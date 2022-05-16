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Новости Война
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Лукашенко не хочет воевать с Украиной: боится ответа и санкций, - разведка Великобритании

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, балансирует между поддержкой России и желанием избежать прямого участия своих войск в российско-украинской войне, чтобы страны Запада не вводили еще больше санкций против его режима.

Об этом говорится в очередном сообщении разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует на грани поддержки российского вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск", - говорится в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что Беларусь в начале мая объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

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"Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска, поэтому они не могут разворачиваться для поддержки операций в Донбассе", - говорится в отчете.

Но при этом, несмотря на предыдущие предположения, белорусские войска еще не были непосредственно вовлечены в конфликт. Территорию Беларуси использовали только в качестве плацдарма для наступления на Киев и Чернигов. Также Россия совершила с территории Беларуси ракетные удары и воздушные вылеты.

Также читайте: Маловероятно, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии вторгнуться на территорию Украины, - Денисенко

Беларусь (7937) Великобритания (5046) Лукашенко Александр (3625) разведка (4205)


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Топ комментарии
+23
хто повісить?білоруси?..ой не смішіть...ви почитайте тих білорусів,що вони пишуть, в своїх так званих "опозиційних" сайтах ,вони чекають що ВСУ прийде їх звільняти..а вони по хатах і з телевізора будуть дивитись.
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16.05.2022 09:58 Ответить
+16
Бульбафюрер щас принесёт карту и покажет,где он не хочет воевать с Украиной.)
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16.05.2022 09:53 Ответить
+14
Нікого вже не колише, чого хоче найвища посадова особа білорашки.
Вони вже воюють по факту, є учасником війни на стороні окупантів.

А решта - то просто словесна порнографія.
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16.05.2022 09:56 Ответить
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спецпризначенці були в Бучі Гостомелі Ірпіні Бородянці, і ракети 700 майже, і літаки ********... все що вні робить це торгує з зешоблою за спинами українців, якби зешобла розірвала дип і торгові відносини 24 лютого, всі би війська були тут
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16.05.2022 09:50 Ответить
А те кача дрібно скаче,
А та курка-чубатурка По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить.
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16.05.2022 09:50 Ответить
Лука даже не санкций боится. Он уже и так весь в дерьме. Он боится что всех его лукашистов в Украине перебьют и останется один на один со своим народом без защиты, который его на березе повесит
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16.05.2022 09:53 Ответить
хто повісить?білоруси?..ой не смішіть...ви почитайте тих білорусів,що вони пишуть, в своїх так званих "опозиційних" сайтах ,вони чекають що ВСУ прийде їх звільняти..а вони по хатах і з телевізора будуть дивитись.
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16.05.2022 09:58 Ответить
А ... і до речі гордяться успіхами ЗСУ..ніби то їх армія ЗСУ...
Ви згадайте, шо на днях Ціхановська наплела за Київ.
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16.05.2022 10:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kSHAkghVUmg ЧОРНОВІЛ поставив жорсткі питання білоруській опозиції
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16.05.2022 10:31 Ответить
Киньте ссилочку будь ласка , хочу почитати що та радістка ***** розказує світу
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16.05.2022 10:32 Ответить
Размечтались
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16.05.2022 10:20 Ответить
ахах ... это да ... особенно мне нравится их главный, якобы либеральный сайт хартия97 ... с ручной модерацией комментариев аля Аушвиц и новостями типа одна гадалка сказала 🤣

белорусы это этнический компонент среди восточных славян, но не сложившаяся политическая нация ... у них не было республиканской формы правления за всю историю, а все новое время, пока их рашисты заливали нефтью по себестоимости, они называли себя помярковаными, а по факту они просто терпилы 😀

часть из них действительно ждет что их освободит ВСУ .... а некоторые наоборот гонят на Украину, типа после 2020 года, когда они там с надувными шариками и цветами решили устроить революцию, Украина их якобы не поддержала

