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Новости Война
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Самолеты стратегической авиации нанесли удар по Одесчине. Поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок, - ОК "Південь"

одещина

В результате ракетного удара по Одесчине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальное сообщение ОК "Південь".

На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Самолеты стратегической авиации нанесли удар по Одесчине. Поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок, - ОК Південь 01

армия РФ (19892) обстрел (28218) Одесса (7959) ракеты (3635) ранение (3405)


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Топ комментарии
+30
Мразота кацапська.
Швидкого одужання пораненим і дитинчаті.
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16.05.2022 10:13 Ответить
+30
ну шо одєсити?как вам? стоит памятнік Екатєрінє втарой?
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16.05.2022 10:15 Ответить
+29
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16.05.2022 10:22 Ответить
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Мразота кацапська.
Швидкого одужання пораненим і дитинчаті.
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16.05.2022 10:13 Ответить
Закрепляются на юге винторогие + лугандон❗Вообщем может это все перейти в затяжную фазу. Типа два, а может и более лет☝❗
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16.05.2022 10:26 Ответить
А хуху не хохо? Наши уже под Донецком, сегодня бомбили расположения орковской техники в черте города, в тик токе вой донецких самок зашкаливает, нас снова Биндера биндит!
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16.05.2022 13:05 Ответить
ну шо одєсити?как вам? стоит памятнік Екатєрінє втарой?
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16.05.2022 10:15 Ответить
Софа Гольштейн вона (по чоловіку)...
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16.05.2022 10:27 Ответить
с..ка дармштадская.
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16.05.2022 13:37 Ответить
бегом на бутылку,шлимазл..
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16.05.2022 10:32 Ответить
У таких постах пропоную звертатися до одеських ватників, а не до одеситів, далеко не всі одесити ватники,
і не всі ватники - одесити. Ідіотів всюди достатньо, а кількість колаборантів вражає.
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16.05.2022 10:34 Ответить
"звертатися до одеських ватників" дуже "слушна" думка . Може ще до ***** треба звернутись
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16.05.2022 11:02 Ответить
Шо Вы удивляетесь, шо одесские сепары жарят шашлыки у Вечного огня?

Потомки сталинских переселенцев из Нечерноземья, имеющие украинское гражданство и проживающие в Украине, в первую очередь ненавидят МОВУ, о чем неоднократно предупреждал нас седьмой Президент Украины пан Петр Порошенко.

Жена попросила купить ей пакетик редкого лекарства мумие, которое поднимает иммунитет. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого снадобья. И действительно, рядом с менялами долларов (три бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре «Привоза») начинается ряд продавцов, которые торгуют различными лечебными травами и настойками.

Заплатив за покупку 20 гривен, я сказал продавцу «ДЯКУЮ!».

Рядом со мной стояла старуха в мохеровом берете и с мокшанским разрезом глаз. При слове «ДЯКУЮ», её лицо перекосилось от желчи и она сказала мне: «Как я ненавижу это слово!».

Мне стало жалко старушенцию, доживающую свою жизнь на «биндеровщине» и я предложил «путинвведистке», пока она еще может самостоятельно передвигаться, возвратиться в родную московию, где она не будет слышать ненавистный ей говор и питаться высококалорийными щами из квашеной капусты и окрошкой на хлебном квасе.

Чтобы бабушка не ошиблась при отъезде на ПМЖ и выбрала правильное направление, я громко произнес: «Чемодан, вокзал, россия!». При этой фразе лицо у коллаборантки ещё больше позеленело от ненависти, и я услышал в свой адрес проклятие, текст которого здесь не уместно упоминать.

