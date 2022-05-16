РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10477 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
10 045 51

Ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны, - Квин

сша,лендліз

Поставки американских вооружений по ленд-лизу для Украины не приведут к появлению безумного долга перед США. Сам ленд-лиз просто ускорит поставки оружия.

Об этом временная поверенная в делах США Кристина Квин заявила в интервью для "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, нет речи о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому ленд-лизу. Его смысл в обходе экспортной процедуры и дополнительных согласований.

"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны", - добавила Квин.

Читайте: Украина может вступить в НАТО без ПДЧ, - Квин

оружие (10281) США (27325) Квин Кристина (100) ленд-лиз (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Слава США!
Слава! Слава! Слава!
показать весь комментарий
16.05.2022 13:02 Ответить
+18
Так власне воно так і є. За лендлізом не потрібно віддавати борги за ту зброю, що знищена на полі бою. Не треба віддавати за ********** та амуніцію з продовольством. Після війни вцеліла зброя, що придатна до використання, або повертається, або за згодою сторін залишається. Борг віддається тільки за техніку подвійного призначення. Тобто ту, яку можна використовувати у цивільний час. Доречі після Другої Світової Радянський Союз повернув тільки 7% лендлізу. Так що це кацапські наративи буцімто Україна з лендлізом залізе в шалені борги.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:06 Ответить
+18
Люди, если вам кацапы начинают задвигать про долги по ленд лизу, отвечайте что платить будет хрюсия из своих репараций. Не ввязывайтесь в споры, не мечите бисер перед свиньями.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава США!
Слава! Слава! Слава!
показать весь комментарий
16.05.2022 13:02 Ответить
По закінченню війни зброю повернуть назад.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:05 Ответить
По ее словам, нет речи о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому ленд-лизу. Источник:
показать весь комментарий
16.05.2022 13:07 Ответить
Те, що не буде знищено в бою, треба буде або повернути, або заплатити. Те, що було знищено у бойових діях, не оплачується.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:07 Ответить
А може воно залишиться тут. Бо нам обіцяли озброєння щоб запобігти повторному нападові.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:14 Ответить
Це питання вирішується за згодою сторін. І щось мені підказує, що вирішиться це питання досить легко.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:18 Ответить
Так,, це опція.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:25 Ответить
З огляду на те, що від протитанкової зброї і вистрілів лишаються самі порожні ящики і тубуси, дрони-камікадзе призначені для того, щоби перестати існувати, а спорядження стирається і зношується, після кількох місяців війни вартість активів, що лишиться, не перевищуватиме 20%. Ще частина ленд-лізу полягатиме в наданні інформації, навчанні. Це можна спробувати повернути, але гадаю, за нього гроші не спитають.
Щоби запобігти майбутнім зіткненням буде потрібна нова зброя з новими якостями. Бо навряд чи керівництво піде на територію кацапів. Відповідно, прикордонні зіткнення триватимуть, де б не пролягав той кордон.
показать весь комментарий
16.05.2022 20:17 Ответить
А техніку яку вони дають і ще дадуть ?
показать весь комментарий
16.05.2022 20:31 Ответить
Майже все, що буде замовлено. Літаки включно.
показать весь комментарий
16.05.2022 20:45 Ответить
Не зрозумів відмінювання вашого питання.
Техніка складає ті самі 20-30% відсотків від вартості навчання, логістики, амуніції, палива, запчастин, тощо, які до неї поставляються. Тому так швидко втікають сотні мільйонів, щотижневих траншів. І тому країни НАТО намагаються мати власні заводи з виробництва витратних матеріалів.
показать весь комментарий
16.05.2022 20:52 Ответить
Ви ж написали про пусті ящики і тубуси. Але ще ж техніку дають.
показать весь комментарий
16.05.2022 20:57 Ответить
Та так. Недопетрив.
показать весь комментарий
16.05.2022 21:13 Ответить
Там може бути досить не висока оцінка. Десь зустрічалась цифра в 10% від вартості. А може і взагалі нічого.
Тут питання не в ленд лізі. Сьогодні держава потребує грошима для підтримки бюджета 3+ млрд доларів на місяць. І ці гроші дають в блог, хоч і під малий процент. Не важко порахувати у що це виллється.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:39 Ответить
Про борг нех даже думать. Тут 2 варианта или наша победа или наш проигрыш и в обоих случаях долг не имеет никакого значения. В первом случае все оплачивает *********, во втором с кого долг будет опять с *********а?
показать весь комментарий
16.05.2022 14:01 Ответить
або наша перемога або наша смерть, русскіє не приховують вже що прийшли нас всіх вбити, залишать може троха,щоб було над ким знущатися.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:06 Ответить
Прочтите начало диалога. Речь идёт о долге, который в любом случае нас не должен волновать.
показать весь комментарий
16.05.2022 15:15 Ответить
В 40 млрд $ ленд-лиза включены и деньги на "поддержание штанов", а поскольку их, в отличии от техники, точно потратят, то и возвращать ничего не надо.
показать весь комментарий
16.05.2022 17:10 Ответить
не обов'язково повертати. Можуть домовитись, що Україна оплатить якусь символічну сумму. Бо навіщо США тягнути назад уживані М113, наприклад. Або іншу техніку, котра стояла на зберіганні
показать весь комментарий
16.05.2022 16:34 Ответить
Цьом,Квин!
показать весь комментарий
16.05.2022 13:05 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2022 13:10 Ответить
Так власне воно так і є. За лендлізом не потрібно віддавати борги за ту зброю, що знищена на полі бою. Не треба віддавати за ********** та амуніцію з продовольством. Після війни вцеліла зброя, що придатна до використання, або повертається, або за згодою сторін залишається. Борг віддається тільки за техніку подвійного призначення. Тобто ту, яку можна використовувати у цивільний час. Доречі після Другої Світової Радянський Союз повернув тільки 7% лендлізу. Так що це кацапські наративи буцімто Україна з лендлізом залізе в шалені борги.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:06 Ответить
Может от уцелевшего 7%,а от общего
0,4%.
3 Нефтеперерабатующие завода тоже
в подарок
показать весь комментарий
16.05.2022 13:18 Ответить
Не буду спорить. Цифры по памяти давал. Когда-то на глаза попадалось. Но суть не в том. Суть в том, что не стоит считать ленд-лиз долговой удавкой, как это пытаются кацапы представить и разганяют подобные наративы.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:20 Ответить
За долги можем отдать Коломойского.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:25 Ответить
его сначала найти надо
показать весь комментарий
16.05.2022 13:32 Ответить
В Днепре
показать весь комментарий
16.05.2022 15:11 Ответить
Люди, если вам кацапы начинают задвигать про долги по ленд лизу, отвечайте что платить будет хрюсия из своих репараций. Не ввязывайтесь в споры, не мечите бисер перед свиньями.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:08 Ответить
Можемо в уплату боргу віддати американцям Крим років на 15
показать весь комментарий
16.05.2022 13:11 Ответить
в аренду )
показать весь комментарий
16.05.2022 13:12 Ответить
Базу в Севастополі якраз буде дуже зручно в аренду років на 100 здати.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:14 Ответить
Щоб вату перевиховували )
показать весь комментарий
16.05.2022 13:23 Ответить
Крымская Окинава московитам понравится.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:27 Ответить
Гадаю, місцеві не будуть проти. Бо зарплати зростуть.
А за якийсь час поз'являються темненькі діточки, як у свій час на Окінаві.
показать весь комментарий
16.05.2022 22:31 Ответить
V Sevastopolje nado delatj bazu flota NATO. Nu vi ponjali
показать весь комментарий
16.05.2022 17:08 Ответить
быть дОлжником - это всегда "неесть - хорошо"..
но долг перед бандитско-террористическим или цивилизованным миром - это "две большие разницы"..
показать весь комментарий
16.05.2022 13:13 Ответить
Кредиты вполне цивилизованная схема ведения хозяйственной деятельности. В экономике без кредитования вообще никуда.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:16 Ответить
В штатах твоя репутація і довіра в тому числі залежить від кредитної історії.
Якщо ти ніколи не брав кредиту - ти мутна і підозріла особистість.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:24 Ответить
А нічого , що багато країн - надаючи Україні не зовсім послідню ... і точно не найновішу зброю ...
Просто роблять у себе переозброєння
показать весь комментарий
16.05.2022 13:32 Ответить
Одним словом:
Використайте увесь моторесурс озброєння проти кацапів, що не використаєте, то залиште собі , щоб було на озброєні!!!

