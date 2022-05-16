9 из 10 украинцев в случае затяжной войны окажутся за чертой бедности, - прогноз ООН
Если война в Украине затянется, то 9 из 10 украинцев могут оказаться на грани бедности.
Такой прогноз делает ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина: разрушены дома, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности", – говорится в сообщении.
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Николаев Юг
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Вадим Иванов #446563
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Alex M #422654
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Володимир Бурак #519148
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Вангую, чем больше ЗСУ будет ******* кацапов и гнать их с нашей земли, тем истеричнее будут разгоняться темы о "вреде войны" и призывы сохранять ботоксную жопу.