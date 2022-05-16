9 из 10 украинцев в случае затяжной войны окажутся за чертой бедности, - прогноз ООН

Если война в Украине затянется, то 9 из 10 украинцев могут оказаться на грани бедности.

Такой прогноз делает ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина: разрушены дома, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности", – говорится в сообщении.

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