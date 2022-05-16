Кулеба начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций в отношении РФ

Шестой пакет санкций ЕС против России должен включать в себя нефтяное эмбарго.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций ЕС, который должен включать нефтяное эмбарго. Сосредоточусь также на дальнейших поставках оружия и предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Считаем, что Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные добродетели", - отметил он.

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