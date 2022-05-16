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Новости
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Украинская сборная заняла первое место в Дефлимпиаде. Это самый лучший результат за всю историю

дефлімпіада

Украинцы за две недели соревнований завоевали 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых. Наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

Сборную Украины представляли 170 атлетов в 15 видах спорта: бадминтоне, баскетболе, борьбе, велоспорте, волейболе, дзюдо, каратэ, пулевой стрельбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, спортивном ориентировании, настольном футболе.

В первую тройку общекомандного зачета также вошли США – 55 наград (20, 11, 24) и Иран – 40 (14, 12, 14).

Дефлимпийские игры – это спортивные соревнования наивысшего уровня для людей, которые не слышат. Их проводят с 1924 года, Украина принимает участие в соревнованиях с 1993 года.

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Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) спорт (2444)


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Топ комментарии
+7
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.05.2022 11:03 Ответить
+5
Разом до Перемоги. Бережіть себе
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16.05.2022 11:15 Ответить
+5
Не учтена золотая медаль за футбол. Украина - Франция - 1:0

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16.05.2022 11:48 Ответить
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.05.2022 11:03 Ответить
Разом до Перемоги. Бережіть себе
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16.05.2022 11:15 Ответить
Найбільше здобула Бразилія Але і так радий за наших хлопців і дівчат https://www.deaflympics.com/games/2022-s#countries
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16.05.2022 11:08 Ответить
В этой таблице указано количество участников, а не медальный зачёт
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16.05.2022 11:45 Ответить
то вибачаюсь, прогледів
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16.05.2022 11:56 Ответить
Не учтена золотая медаль за футбол. Украина - Франция - 1:0

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16.05.2022 11:48 Ответить
Молодці. Україна понад усе.
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16.05.2022 11:50 Ответить
кацапів погнали, і немає конкуренції, бо в инших країнах люди з обмеженими можливостями живуть у комфорті, тому й не звикли змагатися
на попередніх літніх змаганнях 2017 року кацапстан виборов 199 медалей (85 золотих), а Україна 99 (21 золотих)
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16.05.2022 14:18 Ответить
Лише такого типу спортивні змагання і має фінансувати держава, а усі олімпійці кацапообнімалки мають йти лісом!
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16.05.2022 15:21 Ответить
Вітаємо спортсменів з перемогою! Слава Україні!
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16.05.2022 20:57 Ответить
 
 