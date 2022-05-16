Самолеты стратегической авиации нанесли удар по Одесчине. Поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок, - ОК "Південь"

В результате ракетного удара по Одесчине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальное сообщение ОК "Південь".

На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется", - говорится в сообщении.

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