И эти граждане ходят на украинские выборы избирать Президента.
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16.05.2022 13:28 Ответить
Ты своё заткни. Порохобот звучит гордо. А ватники воняют.
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16.05.2022 12:57 Ответить
Перший раз пам'ятник зносив сам його автор Эдуа́рдс. Його вже не має 100 років. Нікому знову зробити вибір автора, трухановщина зашкалює.
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16.05.2022 11:58 Ответить
гене труханову нужно сказать - спасибо, 18 февраля он заказал почти миллион роз , как вы думаете зачем ? 24 февраля уже готовился встречать пабедителей , ракета прилетела в склады торгового центра ,, ревьера,, как вы думаете почему ? гена эти склады строил под свои интересы, с началом поставок гуманитарки туда свозилось все что шло с румынии , или через румынию , и прилитело именно в эти склады , которыми рулил гена, в тероборону города ни кого не брали уже на третий день, как вы думаете почему? да потому что там уже все охранные организации гены , снабжение и обмундирование как линии фронта , по деньгам - 400 гр в день , можно ,, воевать ,, , ...........это если не копать глубоко , а вы про памятник , у гены двойное гражданство , он до сих пор гражданин роисси.
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16.05.2022 12:17 Ответить
Военные преступники армии РФ, наступит время и будем их отлавливать в их домах и приводить в исполнение в их домах.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&topic=48
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16.05.2022 10:15 Ответить
Наверное, на базе отдыха был замечен Степан Андреевич, вот решили ударить туда, дебилы безмозглые.
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16.05.2022 10:18 Ответить
"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Джерело:
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16.05.2022 11:52 Ответить
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16.05.2022 10:22 Ответить
Кучма *****, это те Ту 160 что ты росии передал?

Украинская Сторона передает в собственность Российской
Стороне на компенсационной основе тяжелые бомбардировщики,
оснащенные для ядерных крылатых ракет воздушного базирования
большой дальности типа Ту-160 и типа Ту-95МС, ниже именуемые
тяжелые бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, и крылатые ракеты
воздушного базирования большой дальности, ниже именуемые КРВБ, а
также оборудование в соответствии с перечнем, указанным в
приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, на сумму 275 млн. долл. США на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text
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16.05.2022 10:25 Ответить
Тоді ейфорія розброєння була. Амери тиснули.
Україні стратег. бомбери непотрібні були.
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16.05.2022 11:53 Ответить
а у дурнів завжди ейфорія, то вони армію розоружають, то свою енергичну незалежність пилять, то свою продуктову незалежність розпродають.
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16.05.2022 13:43 Ответить
Зараз набігуть і скажуть, що якби чучмо не віддав стратегічні бомбардувальники, зараз не було би пенсій, дороги 30 років би не будували, військовий збір платили би 50 процентів.
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16.05.2022 10:25 Ответить
Навіщо Кучма, дороги будували, премії в конвертах, власть народу в вигляді стрептизерш і фотографів, це сьогодні, за 30 років Армію не будували,а за останні 3 про неї і зовсім забули
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16.05.2022 10:29 Ответить
Терпилы во власти, чего боитесь? Мобилизации на Параше? тТк она уже идет. Ядерной бомбы? так не в ваших силах что-то изменить. А вот наказывать орков время пришло. Соплежуйством и утиранием слез войну не выиграть. Каждый день безнаказанных обстрелов украинских городов это новые жертвы и урон инфраструктуре. Чего ждем? Пока у орков ракеты закончатся? "Отличная" стратегия ... для ссыкунов и дураков
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16.05.2022 10:27 Ответить
Доречно❗☝
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16.05.2022 10:36 Ответить
Хлопче, винось з свого сараю ракету, якою накриємо аеродром стратегічної авіації під Енгельсом.
Будеш цілим героєм!
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16.05.2022 10:36 Ответить
Герої це американці, які надають ударного безпілотника , який літає на 1500 км
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16.05.2022 11:58 Ответить
Маєш в кишені такого безпілотника? Поприв'язуй до нього п'ятитонні бомбі і запускай бомбардувати нею Ту-160 і Ту-95. Я тобі навіть вкажу точні координати: 51.486875833419404, 46.215745985584526.

