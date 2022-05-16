Украинская сборная заняла первое место в Дефлимпиаде. Это самый лучший результат за всю историю

Украинцы за две недели соревнований завоевали 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых. Наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

Сборную Украины представляли 170 атлетов в 15 видах спорта: бадминтоне, баскетболе, борьбе, велоспорте, волейболе, дзюдо, каратэ, пулевой стрельбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, спортивном ориентировании, настольном футболе.

В первую тройку общекомандного зачета также вошли США – 55 наград (20, 11, 24) и Иран – 40 (14, 12, 14).

Дефлимпийские игры – это спортивные соревнования наивысшего уровня для людей, которые не слышат. Их проводят с 1924 года, Украина принимает участие в соревнованиях с 1993 года.

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