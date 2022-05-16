Кулеба начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций в отношении РФ
Шестой пакет санкций ЕС против России должен включать в себя нефтяное эмбарго.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций ЕС, который должен включать нефтяное эмбарго. Сосредоточусь также на дальнейших поставках оружия и предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Считаем, что Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные добродетели", - отметил он.
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Митрополит ПЦУ рассказывает, нужно ли запрещать УПЦ МП в Украине. Он говорит, что необходимо делать все по порядку. Сначала Украине следует ввести санкции против гундяева и рпц. Подробно здесь
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-05-16/zapret-moskovskogo-patriarhata-v-ukraine-kak-doljnyi-deystvovat-vlasti/269138
Очень грамотно митрополит представил.