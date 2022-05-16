США не говорят, что дадут Украине только оборонное оружие, - Квин
США не говорят, что будут ограничиваться предоставлением Украине только оборонного оружия, сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
Об этом она сказала журналистам в Киеве в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Прежде всего, мы давали наступательное оружие. Мне нравится подход министра Кулебы, что любое оружие, которое используется в Украине для защиты украинской территории, это оборонное оружие. Я знаю, что некоторое оружие считают наступательным, некоторое - оборонным, но, в конце концов, мы не говорим, что будем ограничиваться только оборонительным оружием. И я думаю, вы видели, что Украина получила некоторое наступательное оружие не только от нас, но и от других союзников", - сказала Квин.
Она добавила, что, по ее мнению, Украина будет продолжать получать оружие.
"Мы стараемся постоянно говорить, чтобы видеть, какие потребности сегодня в текущей ситуации на месте, и делаем все возможное, чтобы ответить на эти потребности. Кстати, мы отвечаем на них чрезвычайно быстро. Скорость, с которой мы смогли доставить оборонительное или наступательное оружие с момента просьбы Украины до принятия нами решения и до времени, когда мы доставляем его сюда, чрезвычайно быстро, намного быстрее, чем в большинстве других таких ситуаций", - отметила Квин.
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Американці все роблять за процедурою.
Очень правильная мысль, тем более, что территория Украины- это и Донбасс (вместе с Таганрогом), и Крым, и Кубань, и Слобожанщина. Не говоря уже о Мацквабаде, которую основали потомки киевских князей, и как основали, так скоро и отменят.
Телеканал "Прямий"
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У тимчасово окупованому Енергодарі вздовж усього периметра Запорізької АЕС російські війська споруджують укріплення та риють окопи - в «Енергоатомі» повідомляють, що співробітникам електростанції заборонили приходити на роботу з телефонами.
Щит - оборонительная штука? А им можно так по башке съездить,
что корыта отпадут.
Коли на тебе нападають, то зброя оборонна, а коли ти наступаєш - то наступальна. Тобто, жодної різниці у зброї немає. Вона чи наступальна, чи оборонна - завжди залишається зброєю.