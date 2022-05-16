Вражеские ДРГ пытались с утра прорваться через государственную границу на территории Сумщины, - Живицкий

Вражеские ДРГ пытались с утра прорваться через государственную границу на территории Сумщины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы", - говорится в сообщении.

Глава Сумской ОВА отметил, что пограничники дали бой россиянам, а те отступили за линию государственной границы.

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