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Россия национализировала заводы Renault и будет выпускать на них "Москвичи" и "Лады"

renault

Французский автопроизводитель Renault ушел из России. Власти РФ национализировали его заводы. Теперь на них будут делать "Москвичи" и "Калины".

Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли РФ, передает Цензор.НЕТ.

Предприятия в Тольятти и Ижевске перешли в собственность правительства, а завод в Москве – в собственность городских властей. В Тольятти планируют выпускать только "Лады", а на московском заводе собираются возобновить производство автомобилей под брендом "Москвич".

Мэр Москвы Собянин отмечает, что сначала на заводе организуют "производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей".

Также читайте: Renault останавливает работу московского завода, – официальное заявление компании

Российский рынок был для Renault вторым по величине. От продаж в РФ производитель получал около 10% всей выручки. В конце 2021 года компания оценивала свой бизнес в России в $2,4 млрд.

авто (4222) национализация (238) россия (96442) Собянин Сергей (57) Renault (8)


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Топ комментарии
+53
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16.05.2022 10:35 Ответить
+41
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16.05.2022 10:32 Ответить
+27
Прэлестно, прэлестно.
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16.05.2022 10:31 Ответить
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Прэлестно, прэлестно.
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16.05.2022 10:31 Ответить
"Это же жопа какая-то !"
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16.05.2022 10:49 Ответить
А москвічі які? 400/401/403-ті ?
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16.05.2022 11:11 Ответить
ФИкалина
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16.05.2022 11:29 Ответить
402
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16.05.2022 11:31 Ответить
зустрічайте новий Москвіч Дастер )))
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16.05.2022 11:38 Ответить
эту модель называли "Москвич" с иностранным задом
шикарная была машина, была.
назад в будущее !
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16.05.2022 11:44 Ответить
Трохи не так. Рено продала свою частку з опціоном на викуп протягом наступних п'яти років.
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16.05.2022 10:32 Ответить
не 5-ти, а 6-ти років. Це дуже цікаво, можливо означає, що самі росіяни розуміють, що режим путіна більше не протягне.
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16.05.2022 10:37 Ответить
Добре, так потрібно у Москвича чіп забрати і Калині вставить, або з якого пилесмоку його витягнуть...Калина це на честь Азова?
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16.05.2022 10:32 Ответить
Мне кажется, что в своё время расея "национализировала" АЗЛК и пыталась выпускать машины, но так и не смогла...
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16.05.2022 10:32 Ответить
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16.05.2022 10:32 Ответить
То, что надо, символично, прилепили на башню конский хер, как символ падения путина. Он ведь при падении с коня спину повредил.
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16.05.2022 10:52 Ответить
жабоеды переживут
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16.05.2022 10:33 Ответить
Быдло совковое
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16.05.2022 10:45 Ответить
нет - это уже кацапское
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16.05.2022 11:25 Ответить
Лишнехромосом, а говноеды переживут ли? =)
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16.05.2022 10:52 Ответить
Не скажи! Такі речі пахнуть багатомільярдними позовами в міжнародних судах! І я сумніваюся що кацапи зможуть "відбиться"
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16.05.2022 11:16 Ответить
Встає скалєн родіна-мать
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16.05.2022 10:33 Ответить
везет людям, свободная страна, свободная от мозга
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16.05.2022 10:35 Ответить
Welcome to the USSR
☝️🤣🤣🤣🤣
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16.05.2022 10:35 Ответить
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16.05.2022 10:35 Ответить
а вот не надо подсказывать русне технологии импортоНЕзамещения ))))
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16.05.2022 10:59 Ответить
вместо них дырка в полу, будут как флинстоуны бегать)
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16.05.2022 11:00 Ответить
- Чем "Тянитолкай" Чуковского отличается от "Тянитолкая" Путина?
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
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16.05.2022 11:14 Ответить
Выглядит как результат лобового столкновения с продукцией другого автозавода - Горьковского.
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16.05.2022 12:20 Ответить
Де начиння, для своїх блашанок, будуть брати?
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16.05.2022 10:36 Ответить
Для карбюратора начиння не треба. Вистачить педалі газу, тросика і заслінки
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16.05.2022 10:38 Ответить
А де брали начиня 100 років тому?
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16.05.2022 10:43 Ответить
судя по твоему посту ты за переход на конскую тягу?зачётно...)))
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16.05.2022 10:56 Ответить
