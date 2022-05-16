США не говорят, что дадут Украине только оборонное оружие, - Квин

США не говорят, что будут ограничиваться предоставлением Украине только оборонного оружия, сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Об этом она сказала журналистам в Киеве в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего, мы давали наступательное оружие. Мне нравится подход министра Кулебы, что любое оружие, которое используется в Украине для защиты украинской территории, это оборонное оружие. Я знаю, что некоторое оружие считают наступательным, некоторое - оборонным, но, в конце концов, мы не говорим, что будем ограничиваться только оборонительным оружием. И я думаю, вы видели, что Украина получила некоторое наступательное оружие не только от нас, но и от других союзников", - сказала Квин.

Она добавила, что, по ее мнению, Украина будет продолжать получать оружие.

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"Мы стараемся постоянно говорить, чтобы видеть, какие потребности сегодня в текущей ситуации на месте, и делаем все возможное, чтобы ответить на эти потребности. Кстати, мы отвечаем на них чрезвычайно быстро. Скорость, с которой мы смогли доставить оборонительное или наступательное оружие с момента просьбы Украины до принятия нами решения и до времени, когда мы доставляем его сюда, чрезвычайно быстро, намного быстрее, чем в большинстве других таких ситуаций", - отметила Квин.

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