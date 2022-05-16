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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 27,7 тыс. человек, 200 самолетов, 165 вертолетов, 1 228 танков и 2 974 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 мая потери личного состава противника составляют около 27,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано,

танков  - 1228 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 2974 (+16) ед,

артиллерийских систем - 577 (+22) ед,

РСЗО - 195 (+0) ед,

средств ПВО - 89 (+0) ед,

самолетов - 200 (+0) ед,

вертолетов  - 165 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 427 (+11),

крылатых ракет - 97 (+2),

кораблей /катеров  - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,

специальная техника - 42 (+0).

Читайте: ВСУ нанесли удар по позициям врага в Чернобаевке, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 27,7 тыс. человек, 200 самолетов, 165 вертолетов, 1 228 танков и 2 974 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19892) Генштаб ВС (6576) россия (96442) уничтожение (7390) техника (1760) потери (4464)


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Топ комментарии
+23
Финский генерал ответил на угрозы Путина по поводу вступления Финляндии в НАТО:
«Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году».
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16.05.2022 10:53 Ответить
+13
На XXIV летних Дефлимпийских играх (спортивные соревнования наивысшего уровня для людей, которые не слышат) в Бразилии украинская сборная завоевала 137 наград - 61 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых.
По показателю добытых медалей и по количеству золота Украина - единоличный лидер.

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16.05.2022 10:56 Ответить
+12
Приємно вражає кількість знищених орківських артсистем - 22 за день це мабудь один з рекордів війни
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16.05.2022 10:58 Ответить
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Финский генерал ответил на угрозы Путина по поводу вступления Финляндии в НАТО:
«Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году».
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16.05.2022 10:53 Ответить
нажаль серед цих рускіх людей велика кількість українців. Це зараз московія жене гарматним мясом до нас бурятів, в тамті часи в них вибір був набагато ширший
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16.05.2022 12:05 Ответить
Це не українці-це хохли.яких кацапи гнали на забій як зараз бурятів.
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16.05.2022 12:43 Ответить
Не треба називати хохлами заручників тоталітарної системи, яких використовували як гарматне м'ясо!
А козаків, які тисячами гинули в болотах, будуючи нову кацапську столицю ви теж назвете хохлами?
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16.05.2022 14:08 Ответить
Де вони всі такі сміливі були до 24 лютого?
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16.05.2022 12:57 Ответить
І це добре. Слава ЗСУ, Слава Україні, Смерть запоребріковой області.
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16.05.2022 10:54 Ответить
де 201-ший літун, про який вже прозвітували?
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16.05.2022 10:56 Ответить
"14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється".
Джерело:
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16.05.2022 10:57 Ответить
Значить повного підтвердження ще немає або дані уточнили. Писали вже раніше про статистику, чому вона саме так оновлюється.
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16.05.2022 11:40 Ответить
На XXIV летних Дефлимпийских играх (спортивные соревнования наивысшего уровня для людей, которые не слышат) в Бразилии украинская сборная завоевала 137 наград - 61 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых.
По показателю добытых медалей и по количеству золота Украина - единоличный лидер.

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16.05.2022 10:56 Ответить
Футбол. Финал.
Украина - Франция - 1:0
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16.05.2022 11:00 Ответить
Приємно вражає кількість знищених орківських артсистем - 22 за день це мабудь один з рекордів війни
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16.05.2022 10:58 Ответить
Антибатарейні радари+американські гаубиці.
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16.05.2022 11:05 Ответить
Так,то не тільки приємно но і важливо.Думаю це зараз першочерговим завданням перед наступом
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16.05.2022 12:10 Ответить
Дуже й дуже обнадійливі дані, схоже почали новою точною зброєю точно ліквідувати кацапську арту здалека...
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16.05.2022 22:10 Ответить
Щось по танкам впали показники, зате зросли по артилерії. Літак наче вже 201 збитий.
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16.05.2022 11:07 Ответить
Так це ж дуже добре. Танки або закінчуються, або не їдуть в атаку. А артсистеми, то стоять подалі і їх знищення свідчить про можливий контрнаступ/небезпечність оркам бути за лінією фронту
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16.05.2022 11:21 Ответить
К 20 Чернобаевкам добавилась Змеинобаевка...
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16.05.2022 11:13 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/106683/bytva-za-harkiv-********-peremahaye-zsu-vyjshly-na-kordon-z-rosiyeyu/ Це для тих хто гоне на призидента і на владу .хотіли мене зьїсти і обзивали мене зеленим .ось хто поважае призидента --
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16.05.2022 11:33 Ответить
Заспокойся, тобі нічого не загрожує - українці не їдять зелене гівно. 💩
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16.05.2022 13:16 Ответить
+31

Його потрібно судити, а йому нагороди дають.

ось провокатор або колобрант
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16.05.2022 11:39 Ответить
Хорошо идёт утилизация кацапской арты и бавовняного мясоматериала. СЛАВА ЗСУ!
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16.05.2022 11:57 Ответить
А де ж 201-й збитий літак, про який відрапортували позавчора?
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16.05.2022 14:04 Ответить
якими треба бути тупими зомбі щоб після 30 тис трупів далі наступати на іншу державу не відомо для чого
хіба що намародерити,
і ці бомжі мародери хочуть бути в G20 чи G7?
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16.05.2022 14:54 Ответить
 
 