из украденых стиральных машин откуда еще?
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16.05.2022 11:26 Ответить
Национализировала незаконно Расея завод Рено. Запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули 01!
Демонтируют оборудование, снова установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули 01!
Увольняют нахер весь персонал завода, набираю новых работников всех со знанием французского языка и двумя высшими образованиями, налаживают, проверяют, запускают. *****! На выходе вновь - Жигули 01!
Около завода холм, на нём отдыхают бывший гл. инженер и бывший директор завода. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
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16.05.2022 10:39 Ответить
Слова німця-інженера з концерну "Мерседес": ""Мерседес", собранный в Германии и "Мерседес", собранный в России - это разные машины!"
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16.05.2022 11:43 Ответить
Щоб не робили кацапи , у них завжди виходить "жигулі". Від кого б не народжували їхні мамки, все одно вилізе - кацап. Це - карма або пиз..ць.
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16.05.2022 10:39 Ответить
Можуть звісно робити "машини" рівня 70-80 років.
Тільки питаня,яка в них буде ціна? Від 600 мерса,чи ролсройса?
Нагадаю! Остані радянски телевізори були ~ втричі дорожчі (в $ екв.!) ніж Корейськи!
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16.05.2022 10:40 Ответить
.Скоро в автосалонах мацкви .. .
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16.05.2022 10:40 Ответить
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16.05.2022 10:40 Ответить
почти рено
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16.05.2022 10:45 Ответить
Хрено.
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16.05.2022 11:00 Ответить
Лада-ФЕкалина
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16.05.2022 11:31 Ответить
Це була машина мого діда. Він тільки і робив, що її ремонтував. Лайно рідкісне.
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16.05.2022 12:45 Ответить
проти копійки (FІAT-124) - абсолютне гівно !
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16.05.2022 15:04 Ответить
капец... раху надо превратить в Северную Корею и официально отдать Китаю Сибирь....
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16.05.2022 10:41 Ответить
китайцы еще хуже кацапов
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16.05.2022 10:55 Ответить
Пусть друг друга уничтожают как рейх с совком. Только бы свалили из Украины
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16.05.2022 11:44 Ответить
Колись до націоналізації випускали Русобалти та Іл'ї Муромці, після... клони американців по ліцензії, ненавчаємі ідіоти.
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16.05.2022 10:41 Ответить
путлер рабсейских крыс накрыл железным колпаком. эzzzръ ****.
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16.05.2022 10:41 Ответить
Я думаю, є договорняк з Макроном щодо цих заводів. Не націоналізувала, а зробила вигляд. Деталі будеть постачатися через інші країни з Франції. Та Рено не тільки у Франції. Його розкидано по всьому світі. Приїдуть у парашу за довгі гроші інженери з Франції.
Не будьте наївними.
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16.05.2022 10:41 Ответить
Деталі до чого? До "москвіча" та "лади"?
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16.05.2022 10:44 Ответить
Будуть деталі до якого небудь москвіч-крестьянін який буде копією дастера але з іншим шильдиком. Так і другі такі самі переробки.
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16.05.2022 10:57 Ответить
Тоже так подумал сначала. Но откуда в засохшее возьмётся культура производства? Контроль качества? Совесть у персоналав конце концов?
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16.05.2022 10:56 Ответить
а-га счас - об этому будет сразу известно и рено получит такой кол в задницу
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16.05.2022 11:28 Ответить
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16.05.2022 10:41 Ответить
Вперед в прошлое. Осталось только выпуск "Запорожцев" наладить И объявит, что "АНАЛОГОВ НЕТ"
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16.05.2022 10:42 Ответить
965-й - это машина итальянских фашистов - слизано с Фиат-600.
966-й машина немецких фашистов - слизано с НСУ "Принц".
А вот "Москвич" - это свои !
Украдено у гитлеровского Опеля и перебито шильдик.
Родимые рашисты.
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16.05.2022 10:56 Ответить
Будущее определено. Банкротство. Распродажа имущества. Распил металлолома. Поджёг промышленной площади. Бизнес-план по кацапски.
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16.05.2022 10:42 Ответить
До речі, я гиидую тими автівками Рено. Нізащо собі не купила б. Ну ще Пежо так сяк. І то ні.
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16.05.2022 10:42 Ответить
недорога і сидиш по людськи, на відміну від багатьох інших машин. Правда, важка як 21 волга, і обслужити не кожен майстер може
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16.05.2022 11:11 Ответить
З чого робити будуть? З гівна і палиць?
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16.05.2022 10:42 Ответить
И тут Остапа понесло: "Электромобили, ковры-самолеты, суперкары и межгалактические корабли..."
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16.05.2022 10:43 Ответить
Но, тем не менее, Рено продолжит продавать в россии свои поделки в дилерских центрах?
