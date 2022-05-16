Сообщение о выходе защитников "Азовстали" с белым флагом – это фейк, – советник мэра Мариуполя Андрющенко

Оккупанты уже трижды сообщали о взятии в плен всех защитников Мариуполя. Очередное сообщение – такой же фейк.

Об этом пишет советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне не предпринимают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных операций ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов", - сообщил он.

Андрющенко напомнил, что россияне уже трижды сообщали о якобы пленении всех защитников Мариуполя, и каждый раз эта информация оказывалась фейком.

"С учетом информации, которую мы получали из фильтрационного лагеря в Безымянное, информационных источников Украины и самим характером источника сообщения о "вышедших с белым флагом" настаиваем на очередном фейке. Не новость", - написал советник мэра.

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