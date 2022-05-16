Украинская сборная заняла первое место в Дефлимпиаде. Это самый лучший результат за всю историю
Украинцы за две недели соревнований завоевали 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых. Наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.
Сборную Украины представляли 170 атлетов в 15 видах спорта: бадминтоне, баскетболе, борьбе, велоспорте, волейболе, дзюдо, каратэ, пулевой стрельбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, спортивном ориентировании, настольном футболе.
В первую тройку общекомандного зачета также вошли США – 55 наград (20, 11, 24) и Иран – 40 (14, 12, 14).
Дефлимпийские игры – это спортивные соревнования наивысшего уровня для людей, которые не слышат. Их проводят с 1924 года, Украина принимает участие в соревнованиях с 1993 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на попередніх літніх змаганнях 2017 року кацапстан виборов 199 медалей (85 золотих), а Україна 99 (21 золотих)