не нужно придаваться илюзиям, белорашисты черти еще хуже рашистов, ибо враг подлый хуже чем открытый .... я читал на их сайтах комментарии в сторону Украины до 2020 года, и это был трешак, а когда их в 2020 бульбафюрер причесал, так они сразу переобулись
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16.05.2022 10:52 Ответить
Если вы украинцы такие свободолюбивые, почему жители Херсона до сих пор не скинули оккупантов, а сидят под властью рашки, в чем дело?
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20.05.2022 11:16 Ответить
Бульбафюрер щас принесёт карту и покажет,где он не хочет воевать с Украиной.)
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16.05.2022 09:53 Ответить
лукашенка завжди балансує..житрюча тварюка...памятаю як він говорив салавьйову----да ми валодя за трі,максімум четирє дня Києв вазьмьом
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16.05.2022 09:55 Ответить
Головне,чого він лякається,те що війська можуть приєднатися до ЗСУ,щоб деокупувати Белорусь і загратувати Лукашенка!
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16.05.2022 09:55 Ответить
Нікого вже не колише, чого хоче найвища посадова особа білорашки.
Вони вже воюють по факту, є учасником війни на стороні окупантів.

А решта - то просто словесна порнографія.
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16.05.2022 09:56 Ответить
Санкції вже є,у річному еквіваленті до 18 млрд.дол це більше половини бюджету.Наступного року лукашенку немає буде чим платити силовикам за лояльність,я вже не згадую іншу соціальну сферу.
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16.05.2022 09:57 Ответить
В гонке на лафетах пока явно с отрывом побеждает Гитлер путлер, но еще не вечер и первым к финишу может приехать александрино лукашини
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16.05.2022 09:59 Ответить
Він уже воює, бо дозволяє обстрілювати нас зі своєї території.
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16.05.2022 10:00 Ответить
Ксеніє! Не знаю як з ракетами, а от бомби, що нам на голови сипали більше місяця - з білоруських складів! Я ще курсантом їздив у "виїздні варти" і охороняв при перевезеннях ************** А потім у нас при в/ч були склади Так що мені відомо, якої мороки при завантаженні-розвантаженні це вимагає та скільки вагонів треба, щоб перевезти таку кількість авіабомб А кацапи ж збиралися "одним махом" нас перемогти! Тому, якщо й привезли з собою в Білорусь авіаційне озброєння - то тільки ракети! Саме ними вони по Чернігову (в тому числі) і молотили перший час А потім на бомби перейшли!
А зараз із Росії підходять ешелони з бомбами і розвантажуються на білоруських складах - ***** повертає "позичене"!
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16.05.2022 10:44 Ответить
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16.05.2022 10:01 Ответить
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16.05.2022 10:04 Ответить
Он не ваших санкций боится. он боится ВСУ. Не может таракан остаться без своих силовиков
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16.05.2022 10:02 Ответить
Так це факт..він боїться ЗСУ..на недавньому його збіговиську він просто хвалив ЗСУ...а поруч сиділи його генерали з такими мордами ,як у сабак
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16.05.2022 10:08 Ответить
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16.05.2022 10:02 Ответить
Шоб там и подохли сегодня в кремле на встрече,******...
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16.05.2022 10:11 Ответить
Україну з білорусії овочами обстрілюють?
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16.05.2022 10:11 Ответить
Главная проблема Картофельного Папы как бы выкрутится за счет предательства Путина.
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16.05.2022 10:03 Ответить
А где новость, что синепалый потащил свою задницу по вызову на маскву? Прямо сейчас.
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16.05.2022 10:08 Ответить
ааа...точно..він має к нагє припасти )(уйла,там збіговисько ОДКБ .)(уйло шукає резерв,щоб набрати м'со на убой
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16.05.2022 10:10 Ответить
Санкции он уже заработал, ответка придет в скором будущем.
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16.05.2022 10:08 Ответить
З бульби виходят непогані драники,до бурятського шашличка,файна річ!!!!))))
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16.05.2022 10:09 Ответить
вони вже воюють з нами.....з іх території ракетні атаки та вхід рашистів.....падли бульбашскі
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16.05.2022 10:11 Ответить
