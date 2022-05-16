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Вражеские ДРГ пытались с утра прорваться через государственную границу на территории Сумщины, - Живицкий

кордон

Вражеские ДРГ пытались с утра прорваться через государственную границу на территории Сумщины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы", - говорится в сообщении.

Глава Сумской ОВА отметил, что пограничники дали бой россиянам, а те отступили за линию государственной границы.

Смотрите: Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий. ФОТО

Сумская область (3406) диверсия (308) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+22
Фагот Коровьев
@Lucius_J_Brutus
·
2 год
Сосед:
- Друг (ВСУ) сейчас под Марьинкой. Говорит "это ******. Не знаю кто ими командует и под чем они, но чтобы ты понимал - горы трупов орков, которых никто не собирает и не считает. И прямо по ним прёт их же техника, перемалывая всё в грязь. Не поверил бы, если б не увидел".
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16.05.2022 11:49 Ответить
+20
Тепер тримайте кордон на замку.
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16.05.2022 11:44 Ответить
+16
За відмову від вступу у НАТО.
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16.05.2022 12:00 Ответить
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Тепер тримайте кордон на замку.
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16.05.2022 11:44 Ответить
Фіг там перегрупуються спокійно на своїй території і знов підуть вбивати наших людей... доки війна не перейде на територію ворога, якого фінансує весь світ купуючи нафту, газ, добрива... на 1.7 млрд.$ в день її не зупинити....
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16.05.2022 11:55 Ответить
Навіть якщо від сьогодні перекрити ********* всі потоки , сил , мяса і засобів орді вистачить на роки такої війни
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16.05.2022 12:06 Ответить
нажаль світ не готовий за день і навіть за місяць відмовитись від цього всього з підарашки, а поки відмовляються у них є ресурс підтримувати війну.
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16.05.2022 12:22 Ответить
А Зеленський каже що НАТО нам потрібно. Ні, без НАТО спокою не буде. Це гарантія 100% від чортів.
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16.05.2022 13:14 Ответить
Хоч кількох орків "замокрячить" вдалося?
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16.05.2022 11:46 Ответить
Мабуть не в повітря ж пуляли стой кто ідьот.
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16.05.2022 11:49 Ответить
Було б більше сил, можно було б впустити і в полон Хоча... Краще мабуть дійсно вбити. Ідеальний варіант - лупонуть мінами у відповідь...
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16.05.2022 12:17 Ответить
пограничники БМ-37 в наряд не таскают.
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16.05.2022 12:44 Ответить
Нисколько. Кацапы ********* в Крупец за школу. Координаты школы дать?
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16.05.2022 12:48 Ответить
А об'єктів інфраструктури у зоні досяжності нашої арти на території курської і бєлгородської областей немає?
Мостів, складів з ГСМ, міндобривами, залізничних станцій, АЗС, трансформаторних підстанцій, елеваторів, водонасосних станцій?
Взагалі нічого немає? Ні?
До чого тут школа?
Немає в Зелі і Дерьмака політичної волі перенести бойові дії на територію мокши.
Школа тут зовсім ні до чого...
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16.05.2022 13:12 Ответить
Фагот Коровьев
@Lucius_J_Brutus
·
2 год
Сосед:
- Друг (ВСУ) сейчас под Марьинкой. Говорит "это ******. Не знаю кто ими командует и под чем они, но чтобы ты понимал - горы трупов орков, которых никто не собирает и не считает. И прямо по ним прёт их же техника, перемалывая всё в грязь. Не поверил бы, если б не увидел".
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16.05.2022 11:49 Ответить
Читав спогади солдатів вермахту. Кулеметники божеволіли від цього. Ми їх косимо, а ваньки лізуть і лізуть на кулемети.
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16.05.2022 11:54 Ответить
Мабуть, з чогось подібного і були написані твори про нашестя зомбі.
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16.05.2022 13:11 Ответить
Промедол.
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16.05.2022 11:55 Ответить
кісєльов с пушкіним...
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16.05.2022 11:59 Ответить
ні, кетамін або ще якась схожа фігня, колись в аптеках продавалась масово, на Стіролі випускають навіть в окупації
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16.05.2022 12:28 Ответить
Отож мобіки. Скоро на фронт попре м'ясо з херсонської + запорізької областей... Нажаль
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16.05.2022 12:19 Ответить
козлота опять собрались за стиральными машинами
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16.05.2022 11:51 Ответить
Пральні машини у них є. З ручним приводом.
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16.05.2022 12:04 Ответить
В Україні настане мирне життя коли зникне московська орда !!!)))
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16.05.2022 11:53 Ответить
3000 км границы с мордором, прущие разбросанные орды прорывающихся через границу, дохнущие тысячами, убивающих мирных людей. За что это всё Украине?
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16.05.2022 11:56 Ответить
За відмову від вступу у НАТО.
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16.05.2022 12:00 Ответить
Яке НАТО,коли при владі були колективні шуфричі та мертвечуки.
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16.05.2022 12:09 Ответить
Юлька не поїхала на саміт в 2008 році, бо не на часі було
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16.05.2022 12:31 Ответить
Ви б зараз ще покійного Кравчука згадали б ще. у нас зараз зєлєнскій.
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.

А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.

А зараз виборець оце все і вигрібає.
Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
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16.05.2022 12:55 Ответить
сумские партизаны перейдут границу россии и дадут им п.........ды.
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16.05.2022 11:57 Ответить
На Сумщині діти спалили російський танк коктейлями Молотова, - Бобиренко
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=5s см. с 5.50 мин
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16.05.2022 17:52 Ответить
Після звільнення окупованих територій варто було б зачистити артилерією від регулярних військових формувань прикордонні території рашистської орди...
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16.05.2022 12:03 Ответить
ну, до этого еще пару годков...
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16.05.2022 12:09 Ответить
Їбаште їх, А взагалі треба 30 км буферна зона на території РФ.
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16.05.2022 12:04 Ответить
причому без будь-яких насаджень, щоб здалеку бачити, що щось рухається
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16.05.2022 12:30 Ответить
Головне, що орків не було. А інші тварини хай гуляють. Щось потрідно для ідентифікації.
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16.05.2022 13:26 Ответить
Не сидимо, а руйнуємо. Усі шляхи у бік російського та білоруського кордону. Щоб знову легко не зайшли колонами, як в перший раз.
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16.05.2022 12:42 Ответить
кожного разу чекати що будуть атакувати?

дронами слідкувати за їхнім кордоном на їх території і мінометами доставляти бандерольки
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16.05.2022 14:50 Ответить
Ну так воно до того йшло обстріли обстріли і пішли дрг.Що не зрозумілого?Бийте їх.
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16.05.2022 16:43 Ответить
нарушение границы ща приравнено к краже шиколадки...плюс погибший..
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16.05.2022 20:48 Ответить
 
 