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16.05.2022 10:43 Ответить
Типа экспроприяция экспоприяторов...Десь я все читав про це... у Шариковых років 100...
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16.05.2022 10:44 Ответить
Зараз як винайдуть карбюратор!
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16.05.2022 10:46 Ответить
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16.05.2022 10:48 Ответить
У країни де майже усе прилаштованно для армії окремо й дорого , а для усього іншого окремо й брак -- там ніколи не буде конкурентоздатного виробництва .
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16.05.2022 10:51 Ответить
Десь місяць тому була інформація, що рено продає свою частку китайцям. Виходить навіть китайці не схотіли туди заходити...
Це й зрозуміло їхні заводи будуть в Сибіру. 😆👍
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16.05.2022 10:51 Ответить
А я думаю в ,,расее надо открывать по больше конезаводов!!! У ббольшинства росиян денег на авто не будет!! Автомобиьь в ,,россии, ,,скоро станет росколью в связи с санкциями
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16.05.2022 10:52 Ответить
Фишка в том що Кузбас строили американці...а Донбас британці ... а Кремль сбудували італійці...
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16.05.2022 10:52 Ответить
Из Милана
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16.05.2022 10:55 Ответить
Із Флоренції.
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16.05.2022 16:17 Ответить
ось весь інтелект недодержави .Дали кругле що котилось ,зробили квадратне щоби стояло.Скоро на підводи з санками перейдуть.
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16.05.2022 10:56 Ответить
Последний раз такое случилось в 1917. Верной дорогой идете товарищи!
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16.05.2022 10:58 Ответить
Москва и "Москвичи" - ну как же без них? Пиво без водки.
Даже китайцы сблевали на покупку Автоваза.
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16.05.2022 10:58 Ответить
даю скрепный совет рашистам - выпускайте автомобиль "чечен" с бутылками вместо кресел и встроенными в торпеду иконками
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16.05.2022 11:01 Ответить
Не потрібно недооцінювати саме виробництво. Бо за води вже є. Побудовані і працюючі. І налагодити на них випуск це не так важка справа. Гірше це як у нас. Немає нічого. Нам ніхто нічого не будував. Максимум, давали щвейні машинки на пошиття костюмів під іноземним брендом. Кацапія ж продукувала безліч техніки як побутової, так і промислової на побудованих в її містах заводах. З повним циклом. Це не прикручувати колеса до шкоди і видавати її за українську.
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16.05.2022 11:05 Ответить
Не ЗАВОДИ є, а заводські цехи - стіни та підлога.
Завод - це верстати та конвейєри плюс комплектуючі та матеріали.
Навіть для випусаку ВАЗ-2105 обладнання вже нема.
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16.05.2022 13:00 Ответить
Лада феКАЛИНА
унитаз на колёс-АХ
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16.05.2022 11:06 Ответить
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16.05.2022 11:06 Ответить
Рано кацапам ще на нормальних автомобілях їздити. Дикі люди, хай поки що в 20 сторіччі поживуть. А якщо і там будуть себе нечемно поводитись та різну хєрню творити- треба буде їх в 19 сторіччя заганяти. Крєстьянская лошадка і овьос...
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16.05.2022 11:10 Ответить
В 13, до дідів батия і нєвскаго
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16.05.2022 11:16 Ответить
Для чого плигать вище голови? Спікер з кацапурні Валя Матвієнко заявила, що вони даже цвяхи робить не вміють!!!!
Кращий транспорт для кацапських доріг це тєлєга.
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16.05.2022 11:13 Ответить
Рено уже национализировали, за коллаборационизм с гитлеровцами, потом рено очень долго не прекращала работу нарасие после вторжения, и вот чем кацапье отплатило.
Во всей статье особо возмутило словосочетание "будут выпускать", неужели хоть кто-то или что-то(имею ввиду кацапов) ещё верит таким словам?
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16.05.2022 11:22 Ответить
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16.05.2022 11:42 Ответить
Ага. З гімна і палок. Тєлєгі випускайте.
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16.05.2022 11:43 Ответить
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16.05.2022 11:48 Ответить
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16.05.2022 11:49 Ответить
"******" - с одним "н" ...
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16.05.2022 13:02 Ответить
Будут ещё 500 лет выпускать буханки и семёрки. Идеал автомобилестроения по мнению кацапов
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16.05.2022 11:49 Ответить
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16.05.2022 11:53 Ответить
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16.05.2022 12:16 Ответить
Не домовився Макрон Хтоб міг подумати, що з мавпами домовитись не вийде
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16.05.2022 13:52 Ответить
Москва и "москвичи"
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16.05.2022 14:02 Ответить
******** літаки і заводи
а європа далі хоче дупу х!йлу цілувати і не конфісковувати майно параши
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16.05.2022 14:58 Ответить
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16.05.2022 17:00 Ответить
 
 