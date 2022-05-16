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Новости Война
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9 из 10 украинцев в случае затяжной войны окажутся за чертой бедности, - прогноз ООН

бідність

Если война в Украине затянется, то 9 из 10 украинцев могут оказаться на грани бедности.

Такой прогноз делает ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина: разрушены дома, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности", – говорится в сообщении.

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Автор: 

бедность (253) ООН (4207) прогноз (698)


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Топ комментарии
+63
А якщо капітулювати, то раша знищить 9 з 10 українців.
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16.05.2022 12:31 Ответить
+54
окупація тим більше не сприяє і вже не тільки добробуту, а взагалі як показала практика з життям не сумісна.
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16.05.2022 12:33 Ответить
+52
О, пошла разгоняться тема: прекращайте войну на условиях *****, а то будет бо-бо! И литцо ему сохраняйте!
Вангую, чем больше ЗСУ будет ******* кацапов и гнать их с нашей земли, тем истеричнее будут разгоняться темы о "вреде войны" и призывы сохранять ботоксную жопу.
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16.05.2022 12:36 Ответить
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ООН - кулена рашей, поэтому и высеры про 9из 10.
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16.05.2022 14:55 Ответить
А один з десяти-це ті, хто будуть будувати дороги?
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16.05.2022 15:00 Ответить
Один з десяти, це ті хто працює на зарубіжжя. Айтішники наприклад
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16.05.2022 16:49 Ответить
Можливо за межою бідності зате в межах своєї держави стоятимо а не на колінах перед агресором діди прадіди вистояли зараз наша черга довести справу до перемоги.
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16.05.2022 15:43 Ответить
бедность и нищета все 30 лет у нас ... власть имущие шакалы жируют за счёт народа .
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16.05.2022 15:58 Ответить
так не отдавай власть имущим свой жир - они и не будут жировать
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16.05.2022 16:00 Ответить
А до війни,виходить, ну просто шикували...
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16.05.2022 16:24 Ответить
да лучше голодать но быть свободным чем быть рабом рашки или быть ими уничтоженным лишь за то что ты УКРАИНЕЦ!
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16.05.2022 16:52 Ответить
Є ще хтось котрий не розуміє що це гімно з двох букв О і однієї Н повинно підти на#уй за своїм спонсором
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16.05.2022 17:51 Ответить
Виновок один: потрібне повне руйнування олігархічної системи в Україні побудованої Кучмою та його послідовниками!
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16.05.2022 17:51 Ответить
а ще більш довгої дороги нема від ВолодимираРуйнівникаПобудованого
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16.05.2022 18:02 Ответить
і є ще такі особливо "кмітливі" , що не бачать , що французи і німці поки що діють на стороні раші
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16.05.2022 18:00 Ответить
На визволених кацапами територіях буде все, і денацифікація, і депортація, і голодомор , все по методиці. Ми це проходили. Так що бідність яку пророчить якась незрозуміла організація оОН нам українцям ще великим щастям буде. Переживемо !!!
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18.05.2022 00:10 Ответить
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