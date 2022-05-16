Ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны, - Квин

Поставки американских вооружений по ленд-лизу для Украины не приведут к появлению безумного долга перед США. Сам ленд-лиз просто ускорит поставки оружия.

Об этом временная поверенная в делах США Кристина Квин заявила в интервью для "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, нет речи о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому ленд-лизу. Его смысл в обходе экспортной процедуры и дополнительных согласований.

"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны", - добавила Квин.

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