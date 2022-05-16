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Новости Война
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США не говорят, что дадут Украине только оборонное оружие, - Квин

стингер,стінгер,stinger

США не говорят, что будут ограничиваться предоставлением Украине только оборонного оружия, сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Об этом она сказала журналистам в Киеве в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего, мы давали наступательное оружие. Мне нравится подход министра Кулебы, что любое оружие, которое используется в Украине для защиты украинской территории, это оборонное оружие. Я знаю, что некоторое оружие считают наступательным, некоторое - оборонным, но, в конце концов, мы не говорим, что будем ограничиваться только оборонительным оружием. И я думаю, вы видели, что Украина получила некоторое наступательное оружие не только от нас, но и от других союзников", - сказала Квин.

Она добавила, что, по ее мнению, Украина будет продолжать получать оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО должны уже сейчас предоставить Украине артиллерию, – Трасс

"Мы стараемся постоянно говорить, чтобы видеть, какие потребности сегодня в текущей ситуации на месте, и делаем все возможное, чтобы ответить на эти потребности. Кстати, мы отвечаем на них чрезвычайно быстро. Скорость, с которой мы смогли доставить оборонительное или наступательное оружие с момента просьбы Украины до принятия нами решения и до времени, когда мы доставляем его сюда, чрезвычайно быстро, намного быстрее, чем в большинстве других таких ситуаций", - отметила Квин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба встретился в Берлине с Блинкеном: Больше оружия направляется в Украину

оружие (10287) помощь (7905) США (27331) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+30
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16.05.2022 11:09 Ответить
+13
Американська посолка заявила про можливість вступу України в НАТО без ПДЧ
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16.05.2022 11:19 Ответить
+11
Байден надасть навіть винищувачі ...лєнд-ліз не обмежує повноваження президента США у будь якому озброєнні та його кількості...за танки тим більше...
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16.05.2022 11:21 Ответить
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16.05.2022 11:09 Ответить
Шайтан-труба ?
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16.05.2022 11:12 Ответить
Це чия , така творість ? Мона собі злапати ?
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16.05.2022 11:59 Ответить
Не кажуть, а там розумійте як хочете.
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16.05.2022 11:12 Ответить
США не кажуть, що дадуть Україні... Хіба США це не якась Євдоха: Євдоха не каже/не кажуть... ?
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16.05.2022 11:13 Ответить
США=Сполучені Штати Америки, множина, "не кажуть"
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16.05.2022 12:26 Ответить
А шоветскому шоюзу в 43-м только оборонное оружие давали? И в каком смысле вообще оружие может быть оборонным? Когда нам нужно освобождать свою страну от рузких нацистов мы вообще то наступать должны поидее
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16.05.2022 11:15 Ответить
Американська посолка заявила про можливість вступу України в НАТО без ПДЧ
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16.05.2022 11:19 Ответить
Вже в ЄС взяли по прискореній процедурі.
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16.05.2022 11:31 Ответить
Нам те ЄС із їхніми квотами і парадами ЛГБТ якось не дуже й потрібно.
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16.05.2022 12:40 Ответить
Байден надасть навіть винищувачі ...лєнд-ліз не обмежує повноваження президента США у будь якому озброєнні та його кількості...за танки тим більше...
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16.05.2022 11:21 Ответить
Ага... Тільки його нема того ленд-лізу
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16.05.2022 12:23 Ответить
Якщо Байден пообіцяв, то ленд ліз буде.
Американці все роблять за процедурою.
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16.05.2022 12:45 Ответить
А как понимать оборонительное оружие? Джавелины это наступательное, гаубицы тоже, бронетехника туда же.
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16.05.2022 11:24 Ответить
Джавеліни оборонне.
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16.05.2022 11:32 Ответить
Оборонительное это стугна, а джавелин это наступательное)
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16.05.2022 11:43 Ответить
Якшо так дивитися, то і стугна - наступальне, якщо розрахунок вміє швидко бігати з важким залізяччам
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16.05.2022 11:51 Ответить
по якому критерію ти визначаєш?)
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16.05.2022 12:42 Ответить
Наступальне озброєння - це реактивні системи залпового вогню, танки та літаки. А також ракети малої дальності.
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16.05.2022 13:50 Ответить
Крилаті ракети нам все одно не дадуть.
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16.05.2022 13:56 Ответить
Вже б хотілося побачити, як якийсь, скажімо А-10, зробить по кацапських позиціях "брррр".
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16.05.2022 11:25 Ответить
В самом начале войны, Байдена на пресс-конференции по вопросам санкций против россии спросили "Господин президент, почему мы вводим санкции против олигархов, но не лично путина!" "Сенк ю энд гуд бай!" - ответил Байден, и ушёл с конференции. На следующий день были введены санкции против путина.
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16.05.2022 11:28 Ответить
"...будь-яка зброя, яка використовується в Україні для захисту української території, це оборонна зброя."
Очень правильная мысль, тем более, что территория Украины- это и Донбасс (вместе с Таганрогом), и Крым, и Кубань, и Слобожанщина. Не говоря уже о Мацквабаде, которую основали потомки киевских князей, и как основали, так скоро и отменят.
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16.05.2022 11:30 Ответить
А що, й так можна було, - будувати укріплення? Невже блазню це ніхто не розповів? Може він би на мільярд менше дерев посадив, але не дав дороги рашистам з Криму.



Телеканал "Прямий"

@prm_ua

· 1h

У тимчасово окупованому Енергодарі вздовж усього периметра Запорізької АЕС російські війська споруджують укріплення та риють окопи - в «Енергоатомі» повідомляють, що співробітникам електростанції заборонили приходити на роботу з телефонами.
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16.05.2022 11:36 Ответить
Дібільні кацапи не розумієть що Енергодар нашим військам не потрібно брати штурмом. Його просто можна обійти та заблокувати там кацапів. Коли не буде чого жерти самі здадуться.
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16.05.2022 13:58 Ответить
После Победы Украина проведет переаттестацию стран НАТО на право быть ее членом!
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16.05.2022 12:06 Ответить
Они ни перед кем отчитываться не должны,а тем более перед" ВВП на человека 75 место в мире"
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16.05.2022 12:18 Ответить
Оборонительное, наступательное - это формальные детали.
Щит - оборонительная штука? А им можно так по башке съездить,
что корыта отпадут.
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16.05.2022 12:43 Ответить
Не только корыта, но и копыта.
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16.05.2022 12:46 Ответить
Вже не памятаю де я то чула, але суть того ось у цьому: Коли на тебе нападають, то зброя оборонна, а коли ти наступаєш - то наступальна. Тобто, жодної різниці у зброї немає. Вона чи наступальна, чи оборонна - завжди залишається зброєю.
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16.05.2022 16:01 Ответить
any weapon used by ukraine is to defend itself. any further classifications are pointless and pander to russian feelings. it's time to give ukraine mq-9s, patriot missile batteries, f16s, m1a1s, HIMARS, and let the great people of ukraine finish off the orcs. and, yes, ukraine belong in nato.
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16.05.2022 19:55 Ответить
 
 