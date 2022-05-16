Общие боевые потери РФ с начала войны - около 27,7 тыс. человек, 200 самолетов, 165 вертолетов, 1 228 танков и 2 974 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 мая потери личного состава противника составляют около 27,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1228 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 2974 (+16) ед,

артиллерийских систем - 577 (+22) ед,

РСЗО - 195 (+0) ед,

средств ПВО - 89 (+0) ед,

самолетов - 200 (+0) ед,

вертолетов - 165 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 427 (+11),

крылатых ракет - 97 (+2),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,

специальная техника - 42 (+0).

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"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.