Як поцілиш, точно по центру Ту-95 попадеш, ще й сусідні літачки зачепиш. А як не зможеш, то краще промовч, за розумного зійдеш.
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16.05.2022 12:43 Ответить
а в зеленського шо вже закінчились ?
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16.05.2022 12:38 Ответить
Ще один лауровий бідовець знайшовся, бомбити кацапські стратеги?
То приєднуйся до Хврола Хвьодороффа, разом і відбомбитесь!
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16.05.2022 12:49 Ответить
у нас "стратегія" гучних сирен дуже добре себе показала...
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16.05.2022 12:41 Ответить
могутня потужна імперія твердо і рішуче погрожує
тільки якась дивна риторика погроз з'явилася

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16.05.2022 10:28 Ответить
ну, а может все таки?
- это только в крайнем случае❗
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16.05.2022 10:38 Ответить
зато сирени гучно виють по пів-години ...
Та і шо там з островом - чекаєм доки ппо і ракет навезуть, а потім "про#пали"..
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16.05.2022 10:30 Ответить
Росея снова победила ребёнка и жилой объект.
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16.05.2022 10:34 Ответить
а сейчас очень хотелось бы получить от пиарящегося хенерала от разведки буданова... ПОЧЕМУ УДАРЫ ПО УКРАИНЕ НАНОСЯТСЯ САМОЛЕТАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ и буданов молчит? или это не "корейский" ссынарий описывать? ГА? здесь нужен конкретный ответ... где партизанское сопротивление? или есть ли разница между ПРОФЕССИОНАЛАМИ и прахвеси аналами и аналогов нет и анало говнет?
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16.05.2022 10:35 Ответить
Йося Мурлен має велику рогатку, з якої може розстріляти аеродром стратегічної авіації під Енгельсом? То заряджай і стріляй. Це тут, недалеко, поруч з Саратовом!
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16.05.2022 10:41 Ответить
Велика рогатка э и называется она ГУР.кацапня не заморачивалась когда уничтожала склады в глубоком тылу Украины,а мы только отмазки лепим,почему это невозможно.
Буданов только тем и занимается,что раздает интервью и комментирует очевидные вещи наперегонки с Дрыстовичем,заткнулся бы и занялся работой.
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16.05.2022 11:37 Ответить
Уви ... Згадую коменти військових на наших форумах у 2010-2013 рр. : "ДРГ на територі. рф лєгко, ми ж від вас нічим не відрізняємось ..." Якось так ...
Прошу вибачення у розвідників - з дивану мені легко вумнічати. Тим не менше, таке було.
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16.05.2022 12:06 Ответить
Буль ласочка , довбони ось сюди: 51.486875833419404, 46.215745985584526.
Я знаю, ти зможеш це обов'язково прямо з дивана!
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16.05.2022 12:54 Ответить
Напомните, при кучме Літаки стратегічної авіації ,передали расии Этот Гондон, не хочет , возместить ущерб, достать где нибудь 4--6 літаків, у него же большие связи
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16.05.2022 10:59 Ответить
Крылатые ракеты возможно запускать и с транспортных самолетов,которые у нас есть в наличии. Загуглите,американцы прорабатывали такие схемы с Боингом
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16.05.2022 11:39 Ответить
Х-22? Це ти точно знаєш?
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16.05.2022 12:55 Ответить
Стратег. бомбер при наборі висоти вже виходить на кордон з сусідніми країнами.
Ви думаєте один такий вумний.
Тому їх продали і порізали, бо вони дорогі у експлуатації і для них немає задач в Україні.
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16.05.2022 12:09 Ответить
А нужно были их попилить на...й. Было бы сейчас дешевле для нас.
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16.05.2022 13:35 Ответить
ПВО среднего\большого радиуса действия нужно, шоб гаденыши не гадили на нашей земле
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16.05.2022 11:03 Ответить
фото пруфовое или так пикча с ирака..
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16.05.2022 21:14 Ответить
 
 