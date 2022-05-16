С территории РФ обстреляны пограничные населенные пункты на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"

Враг продолжает обстреливать пограничные населенные пункты на Северском направлении с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Так, сегодня с 9:20 до 9:40 наблюдатели зафиксировали 4 взрыва в сторону населенного пункта Шалыгино (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область).

"Потерь среди личного состава нет", - говорится в сообщении.

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