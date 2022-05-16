Вражеские ДРГ пытались с утра прорваться через государственную границу на территории Сумщины, - Живицкий
Вражеские ДРГ пытались с утра прорваться через государственную границу на территории Сумщины.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы", - говорится в сообщении.
Глава Сумской ОВА отметил, что пограничники дали бой россиянам, а те отступили за линию государственной границы.
Топ комментарии
+22 Ksenia VB
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+20 Валентина Саюн
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+16 віктор федорович #394174
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Мостів, складів з ГСМ, міндобривами, залізничних станцій, АЗС, трансформаторних підстанцій, елеваторів, водонасосних станцій?
Взагалі нічого немає? Ні?
До чого тут школа?
Немає в Зелі і Дерьмака політичної волі перенести бойові дії на територію мокши.
Школа тут зовсім ні до чого...
@Lucius_J_Brutus
·
2 год
Сосед:
- Друг (ВСУ) сейчас под Марьинкой. Говорит "это ******. Не знаю кто ими командует и под чем они, но чтобы ты понимал - горы трупов орков, которых никто не собирает и не считает. И прямо по ним прёт их же техника, перемалывая всё в грязь. Не поверил бы, если б не увидел".
В НАТО не запрошують, як на весілля. Ти сам подаєш заявку, отримуєш план дій - стандарти. Коли їх виконаєш, приймають. До осені 2019 року наша заявка діяла, Рада приймала закони, ми рухалися по плану. Восени був Саміт НАТО, треба було їхати й отримувати подальші пункти плану.
А ми, точніше зеленський, проігнорували Саміт і не поїхали, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Заявку хоча б знов подайте! Процедури заради нас змінювати не будуть.
А зараз виборець оце все і вигрібає.
Дуже влучно сказав один знайомий: "На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився."
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=WZ3q7HlcR9s&t=5s см. с 5.50 мин
дронами слідкувати за їхнім кордоном на їх території і мінометами доставляти бандерольки