В лукашенка ніхто не питав дозволу на введення московськиї військ в Біларусь, для дій звідти по Україні. Путін сказав "надо", тай усе.
9-ти мільйонна Біларусь, притому що більшість біларусів тупо вважає себе з кацапами одним народом, не має ніяких шансів воювати проти 140 мільйонної країни, в якій майже все населення налаштоване на захоплення всього що тільки вдасться.
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16.05.2022 10:14 Ответить
9 миллионов беларусов не в состоянии воевать со 140 лимонами кацапов, а 5 миллионов финнов в состоянии. Может дело не столько в количестве а в мотивации?
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16.05.2022 10:22 Ответить
5 миллионов финнов все были патриотами. 9 миллионов беларусов, из которых большая часть, если кто не считает московитов одним народом, то считают братьями, притом старшими. Поэтому виноват не только лукашенко, а беларусский народ в целом.
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16.05.2022 11:40 Ответить
Ох как заговорили, тогда у вас уже четверть Украины такие же как мы получается, сидят в херсоне мелитополе под властью рашки молчат.
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20.05.2022 11:19 Ответить
Нам їм за це сказать "дякую"?!!!
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16.05.2022 10:48 Ответить
білоруський манкурт лукашеску ,.апріорі не може противитися мацковському "хозяїну-орку" "капутіну куйлу большому" .З цією білоруською гнидою,котра незаловго до війни запевняла різьних"зелених слуг" в тому, що з території Білорусії ніколи війна не прийде в Україну, завжди потрібно бути на готові і ні на хвилину не спускати з нього уваги.Воно гірше скаженої собаки,адже скажена собака не завжди може вкусити людину, ця підла гнида кусає завжди .
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16.05.2022 10:17 Ответить
таракан3% всё таки атаковала Украину!
Пусть оно, лучше ищет виновных в атаке и под конвоем, передаст Украине! Может и рейтинг таракана подымется до 0,8%, хоть кто то будет передачи слать в тюрьму, когда восторжествует закон...
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16.05.2022 10:27 Ответить
ЧОРНОВІЛ поставив жорсткі питання білоруській опозиції https://www.youtube.com/watch?v=kSHAkghVUmg
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16.05.2022 10:32 Ответить
Лука - не дурень. Поки з його території рашисти бомбили Україну, він ще міг якось виправдатись. Мене ніхто навіть не питав, я був у них в заручниках. Друга справа, якщо він, як верховний головнокомандувач, віддасть наказ почати війну проти Україні, то він стає таким самим військовим злочинцем як Путлер. Він - лис хитрий і чудово це розуміє. Тим більше, що він вже добре усвідомив - за два дні нічого не вийшло. До того ж, його армії наші ЗСУ можуть пі#дюлєй наваляти, а воно йому треба?
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16.05.2022 10:37 Ответить
Він уже злочинець! Юридичною мовою кримінального кодексу: "ПОСІБНИК" - "Особа, що надала приміщення, транспортні засоби, знаряддя для вчинення злочину та переховувала злочинців чи вкрадене, а також іншим способом сприяла вчиненню злочинних дій... "
Територію надав? ТАК!!!
Пальним забезпечував? ТАК!!!
********** авіаційні (а може не тільки авіаційні і не тільки **********) передав? ТАК!!!
Аеродроми та їх інфраструктуру у розпорядження росіян надав? ТАК!!!
Хіба цього мало?!!!
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16.05.2022 11:34 Ответить
чего уже человеку со справкой с дурки бояться... он с 24 февраля соучастник войны против Украины... саня, дурик ты, окстись... лучше застрелись...
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16.05.2022 10:39 Ответить
Важливо що падла відтягує енну кількість наших військ
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16.05.2022 12:21 Ответить
Що там ***** на болотах ОДКБістам збіговисько влаштував ?
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16.05.2022 13:01 Ответить
Лукаш очкує.
Воно, дєбільне, збиралось до Лондона за 3 дні дойти, а потім побачило, що таке Чернігівська ТрО.
Тепер очкує...
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16.05.2022 15:15 Ответить
Лукашенко надо вступать в НАТО, чтоб его русские друзья не пристрелили, я отталкиваясь от той теории, что если Лукашенко объявит войну Украине, его сразу же застрелят русские товарищи и возьмут власть в Белоруссии в свои руки.
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16.05.2022 16:11 Ответить
Він боїться що його с воїж задавять на другу добу.Або наші війська задавлять і повісять.
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16.05.2022 16:51 Ответить
 
 