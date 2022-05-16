Россия национализировала заводы Renault и будет выпускать на них "Москвичи" и "Лады"

Французский автопроизводитель Renault ушел из России. Власти РФ национализировали его заводы. Теперь на них будут делать "Москвичи" и "Калины".

Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли РФ, передает Цензор.НЕТ.

Предприятия в Тольятти и Ижевске перешли в собственность правительства, а завод в Москве – в собственность городских властей. В Тольятти планируют выпускать только "Лады", а на московском заводе собираются возобновить производство автомобилей под брендом "Москвич".

Мэр Москвы Собянин отмечает, что сначала на заводе организуют "производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей".

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Российский рынок был для Renault вторым по величине. От продаж в РФ производитель получал около 10% всей выручки. В конце 2021 года компания оценивала свой бизнес в России в $2,4 млрд.