РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8747 посетителей онлайн
Новости Война
3 296 16

С территории РФ обстреляны пограничные населенные пункты на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"

сумщина

Враг продолжает обстреливать пограничные населенные пункты на Северском направлении с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Так, сегодня с 9:20 до 9:40 наблюдатели зафиксировали 4 взрыва в сторону населенного пункта Шалыгино (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область).

"Потерь среди личного состава нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты усилили охрану границы и обстреляли села на Сумщине, - Генштаб

армия РФ (19892) обстрел (28218) россия (96442) Сумская область (3406) Черниговщина (1486)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
С таких обстрелов начиналась оккупация Донбасса в 2014 году. Тогда тоже боялись ответить. Что изменилось? Может пора перестать бояться рашистов. Все равно большинство расиян хотят нашего уничтожения. Так что "дружественный" огонь по оркам е помешает.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:13 Ответить
+5
Если вы не знаете - знакомитесь. Министр обороны Украины
показать весь комментарий
16.05.2022 11:16 Ответить
+3
У гівнокомандуючого відсутні фаберже.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Украина отвечает
показать весь комментарий
16.05.2022 11:10 Ответить
У гівнокомандуючого відсутні фаберже.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:14 Ответить
Если вы не знаете - знакомитесь. Министр обороны Украины
показать весь комментарий
16.05.2022 11:16 Ответить
у шалыгинцев пока нет миномётов. Везите из Израиля.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:15 Ответить
С таких обстрелов начиналась оккупация Донбасса в 2014 году. Тогда тоже боялись ответить. Что изменилось? Может пора перестать бояться рашистов. Все равно большинство расиян хотят нашего уничтожения. Так что "дружественный" огонь по оркам е помешает.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:13 Ответить
ЗСУ з кожним днем стають сильніше та більш озброєні,зараз в приоритеті звільнення окупованих територій,звичайно було б непогано проводити операції на території ворога.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:30 Ответить
конкретно по шалыгинской ситуации ваши преложения?
куда стрелять, координаты?
кто должен из Шалыгино стрелять?
из чего стрелять?
где это "чего" брать?

или просто *********?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:20 Ответить
Друже, дивись, в нас "два путя": або орки роблять 30-40 км мертвої зони вглиб нашої території, або ми робимо 30-40 км мертвої зони вглиб мокшанського царства.
Пох координати, пох куди, просто на кожний їхній постріл відповідати вогнем у підповідь... Пох з чого, з градів, з арти, з мінометів...
показать весь комментарий
16.05.2022 15:22 Ответить
И раньше стреляли со своей территории....
Только вопрос - хватит ли яиц Зеленскому чтобы отвечать и упреждать?
Порошенко не хватало....
показать весь комментарий
16.05.2022 11:22 Ответить
ну да. При Порошенко Шалыгино вообще с землей сравняли. Спасибо Владималександрочиву за восстановление дороги до границы. Теперь хоть в Валетовку можно доехать.
показать весь комментарий
16.05.2022 15:04 Ответить
поки не будемо відповідати будемо отримувати...зелені зассанці
показать весь комментарий
16.05.2022 11:28 Ответить
Как там говорили пингвины из мультфильма "Мадагаскар" - Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:28 Ответить
Скоты таки вынуждают бить по их территории и даже заходить на нее для уничтожения арт расчетов.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:29 Ответить
Пока в Шалыгино бить нечем. И заходить некому. Сейчас все на работе. Можем только из дашки и АГСа на дежурном пикапе погранцов шугануть кацапов обратно.
показать весь комментарий
16.05.2022 15:09 Ответить
Украина не только может , но и обязана отвечать по населенным пунктам врага, даже если это оккупированная территория,. Все дело в политическом решении.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:16 Ответить
все дело в отсутствии для этого сил и средств.
Не думайте, что из Румынии Вам виднее.
показать весь комментарий
16.05.2022 15:12 Ответить
 
 