34 Ответить
Племінник попаде на війну не раніше кінця червня, це якщо на цьому тижні піде. Ну нема в нас "від станка на фронт".
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16.05.2022 10:35 Ответить
******* россійська армія - міф!
Нема там "армії", там є "клуб бойових 3,14дарасів"...
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16.05.2022 09:30 Ответить
Наверное The New York Times все таки не все знает. МО России разгром собственных войск выдало за свою победу. Типа это кадры разгрома ВСУ при попытке переправы снятые с российского беспилотника. Во всех российских новостях прогремело. И что вы думаете? Российское ватное быдло схавало и поверило. У них отсутствует напрочь даже критическое мышление. Что силы ВСУ находятся в обороне и Северский Донец им не было смысла форсировать. Так что какое там катастрофа, типа победа на украми. Посмотрите лента.ру или взгляд.ру. "Вот мы хохлам дали"
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16.05.2022 09:34 Ответить
Все по, George Orwell,....перекручена реальність.
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16.05.2022 09:45 Ответить
..так и на Змииному так же!!! Оказывается ВСУ остров пыталась захватить..))) Вот только понять бы смысл захвата ВСУ острова. Там они и три наших самолёта *уничтожили* и вертолёты с десантом..)))
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16.05.2022 09:50 Ответить
Це одна з тих бригад рашистів 74-а "Берлінська" , яка брала участь в захопленні Криму у 2014р,пройшло вісім років і вони таки отримали те,на що заслуговують!
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16.05.2022 09:36 Ответить
"Берлінська"?....та шо дєди ваєвалі можєм павтаріть
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16.05.2022 09:48 Ответить
Чему удивлятся?Это только начало!Смерть рашистам!
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16.05.2022 09:37 Ответить
мОсква має бути спалена.
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16.05.2022 09:46 Ответить
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16.05.2022 09:55 Ответить
Ага, українці під вогнем нібито кацапської артилерії, що нібито вщент нищить танки пачками, пробираються із пенлями і фарбою, щоб кацапську свастику намалювати
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16.05.2022 10:24 Ответить
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16.05.2022 11:44 Ответить
колись актор, що став президентом, знищив савецький саюз
зараз актор, що став президентом, знищує московію
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16.05.2022 09:58 Ответить
Московію знищує притомний світ.
Самий ЗЕ проти них нічого не вартий.
Свати і досі русня показує... Зелі в гаманець рубчина крапає.
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16.05.2022 10:07 Ответить
Хай капає, то за пророблену роботу, а не з дерібану бюджету і продажі інтересів України...
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16.05.2022 10:12 Ответить
Кацапам продавать це ж не гріх. Гарно, лайно язиком підмітаєш, Зрозуміло, гроші ж не пахнуть, наче.
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16.05.2022 14:43 Ответить
московію знищує ЗСУ під прямим керівництвом Верховного Головнокомандуючого
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16.05.2022 10:21 Ответить
Нехай пряме керівництво визволить бійців з маріка.
Чи там у нього криве керівництво ?
Ти не розумієш наскільки ти смєшон і жалок.
Воює ЗСУ ненависного тобі бариги, ба більше, всі командувачі та генералітет, який підняв саме він.
А ЗЕ на публіку ляси точить, читає з листочка. От і вся його робота.
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16.05.2022 10:39 Ответить
Якби ж то уся.
Воно і в військове управління лізе, хоч і не розуміє нічог. Ще, напевно, ордени на себе начепить.
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16.05.2022 12:52 Ответить
Знаєте, мене бісить суцільне ототожнювання нашої визвольної війни з боротьбою з нацизмом починаючи з 1939 року.
Нав'язують нам довбаний совок. Аби не власне українське.
Боротьба триває значно довше. Замість того, щоб засудити конкретно росію і комуністично- імперську ідеологію рашизму, вони спецом переводять стріли на фашизм.
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16.05.2022 13:21 Ответить
Тут співпало. Фашизм, як і комунізм виник на марксистській основі. Совок за формою управління був фашистською державою до початку 60х. Світ переміг нацизм. І комунізм зайняв святе місце дракона. Виховав нову людину. І повернувся в XXI ст. до своїх основ. Саме це є важливим наративом для світу. Тому назовні ми маємо підтримувати цей загальний погляд, бо він для нас корисний. Але у внутрішній ситуації, ви праві, що це відволікає увагу від суті багатовікової боротьби Києва проти орди. На яку наклалось наміри різних груп. Одні хочуть лише утвердити демократію, а інші вважають що для виживання України цього недостатньо, і потрібна спроможна національна держава. А у діючої влади, здебільшого, свої містячкові наміри. Їм і в совку зручно. Тож це не випадкове, як на мене, зміщення акценту. В певному сенсі воно добре лягає в старий наратив - "нема різниці", якою мовою ми знищуємо рашизм. Хоча для самої України різниця світоглядна.