Thank you USA!!!
показать весь комментарий
16.05.2022 13:17 Ответить
Даже если приведет к появлению долга - пофиг, отдадим. Сейчас главное выбить оккупантов.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:17 Ответить
кацапы все компенсируют еще и с процентами
показать весь комментарий
16.05.2022 13:19 Ответить
Отдавать надо с процентами. Только это уже должно будет прописано в списке репараций
показать весь комментарий
16.05.2022 13:22 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2022 13:24 Ответить
Долг платежом не красе н...дохлый Совок....и рабZeя ничего не вернули США и Британии по лэнд-лизу...Учитесь...
показать весь комментарий
16.05.2022 13:29 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2022 14:02 Ответить
Лично я очень хочу, чтобы долг составил 0$ - то есть ничего, но как бы не оказалось, что в фразе
"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны", - добавила Квин.
Ключевым не оказалось "безумного"
показать весь комментарий
16.05.2022 15:02 Ответить
Долг будет только за не потраченное/уничтоженное и только если то, что осталось Украина захочет оставить себе. Естественно оценивается это все по тех. состоянию на конец войны, а значит как б/у убитая в хлам техника, которая стоит меньше стоимости обратной транспортировки. Короче, остаток вооружений Украина сможет оставить себе за чуть больше чем ничего, уж точно на много дешевле самостоятельного производства или покупки древней б/у техники на рынке.
показать весь комментарий
16.05.2022 17:07 Ответить
Хорошо если так
показать весь комментарий
16.05.2022 21:35 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2022 15:10 Ответить
А він буде той ленд-ліз?
показать весь комментарий
16.05.2022 21:30 Ответить
 
 