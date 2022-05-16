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Кулеба начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций в отношении РФ

кулеба

Шестой пакет санкций ЕС против России должен включать в себя нефтяное эмбарго.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций ЕС, который должен включать нефтяное эмбарго. Сосредоточусь также на дальнейших поставках оружия и предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Считаем, что Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные добродетели", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о членстве Украины в ЕС: Это неизбежно

Брюссель (620) визит (3120) оружие (10281) санкции (11560) членство в ЕС (1075) Кулеба Дмитрий (2880)


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Пане Дмитро, Вам низький уклін за роботу і справжню любов до України
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16.05.2022 13:24 Ответить
Кулеба молодец - наш будущий президент!
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16.05.2022 13:27 Ответить
не, Зеленский теперь долго будет президентом
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16.05.2022 13:40 Ответить
ні
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27.05.2022 12:39 Ответить
что с коломойшей будете делать?
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16.05.2022 13:32 Ответить
В этом пакете главное это санкции против гундяева и его "патриархата"-сатаната. Но кажись Венгрия своим рылом хочет этому помешать.
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16.05.2022 13:32 Ответить
Необходимо в ЕС выделить страны, которые могут блокировать принятие того или иного и определить, чтобы какие-то страны не имели права блокировки. Например, я не знаю вообще зачем в ЕС взяли Сербию. Сербия точно не должна иметь права блокировок.
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16.05.2022 13:40 Ответить
Просувай московитам до самих печінок.
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16.05.2022 13:36 Ответить
Насчет санкций против гундяева, которые планиртся в этом пакете.

Митрополит ПЦУ рассказывает, нужно ли запрещать УПЦ МП в Украине. Он говорит, что необходимо делать все по порядку. Сначала Украине следует ввести санкции против гундяева и рпц. Подробно здесь

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-05-16/zapret-moskovskogo-patriarhata-v-ukraine-kak-doljnyi-deystvovat-vlasti/269138
Очень грамотно митрополит представил.
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16.05.2022 14:26 Ответить
 
 