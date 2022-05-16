Самолеты стратегической авиации нанесли удар по Одесчине. Поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок, - ОК "Південь"
В результате ракетного удара по Одесчине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальное сообщение ОК "Південь".
На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.
"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+30 Чайка Київ
показать весь комментарий16.05.2022 10:13 Ответить Ссылка
+30 Bob Fayn
показать весь комментарий16.05.2022 10:15 Ответить Ссылка
+29 Хавронников Степан
показать весь комментарий16.05.2022 10:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Швидкого одужання пораненим і дитинчаті.
і не всі ватники - одесити. Ідіотів всюди достатньо, а кількість колаборантів вражає.
Потомки сталинских переселенцев из Нечерноземья, имеющие украинское гражданство и проживающие в Украине, в первую очередь ненавидят МОВУ, о чем неоднократно предупреждал нас седьмой Президент Украины пан Петр Порошенко.
Жена попросила купить ей пакетик редкого лекарства мумие, которое поднимает иммунитет. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого снадобья. И действительно, рядом с менялами долларов (три бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре «Привоза») начинается ряд продавцов, которые торгуют различными лечебными травами и настойками.
Заплатив за покупку 20 гривен, я сказал продавцу «ДЯКУЮ!».
Рядом со мной стояла старуха в мохеровом берете и с мокшанским разрезом глаз. При слове «ДЯКУЮ», её лицо перекосилось от желчи и она сказала мне: «Как я ненавижу это слово!».
Мне стало жалко старушенцию, доживающую свою жизнь на «биндеровщине» и я предложил «путинвведистке», пока она еще может самостоятельно передвигаться, возвратиться в родную московию, где она не будет слышать ненавистный ей говор и питаться высококалорийными щами из квашеной капусты и окрошкой на хлебном квасе.
Чтобы бабушка не ошиблась при отъезде на ПМЖ и выбрала правильное направление, я громко произнес: «Чемодан, вокзал, россия!». При этой фразе лицо у коллаборантки ещё больше позеленело от ненависти, и я услышал в свой адрес проклятие, текст которого здесь не уместно упоминать.
И эти граждане ходят на украинские выборы избирать Президента.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&topic=48
Украинская Сторона передает в собственность Российской
Стороне на компенсационной основе тяжелые бомбардировщики,
оснащенные для ядерных крылатых ракет воздушного базирования
большой дальности типа Ту-160 и типа Ту-95МС, ниже именуемые
тяжелые бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, и крылатые ракеты
воздушного базирования большой дальности, ниже именуемые КРВБ, а
также оборудование в соответствии с перечнем, указанным в
приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, на сумму 275 млн. долл. США на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text
Україні стратег. бомбери непотрібні були.
Будеш цілим героєм!
Як поцілиш, точно по центру Ту-95 попадеш, ще й сусідні літачки зачепиш. А як не зможеш, то краще промовч, за розумного зійдеш.
То приєднуйся до Хврола Хвьодороффа, разом і відбомбитесь!
тільки якась дивна риторика погроз з'явилася
- это только в крайнем случае❗
Та і шо там з островом - чекаєм доки ппо і ракет навезуть, а потім "про#пали"..
Буданов только тем и занимается,что раздает интервью и комментирует очевидные вещи наперегонки с Дрыстовичем,заткнулся бы и занялся работой.
Прошу вибачення у розвідників - з дивану мені легко вумнічати. Тим не менше, таке було.
Я знаю, ти зможеш це обов'язково прямо з дивана!
Ви думаєте один такий вумний.
Тому їх продали і порізали, бо вони дорогі у експлуатації і для них немає задач в Україні.