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16.05.2022 13:49 Ответить
тоді і Херсон здав маленький зелений засранець в кріслі Верховного Головнокомандуючого ! і підготував країну до війни дуже гарно ! як там шашлики на травневі не пересолив ?
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16.05.2022 10:46 Ответить
у Вас помилка - Залужний тільки Головнокомандуючий ЗСУ
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16.05.2022 10:47 Ответить
вновь молишься на своего боха Зебу...н...?
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16.05.2022 10:11 Ответить
Тяжело без мозгов в альтер реальности ?
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16.05.2022 10:12 Ответить
Кацапію знищує український народ і ЗСУ . А актор їм лише " допомагає " , наприклад - розміновуючи Чонгар . . Або - витрачаючи мільярди на дороги , замість витрачати їх на - ракетні розробки .
Невже ти і насправді думаєш що українців , на спротив надихнув відосік з перших днів війни , де хєнєралісімус розповів що ще не втік з Києва .?
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16.05.2022 10:24 Ответить
Якісно Зєлє сраку лизнув Молодець
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16.05.2022 11:24 Ответить
не мели бред - перепуганному невтiку с бункера никого знищити
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16.05.2022 11:42 Ответить
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16.05.2022 10:06 Ответить
Зе круче Черчилля Рузвельта и Сралина вместе взятіх....дорог настроил....Ковид пабидил и ярд деревьев пасадил....
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16.05.2022 10:24 Ответить
Все идет по плану
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16.05.2022 11:20 Ответить
Фигня это все. До дебилов никогда не дойдет что катастрофа не это, это следствия катастрофы. Катастрофа это гбшник в главе государства 23тий год. Катастрофа это оккупация россии 23 год. Катастрофа это режим 23 года. Катастрофа это политика росиии. Катастрофа это рукожопость кацапов и их менталитет. Вот что реальная катастрофа, а кацапы пеняют на симптомы.
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16.05.2022 11:22 Ответить
Катастрофа - це вигадана кацапська мова, якої не існувало, - як не існувало єтносу, що склеїли з сотень поневолених народностей, заохочуючи манкуртів забувати власну мову.
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16.05.2022 12:33 Ответить
Не погоджуюсь. росія породила членіна, сталіна, хутіна.
То така країна. Вони самі вішають собі ярмо на шию.
Їм волі не треба.
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16.05.2022 13:15 Ответить
Всі троє - не руZкі.
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16.05.2022 20:01 Ответить
Злые вы..... Все правильно раш командование делает.....
Я бы хотел что бы они в Чернобаевку согнали всю свою авиацию....партиями по 10-20 шт....
А на переправу всю тяж технику...... Тоже партиями по 40-60.......
Все таки стволы перегреваются..... Их надо беречь...
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16.05.2022 11:26 Ответить
Нехай тварюки згадають Іловайськ (створений потрохом для знищення добробатів), як вони створили зелений коридор й знищили всю нашу колону, а потім ходили й добивали поранених.
Гній планети повинен бути знищений
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16.05.2022 11:43 Ответить
Я думаю, що ЗСУ знижує ворога, не завдяки, а в супереч бажанням влади
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16.05.2022 12:10 Ответить
Зе ж хоче щоб паРаша сохранілася, от перестане він бути президентом і куди він поїде на концерт чи корпоратив ?
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16.05.2022 13:53 Ответить
Обісралися кацапи як завжди, їм не звикати.
Колись вони епічно обісралися в Чечні в першу війну на Новий Рік коли чеченці дали їм багато водки, а потім накрили вогнем бухих Ванєй. Це був новорічний коніерт і сміх.
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16.05.2022 13:52 Ответить
Это всё паРаша никогда не выиграет эту битву!а после собратся и выбить с Крыма нах всех поРашистов!путинХУЙЛО!ОБИСРАВСЯ ВЖЕ!!!
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16.05.2022 14:03 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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16.05.2022 14:16 Ответить
буде їм відповідь за котел за 14 рік
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16.05.2022 15:02 Ответить
каждую секунду манька рожает ваньку через 18 лет будут нульсовые ....
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16.05.2022 20:52 Ответить
Брити написали, що орками в україні безпосередньо керують фурерок і герасим. Навіть на рівні бригади, чи БТГр. Як полковники та бригадні генеради.
Тут вже на іншого пальцем не покажеш. Значить, фінал цього "путешествия дураков" наближається.
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17.05.2022 02:01 Ответить
 
 