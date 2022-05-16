Лукашенко не хочет воевать с Украиной: боится ответа и санкций, - разведка Великобритании
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, балансирует между поддержкой России и желанием избежать прямого участия своих войск в российско-украинской войне, чтобы страны Запада не вводили еще больше санкций против его режима.
Об этом говорится в очередном сообщении разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует на грани поддержки российского вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск", - говорится в сообщении.
Британские разведчики отмечают, что Беларусь в начале мая объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.
"Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска, поэтому они не могут разворачиваться для поддержки операций в Донбассе", - говорится в отчете.
Но при этом, несмотря на предыдущие предположения, белорусские войска еще не были непосредственно вовлечены в конфликт. Территорию Беларуси использовали только в качестве плацдарма для наступления на Киев и Чернигов. Также Россия совершила с территории Беларуси ракетные удары и воздушные вылеты.
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А та курка-чубатурка По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить.
Ви згадайте, шо на днях Ціхановська наплела за Київ.
нравитсяих главный, якобы либеральныйсайт хартия97 ... с ручной модерацией комментариев аля Аушвиц и новостями типа одна гадалка сказала 🤣
белорусы это этнический компонент среди восточных славян, но не сложившаяся политическая нация ... у них не было республиканской формы правления за всю историю, а все новое время, пока их рашисты заливали нефтью по себестоимости, они называли себя помярковаными, а по факту они просто терпилы 😀
часть из них действительно ждет что их освободит ВСУ .... а некоторые наоборот гонят на Украину, типа после 2020 года, когда они там с надувными шариками и цветами решили устроить революцию, Украина их якобы не поддержала
не нужно придаваться илюзиям, белорашисты черти еще хуже рашистов, ибо враг подлый хуже чем открытый .... я читал на их сайтах комментарии в сторону Украины до 2020 года, и это был трешак, а когда их в 2020 бульбафюрер причесал, так они сразу переобулись
Вони вже воюють по факту, є учасником війни на стороні окупантів.
А решта - то просто словесна порнографія.
Гитлерпутлер, но еще не вечер и первым к финишу может приехать александрино лукашини
А зараз із Росії підходять ешелони з бомбами і розвантажуються на білоруських складах - ***** повертає "позичене"!
9-ти мільйонна Біларусь, притому що більшість біларусів тупо вважає себе з кацапами одним народом, не має ніяких шансів воювати проти 140 мільйонної країни, в якій майже все населення налаштоване на захоплення всього що тільки вдасться.
Пусть оно, лучше ищет виновных в атаке и под конвоем, передаст Украине! Может и рейтинг таракана подымется до 0,8%, хоть кто то будет передачи слать в тюрьму, когда восторжествует закон...
Територію надав? ТАК!!!
Пальним забезпечував? ТАК!!!
********** авіаційні (а може не тільки авіаційні і не тільки **********) передав? ТАК!!!
Аеродроми та їх інфраструктуру у розпорядження росіян надав? ТАК!!!
Хіба цього мало?!!!
Воно, дєбільне, збиралось до Лондона за 3 дні дойти, а потім побачило, що таке Чернігівська ТрО.
Тепер очкує...