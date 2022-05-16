Лукашенко не хочет воевать с Украиной: боится ответа и санкций, - разведка Великобритании

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, балансирует между поддержкой России и желанием избежать прямого участия своих войск в российско-украинской войне, чтобы страны Запада не вводили еще больше санкций против его режима.

Об этом говорится в очередном сообщении разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует на грани поддержки российского вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск", - говорится в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что Беларусь в начале мая объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

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"Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска, поэтому они не могут разворачиваться для поддержки операций в Донбассе", - говорится в отчете.

Но при этом, несмотря на предыдущие предположения, белорусские войска еще не были непосредственно вовлечены в конфликт. Территорию Беларуси использовали только в качестве плацдарма для наступления на Киев и Чернигов. Также Россия совершила с территории Беларуси ракетные удары и воздушные вылеты.

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